Obțineți cel mai înalt standard în curățarea geamurilor cu WV 5 Plus N de la Kärcher, pionierii tehnologiei Window Vac alimentată de baterie. Acest dispozitiv inovator asigură o curățare a geamurilor fără efort, fără urme și fără picurare, oferind rezultate impecabile. Kit-ul WV 5 Plus N include un aspirator de geamuri, o duză de aspirare îngustă (special concepută pentru geamurile de dimensiuni mici și suprafețe înguste), o sticlă pulverizatoare cu lavetă din microfibră, detergent, o stație de încărcare și o baterie suplimentară (pentru curățare continuă). Interacțiunea perfectă între sticla pulverizatoare și laveta din microfibră asigură o curățare deosebit de eficientă. Durata extinsă a bateriei depășește performanțele modelelor anterioare. Distanțierele de pe duza de aspirare contribuie la rezultate mai bune de curățare până la margini. Componentele moi ale mânerului aduc un plus de confort, făcând WV 5 și mai ergonomic decât modelele anterioare. Stația de încărcare servește la încărcarea bateriilor individuale și la stocarea sigură a aspiratorului. Ridicați-vă experiența de curățare a geamurilor cu WV 5 Plus N.

Include bateriea de schimb și stața de încărcare Curățați fără pauze datorită bateriei de schimb. Curatare confortabila a marginilor Distantierul reglabil manual permite curatarea perfecta, fara cute, pana la margini. Mâner confortabil cu indicator al nivelului bateriei Manerul moale, Soft-Grip face manipularea dispozitivului mai usoara. Trei LED-uri deasupra intrerupatorului de pornire/oprire prezinta starea curenta de incarcare. Duză de aspirare interschimbabilă Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat. Silințios Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă. Original Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri. De 3 ori mai rapid Curățarea ferestrelor este de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul pentru ferestre decât prin metodele convenționale. Rezultat fără picături și urme Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare. Complet igienic Golire rapidă și simplă a rezervorului, fără a intra în contact cu apa murdară. Aplicații multiple Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.