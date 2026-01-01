Cu o autonomie a bateriei de 45 de minute, WV 5 Ultra Care de la Kärcher, inventatorul aspiratorului de geamuri fără fir, permite curățarea eficientă a suprafețelor netede din întreaga locuință, pe o suprafață de până la 135 de metri pătrați. Fie că este vorba despre ferestre, oglinzi, plăci ceramice sau condens, WV 5 Ultra Care asigură un rezultat fără urme și fără scurgeri deranjante, chiar și în poziții dificile – în unghi, pe orizontală sau deasupra capului – datorită tehnologiei 360° Comfort. Lama flexibilă din silicon Xtra!Flex, cu tehnologie inovatoare, garantează o curățare perfectă până la margini și aproape de podea. Comparativ cu metodele convenționale, curățarea cu WV 5 Ultra Care este de până la trei ori mai rapidă, datorită combinației dintre flaconul cu pulverizator și lavetă din microfibră și funcția de aspirare. Designul elegant face utilizarea aparatului deosebit de plăcută și confortabilă. Rezervorul pentru apă murdară se golește ușor și igienic. Afișajul cu 3 LED-uri indică nivelul actual de încărcare al bateriei, iar încărcarea prin USB-C asigură o reîncărcare rapidă și practică.

Lamă racletă Xtra!Flex® Lama racletei din silicon Xtra!Flex® cu tehnologie inovatoare face curățarea și mai flexibilă - ideală pentru utilizare până la podea și pe margini. 360° Comfort!Clean Permite curățarea în toate direcțiile – chiar și la unghi, orizontal sau deasupra capului. Încărcare USB-C pentru un plus de comoditate Utilizarea cablurilor universale reduce deșeurile electrice. Golire simplă și igienică a rezervorului Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară. Duză de aspirare schimbabilă Alegeți duza mare sau mică, în funcție de suprafața de curățat. Aplicații multiple Indicator timp de funcționare cu LED Afișajul cu 3 LED-uri indică nivelul de încărcare. De 3 ori mai rapid Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale. Aspirare electrică a apei Picăturile și urmele sunt eliminate definitiv pentru suprafețe strălucitoare. Acumulator litiu-ion eficient și înlocuibil Oferă o autonomie de până la 45 min. Înlocuire rapidă a acumulatorului pentru o durată de viață maximă a produsului.