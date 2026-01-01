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    Aspirator pentru geamuri WV 6 + KV 4(white) *EU 16335800 | Kärcher

    Aspirator de geam Kärcher, dispozitiv de curățare cu aburi, cârpe albe și manuale de utilizare pe fundal alb.

    Aspirator geamuri

    WV 6 + KV 4(white) *EU

    Cod produs: 1.633-580.0