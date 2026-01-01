Cu modelul WV 5 Plus N Black Edition, Kärcher, inventatorul aspiratorului cu baterie pentru curățarea geamurilor, introduce pe piață un dispozitiv care redefinește curățarea geamurilor fără efort și fără urme. Durata extinsă a bateriei permite sesiuni de curățare mai lungi fără probleme. Prin intermediul sistemului practic de înlocuire a bateriei, achiziționarea unei baterii suplimentare vă oferă posibilitatea de a continua curățarea fără întreruperi. Mânerul moale al dispozitivului asigură că WV 5 Plus depășește modelele anterioare în ceea ce privește manevrabilitatea și ergonomia. Dispozitivul este dotat cu distanțiere pe duza de aspirare, facilitând curățarea eficientă a geamurilor până la margine. În pachetul de livrare, găsiți și o duză de aspirare îngustă pentru geamurile de dimensiuni mici. Combinația perfectă a sticlei pulverizatoare și lavetei din microfibră garantează o curățare eficientă, iar împreună cu aspiratorul de geamuri cu baterie, obțineți geamuri impecabile.

Baterie detasabila Acumulatorul detasabil si acumulatorul de rezerva, optional, permit curatarea ferestrelor fara intrerupere. Curatare confortabila a marginilor Distantierul reglabil manual permite curatarea perfecta, fara cute, pana la margini. Mâner confortabil cu indicator al nivelului bateriei Manerul moale, Soft-Grip face manipularea dispozitivului mai usoara. 3 LED-uri indică starea actuală de încărcare a bateriei Duză de aspirare interschimbabilă Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat. Silințios Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă. Original Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri. De 3 ori mai rapid Curățarea ferestrelor este de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul pentru ferestre decât prin metodele convenționale. Rezultat fără picături și urme Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare. Complet igienic Golire rapidă și simplă a rezervorului, fără a intra în contact cu apa murdară. Aplicații multiple Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.