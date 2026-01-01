Aspiratorul pentru geamuri WV 1 Black Edition de la Kärcher vă oferă geamuri impecabile, fără urme, economisind considerabil timp și efort. Combinația inteligentă dintre sticla de pulverizare și laveta asigură o curățare extrem de eficientă. Apoi, aspiratorul portabil aspiră cu ușurință apa de pe geam la fiecare utilizare - fără picături de apă murdară și fără urme inestetice. În comparație cu metodele tradiționale, curățarea devine vizibil mai ușoară și de trei ori mai rapidă. Funcționarea convenabilă pe baterie și designul compact garantează o flexibilitate maximă la curățarea tuturor suprafețelor netede din locuință. Încercați-l și convingeți-vă de eficiența sa!

Greutate scăzută Se așează confortabil și ușor în mână, fără a provoca dureri. Compact și util Dispozitivul mic, util face curățarea suprafețelor netede chiar mai ușoară. Afișaj cu LED în câmpul vizual Management al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul. Aplicații multiple Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș. De 3 ori mai rapid Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale. Rezultat fără picături și urme Datorită aspirării electrice a apei, picăturile de apă sunt acum un lucru din trecut. Pentru geamuri curate. Complet igienic Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară. Original Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.