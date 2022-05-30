O putere de aspirare excelentă și eficiență energetică, cu un consum de energie de doar 1100 de wați: Aspiratorul umed/uscat WD 5 S V-30/5/22 - echipat cu un container din oțel inoxidabil de 30 de litri, un cablu de 5 metri, un furtun de aspirare de 2,2 metri și o duză de podea comutabilă - garantează rezultate excelente de curățare pentru murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Filtrul plat este potrivit în mod deosebit pentru aspirarea continuă atât a murdăriei umede, cât și a celei uscate, fără a fi nevoie să schimbați filtrul. Datorită tehnologiei brevetate de înlăturare a filtrului, filtrul plat poate fi îndepărtat în câteva secunde fără a intra în contact cu murdăria. Atunci când filtrul este contaminat, acesta poate fi curățat rapid și eficient cu ajutorul funcției integrate de curățare a filtrului. Mânerul detașabil cu protecție electrostatică oferă opțiunea de a atașa diferite duze direct la furtunul de aspirare. Acest lucru este deosebit de avantajos pentru aspirarea în spații restrânse. Furtunul poate fi depozitat în siguranță pe capacul dispozitivului pentru depozitarea eficientă. Pe bara de protecție se pot depozita tuburile și duza de podea în timpul unei scurte pauze de la muncă. Cantități mari de apă pot fi evacuate convenabil prin busonul de drenare.

Curățarea eficientă a filtrelor Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Randamentul de aspirare este refacut rapid Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului. Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului Economisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Poziție practică de staționare În caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Depozitare practică pentru cablu și accesorii Depozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Cablul de alimentare poate fi depozitat în siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea sigură a uneltelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile și cuiele. Mâner detașabil Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare. Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării