Performanță care impresionează: setul WV 4-4 Plus impresionează cu o baterie interschimbabilă pentru o durată de funcționare nesfârșită fără întreruperi, un indicator LED pentru starea bateriei, precum și cu lamele sale inovatoare din silicon, care permit curățarea ferestrelor până la marginea podelei. Combinația inteligentă dintre sticla cu pulverizator și lavetă din microfibră, precum și funcția de aspirare, garantează geamuri strălucitoare - fără dungi și reziduuri. Toate celelalte suprafețe netede pot fi, de asemenea, curățate cu ușurință. Curățarea ferestrelor cu setul ergonomic cu baterii Kärcher WV 4-4 Plus cu baterii este deosebit de igienică, deoarece nu se intră în contact direct cu apa murdară, chiar și atunci când rezervorul este golit și curățat. Bateria interschimbabilă Kärcher Battery Power de 4 V este inclusă în pachetul de livrare. Compatibilă cu toate dispozitivele de pe platforma Kärcher Battery Power de 4 V.

Baterie Kärcher de 4 V Baterie inclusă în pachetul de livrare Flexibilitate maximă și durată de funcționare extinsă datorită bateriei suplimentare. O durată lungă de viață în condiții de siguranță și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu acumulator de 4 V. Lamelă de aspirare cu tehnologie cu silicon lichid Lamela inovatoare lungă și mai flexibilă, ideală pentru aplicații aproape de podea. Indicator timp de funcționare cu LED 3 LED-uri indică starea de încărcare a dispozitivului. Golirea rapidă și igienică a rezervorului Goliți și curățați cu ușurință rezervorul de apă murdară fără a intra în contact cu apa sau murdăria. Silințios Funcționarea silențioasă a aspiratorului pentru geamuri face ca munca să fie și mai plăcută. Original Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri. De trei ori mai rapid Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu ajutorul aspiratorului de geamuri alimentat cu baterii. Rezultat fără picături și urme Picăturile enervante sunt de domeniul trecutului datorită sistemului electric de aspirare a apei. Aplicații multiple Potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi faianța, oglinzile sau cabinele de duș.