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    Aspirator geamuri WV 1 + KV 4 | Kärcher

    Aspirator de geam Kärcher, accesoriu de curățare și manual de instrucțiuni pe fundal alb.

    Aspirator geamuri

    WV 1 + KV 4

    Cod produs: 1.633-209.0