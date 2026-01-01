Kärcher a redefinit standardele de curățare a geamurilor cu inovatorul Window Vac. Acest aspirator de geamuri eficientizează considerabil procesul, economisind timp și efort. Funcția de aspirare previne scurgerile de apă, iar combinația inteligentă dintre sticla cu pulverizator, laveta din microfibră și sistemul de aspirare garantează geamuri impecabile, fără urme sau reziduuri. Designul ergonomic și practic al dispozitivului asigură o curățare igienică, fără contact direct cu apa murdară. În plus, duza de aspirare îngustă permite accesul facil în zonele înguste sau dificil de curățat. Rezultatul? Performanță fără limite în curățarea geamurilor.

Golire rapidă Rezervorul de apă murdară poate fi întotdeauna golit rapid și ușor atunci când este necesar. Duză de aspirare schimbabilă Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat. Afișaj cu LED în câmpul vizual Management al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul. Ușor și silențios Greutatea redusă și nivelul de zgomot redus, fac curățarea ferestrelor cu WV2 mai confortabilă. Original Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri. De 3 ori mai rapid Curățarea ferestrelor este de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul pentru ferestre decât prin metodele convenționale. Rezultat fără picături și urme Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare. Complet igienic Golire rapidă și simplă a rezervorului, fără a intra în contact cu apa murdară. Aplicații multiple Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.