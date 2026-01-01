Dispozitivul complet pentru curățare fără urme în întreaga locuință – WV 2 Universal Precision+ Black de la Kärcher, inventatorul aspiratorului de geamuri. Fie că este vorba despre ferestre, oglinzi, plăci ceramice sau alte suprafețe netede, WV 2 Universal Precision+ Black asigură rezultate strălucitoare, fără scurgeri de apă murdară, chiar și la aspirarea condensului. Designul ergonomic și ușor de utilizat oferă un confort ridicat și permite o curățare fără efort. Datorită combinației dintre flaconul cu pulverizator și lavetă din microfibră și funcția de aspirare a aspiratorului de geamuri, WV 2 Universal Precision+ Black curăță de până la trei ori mai rapid decât metodele convenționale. Tehnologia 360° Comfort!Clean permite utilizarea aspiratorului fără fir în diverse poziții – inclusiv în unghi, pe orizontală sau deasupra capului. Zonele înguste sau greu accesibile, precum ferestrele cu grilaj, nu mai reprezintă o problemă datorită duzei de aspirare înguste. Rezervorul pentru apă murdară poate fi golit rapid, igienic și ușor. Cu o autonomie a bateriei de 35 de minute, aparatul este ideal pentru curățarea suprafețelor de până la 105 metri pătrați. Încărcarea prin USB-C face reîncărcarea simplă și comodă.

360° Comfort!Clean Permite curățarea în toate direcțiile – chiar și la unghi, orizontal sau deasupra capului. Încărcare USB-C pentru un plus de comoditate Utilizarea cablurilor universale reduce deșeurile electrice. Golire simplă și igienică a rezervorului Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară. Duză de aspirare schimbabilă Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat. Aplicații multiple Curăță fără efort ferestre, oglinzi, plăci ceramice și chiar condensul! Afișaj cu LED în câmpul vizual Management al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul. De 3 ori mai rapid Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale. Aspirare electrică a apei Picăturile și urmele sunt eliminate definitiv pentru suprafețe strălucitoare. Acumulator litiu-ion eficient și înlocuibil Oferă o autonomie de până la 35 min. Înlocuire rapidă a acumulatorului pentru o durată de viață maximă a produsului.