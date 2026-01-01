Aparatul pentru îndepărtarea buruienilor WRE 18-55 Battery face ca această sarcină să fie foarte simplă și confortabilă. În combinație cu un motor puternic și o viteză mare de rotație a periei, capătul periei reglabil cu peri din nylon asigură îndepărtarea mușchiului și a buruienilor fără efort de pe suprafețele dure. În plus, peria poate fi schimbată ușor, fără unelte adiționale. Designul ergonomic al aparatului asigură confort în utilizare. Setul de livrare nu conține acumulator și încărcător.

Perie din nailon inovatoare Perii de nailon aliniați special și viteză mare pentru îndepărtarea mușchiului uscat și a buruienilor. Asistenţă de proximitate Capul rotativ, care se rotește la 360°, favorizează o postură optimă de lucru fără efort. Înlocuirea periei fără scule Pentru înlocuirea cu ușurință a setului de perii uzate. Cap rotativ de curățare Unghiul poate fi adaptat individual la diferite situații de curățare și inaltimi ale corpului. Maner telescopic din aluminiu Permite o poziție verticală de lucru cu diferite inaltimi ale corpului. Mâner cu design ergonomic O poziție confortabilă de lucru, care nu solicita spatele. Inel pentru agățarea aparatului integrat în mâner Pentru depozitare / suspendare ușoară. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Garantează mobilitate și flexibilitate maximă.