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    Aspirator pentru geamuri Karcher WV 6 Plus 16335100 | Kärcher

    Aspirator de geamuri Kärcher galben, pulverizator cu lavetă albă și manual de utilizare.

    Aspirator geamuri

    WV 6 Plus

    Cod produs: 1.633-510.0