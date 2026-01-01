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    Aspirator geamuri

    WV 2 Universal Precision+ Black

    Cod produs: 1.633-676.0

    • Aspirator de geamuri puternic cu acumulator, curățare 360°
    • Cu acumulator, autonomie 35 min, rezervor 120 ml
    • Sticlă de pulverizare standard, lavetă de ștergere, duză de aspirare îngustă și multe altele