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    Aspirator de geam Kärcher, accesoriu de curățare și sticlă de detergent.

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    Aspirator geamuri

    WV 1 Compact Extra+ Black

    Cod produs: 1.633-720.0

    • Aspirator de geamuri compact, curățare 360°
    • Alimentat cu baterii, durată de funcționare 25 min, capacitate rezervor 100 ml