Wipe | Kärcher

Lavetă de șters cu fixare velcro

Golirea automată periodică a recipientului de praf RCV 5 permite aspiratorului robotizat să curețe în mod autonom pentru mult mai mult timp. Nefiind necesară golirea manuală a recipientului de praf RCV 5, utilizatorul nu trebuie să intre în contact cu praful și murdăria. Deoarece recipientul de praf al aspiratorului robotizat este golit în mod regulat, puterea de aspirare rămâne constant ridicată, ceea ce înseamnă rezultate de curățare excelente de fiecare dată cu RCV 5.