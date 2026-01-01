Kärcher a îmbunătățit încă o dată aspiratorul de geamuri fără fir original și a dezvoltat WV 6 Plus, un model și mai flexibil, cu o tehnologie inovatoare pentru lamele și o durată de viață mai lungă a bateriei. Noua lamelă de aspirare extinsă permite aspirarea întregii suprafețe fără întrerupere. Cu o durată de funcționare foarte lungă, de 100 de minute, aspiratorul de geamuri fără fir este și mai durabil. Iar datorită afișajului care arată la minut autonomia rămasă a bateriei, curățarea poate fi planificată cu precizie. Ca de obicei, combinația inteligentă dintre sticla cu pulverizator și laveta de ștergere din microfibră, precum și funcția de aspirare a aspiratorului de ferestre asigură o curățare extrem de eficientă și ferestre strălucitor de curate - fără dungi sau reziduuri. În plus, aspiratorul de geamuri fără fir ergonomic Kärcher WV 6 Plus permite o curățare deosebit de igienică a ferestrelor, deoarece nu există contact direct cu apa murdară.

Tehnologie îmbunătățită a lamelor Lamela inovatoare lungă și mai flexibilă, ideală pentru aplicații aproape de podea. Durată îndelungată de funcționare a bateriei Timpul de funcționare a bateriei de peste 100 de minute al Window Vac permite o curățare neîntreruptă. Lamela detașabilă Lamela poate fi detașată de duza de aspirare și curățată după fiecare utilizare. Golirea rapidă și igienică a rezervorului Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară. Silințios Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă. Afișaj care indică minutele rămase de funcționare a bateriei Afișajul indică durata minutelor de funcționare ale bateriei. Curățarea poate fi planificată mai ușor. Original Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri. De 3 ori mai rapid Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale. Rezultat fără picături și urme Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare. Aplicații multiple Potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi faianța, oglinzile sau cabinele de duș.