Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspirator de geam Kärcher, accesoriu de curățare cu mâner și manual de utilizare pe fundal alb.

    Aspirator geamuri

    WV 5 Ultra Care

    Cod produs: 1.633-714.0

    • Aspirator inovator cu lamă Xtra!Flex, curățare 360°
    • Cu acumulator, autonomie 45 min, rezervor 150 ml, 3 LED-uri
    • Pulverizator extra, lavetă, detergent 20 ml, alimentator, cablu