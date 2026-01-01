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    WFP 12 + 3 Filtre | Kärcher

    Filtru de apă Kärcher cu trei cartușe de rezervă, design transparent și capac alb.

    WFP 12 + 3 Filtre

    Cod produs: 1.024-771.0