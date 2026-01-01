Cu WV 5 Plus N, Kärcher redefinește standardele curățării ferestrelor. Acest aspirator de geamuri fără fir, inovator și eficient, oferă o experiență de curățare fără efort, fără dungi și fără picături. Bateria cu durată de funcționare extinsă face față chiar și sesiunilor de curățare mai lungi, iar sistemul practic de baterii reîncărcabile permite curățarea non-stop cu o a doua baterie opțională. Manerul ergonomic și componentele moi asigură manevrare ușoară, depășind așteptările seriei anterioare. Distanțierele de pe duza de aspirare permit rezultate de curățare și mai precise până la marginile ferestrelor. Livrat cu o duză de aspirare îngustă pentru ferestrele mici, acest aspirator este complet echipat pentru a oferi curățare eficientă și fără reziduuri.

Baterie detasabila Acumulatorul detasabil si acumulatorul de rezerva, optional, permit curatarea ferestrelor fara intrerupere. Curatare confortabila a marginilor Distantierul reglabil manual permite curatarea perfecta, fara cute, pana la margini. Mâner confortabil cu indicator al nivelului bateriei Manerul moale, Soft-Grip face manipularea dispozitivului mai usoara. 3 LED-uri indică starea actuală de încărcare a bateriei Duză de aspirare schimbabilă Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat. Silințios Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă. Original Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri. De 3 ori mai rapid Curățarea ferestrelor este de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul pentru ferestre decât prin metodele convenționale. Rezultat fără picături și urme Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare. Complet igienic Golire rapidă și simplă a rezervorului, fără a intra în contact cu apa murdară. Aplicații multiple Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.