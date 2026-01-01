Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Set de curățare ferestre Kärcher, include aspirator de geamuri, detergent lichid, racletă și pulverizator cu lavetă.

    Aspirator geamuri

    WV 2 Plus N D500

    Cod produs: 1.633-660.0

    • Potrivit pentru toate suprafețele netede
    • 2 duze aspirare de dimensiuni diferite
    • Afișajul cu LED de pe dispozitiv