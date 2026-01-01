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    Aspirator de geam Kärcher, sticlă de detergent, cap de curățare și laveta albă pe fundal alb.

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    Aspirator geamuri

    WV 3 Comfort Precision+ Black

    Cod produs: 1.633-698.0

    • Aspirator de geamuri practic, cârlig Hook!It inclus
    • Cu acumulator, autonomie 35 min, rezervor XXL 200 ml, 360°