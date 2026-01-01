WV 1 Compact Extra+ Black de la Kärcher, inventatorul aspiratorului de geamuri cu baterie – o soluție eficientă și compactă pentru curățenie fără urme în casă. Fie că este vorba de ferestre, oglinzi, faianță sau alte suprafețe netede, WV 1 Compact Extra+ Black oferă un rezultat strălucitor fără a scurge apă murdară, chiar și atunci când aspiră condens. Designul său compact, prietenos cu utilizatorul și ergonomic asigură o manevrare confortabilă și curățenie fără efort. Datorită combinației dintre sticla pulverizator cu lavetă din microfibră și funcția de aspirare a Window Vac, WV 1 Compact Extra+ Black curăță de până la trei ori mai rapid decât metodele convenționale. Mulțumită tehnologiei 360° Comfort!Clean, dispozitivul este versatil și poate fi utilizat în unghi, pe orizontală sau deasupra capului. Rezervorul pentru apă murdară poate fi golit rapid, igienic și ușor. Cu o autonomie a bateriei de 25 de minute, este ideal pentru curățarea suprafețelor de până la 70 m². Indicația LED semnalează în timp util când bateria trebuie reîncărcată, iar încărcarea prin USB-C face reîncărcarea rapidă și comodă.

Compact și util Dispozitivul compact face curățarea suprafețelor mult mai confortabilă. 360° Comfort!Clean Permite curățarea în toate direcțiile – chiar și la unghi, orizontal sau deasupra capului. Încărcare USB-C pentru un plus de comoditate Utilizarea cablurilor universale reduce deșeurile electrice. Golire simplă și igienică a rezervorului Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară. Duză de aspirare schimbabilă Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat. Aplicații multiple Curăță fără efort ferestre, oglinzi, plăci ceramice și chiar condensul! Afișaj cu LED în câmpul vizual Management al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul. De 3 ori mai rapid Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale. Aspirare electrică a apei Picăturile și urmele sunt eliminate definitiv pentru suprafețe strălucitoare. Acumulator litiu-ion eficient și înlocuibil Oferă o autonomie de până la 25 min. Înlocuire rapidă a acumulatorului pentru o durată de viață maximă a produsului.