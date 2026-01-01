WV 5 Plus Anniversary Edition, creat pentru a marca cei 90 de ani ai companiei, este o variantă limitată, cu un design special și accesorii dedicate. Cu această ediție, Kärcher – inventatorul Window Vac – lansează un aparat care perfecționează și mai mult curățarea ferestrelor, oferind rezultate impecabile, fără urme și fără picaturi. Datorită autonomiei extinse a bateriei, utilizatorii pot curăța suprafețele pentru o perioadă și mai lungă, fără întreruperi. În plus, sistemul de baterii interschimbabile permite curățarea continuă prin achiziționarea unei baterii suplimentare. Mânerul ergonomic, cu elemente moi, îmbunătățește manevrabilitatea și confortul în utilizare față de modelul anterior. Aparatul este prevăzut cu distanțiere pe duza de aspirare, asigurând rezultate mai bune chiar și pe margini. Setul include o sticlă pulverizatoare, o lavetă din microfibră, o duză de aspirare îngustă pentru ferestre cu grilaj, o racletă pentru îndepărtarea murdăriei persistente și o lavetă din microfibră suplimentară, cu un conținut ridicat de fibre abrazive, ideală pentru curățarea eficientă a ferestrelor exterioare.exterior. .

Baterie detasabila Acumulatorul detasabil si acumulatorul de rezerva, optional, permit curatarea ferestrelor fara intrerupere. Curatare confortabila a marginilor Distantierul reglabil manual permite curatarea perfecta, fara cute, pana la margini. Mâner confortabil cu indicator al nivelului bateriei Manerul moale, Soft-Grip face manipularea dispozitivului mai usoara. 3 LED-uri indică starea actuală de încărcare a bateriei Duză de aspirare interschimbabilă Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat. Silințios Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă. Original Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri. De 3 ori mai rapid Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale. Rezultat fără picături și urme Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare. Complet igienic Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară. Aplicații multiple Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.