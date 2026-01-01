Inovator, convenabil și puternic – WD 6 Control P S 30/6/35/T. Aspiratorul umed/uscat extrem de puternic și eficient energetic oferă cele mai bune rezultate de curățare pentru murdăria uscată, fină și grosieră. Telecomanda inovatoare 2-în-1 permite pornirea și oprirea aparatului prin telecomandă Bluetooth, pentru un plus de confort. Ce îl diferențiază? De îndată ce începi să lucrezi cu unelte electrice fără fir, telecomanda detectează vibrațiile și pornește automat aspiratorul. Tehnologia brevetată de scoatere a filtrului permite înlocuirea filtrului pliat plat fără contact cu murdăria, iar funcția de curățare a filtrului restabilește rapid puterea maximă de aspirare. WD 6 Control P S este, de asemenea, partenerul perfect pentru unelte electrice cu fir, datorită prizei integrate. În plus, puterea de aspirare poate fi reglată în trepte folosind funcția Power Control. Cu un recipient generos din oțel inoxidabil de 30 litri, cablu de 6 metri și furtun de aspirare extra-lung de 3,5 metri, WD 6 Control P S oferă capacitate și rază de acțiune maxime.

Control de la distanță 2-în-1 Funcția 1: permite pornirea/oprirea aspiratorului prin Bluetooth direct de pe telecomanda de pe furtun. Telecomandă 2-în-1: detectare automată a vibrațiilor Funcția 2: pornire/oprire automată prin detectarea vibrațiilor sculei electrice cu acumulator. În modul automat, aspiratorul mai funcționează câteva secunde după oprirea sculei pentru a colecta tot praful. Priză suplimentară pentru lucrul cu scule electrice cu fir Murdăria care rezultă din rindeluire, tăiere sau polizare este aspirată direct. Aspiratorul este pornit/oprit imediat, prin intermediul sculei electrice. Controlul puterii (Power Control) Puterea de aspirare poate fi reglată continuu (min. la max.) prin comutatorul rotativ. Curățarea filtrului și tehnologie brevetată de demontare a filtrului Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru in container, la apasarea unui buton. Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu murdăria Buson de golire Golirea unor cantitati mari de apa, cu economie de timp si energie. Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Curățare delicată pentru suprafețe delicate sau obiecte sensibile. Frână pentru roțile de ghidare Aspiratorul este stabil chiar și pe pante de până la 10°. Depozitare pentru furtun, cablu și accesorii pe capul aparatului Furtunul poate fi depozitat pe capul aparatului. Opțiuni de atașare pentru stângaci și dreptaci. Depozitare sigură și accesibilă pentru accesorii. Cablul poate fi stocat pe cârligele integrate. Caracteristici de sustenabilitate Design cu 20% plastic reciclat¹⁾.