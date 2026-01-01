WV 3 Comfort Precision+ Black de la Kärcher, inventatorul Window Vac, oferă o curățare fără urme pe toate suprafețele netede și reprezintă soluția ideală pentru o curățenie deosebit de comodă. Datorită cârligului practic Hook!It pentru duș, aparatul poate fi depozitat economisind spațiu și este mereu la îndemână. Rezervorul XXL pentru apă murdară permite sesiuni de curățare mai lungi și mai eficiente, fără întreruperi frecvente. Designul ergonomic și ușor de utilizat asigură o manevrare confortabilă. În combinație cu sticla de pulverizare și laveta din microfibră, curățarea cu WV 3 Comfort Precision+ Black este de până la trei ori mai rapidă comparativ cu metodele convenționale. Rezultatul constă în suprafețe curate, fără urme și fără scurgeri de apă murdară. Datorită tehnologiei 360° Comfort!Clean, aspiratorul de geamuri fără fir poate fi utilizat în diverse poziții – inclusiv în unghi, pe orizontală sau deasupra capului. Chiar și zonele înguste sau greu accesibile, precum ferestrele cu grilaj, pot fi curățate cu ușurință datorită duzei de aspirație înguste. Autonomia bateriei de 35 de minute permite curățarea unor suprafețe de până la 105 metri pătrați. Încărcarea prin USB-C face reîncărcarea simplă și rapidă.

Cârlig de duș Hook!It inteligent Depozitare compactă a aparatului direct în cabina de duș. Rezervor de apă murdară XXL Potrivit pentru curățarea mai îndelungată și mai eficientă a suprafețelor mai mari, cum ar fi cabina de duș, fără întreruperi, deoarece nu este nevoie să se golească constant rezervorul de apă murdară. 360° Comfort!Clean Permite curățarea în toate direcțiile – chiar și la unghi, orizontal sau deasupra capului. Încărcare USB-C pentru un plus de comoditate Utilizarea cablurilor universale reduce deșeurile electrice. Golire simplă și igienică a rezervorului Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară. Duză de aspirare schimbabilă Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat. Afișaj cu LED în câmpul vizual Management al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul. De 3 ori mai rapid Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale. Aspirare electrică a apei Picăturile și urmele sunt eliminate definitiv pentru suprafețe strălucitoare. Acumulator litiu-ion eficient și înlocuibil Oferă o autonomie de până la 35 min. Înlocuire rapidă a acumulatorului pentru o durată de viață maximă a produsului.