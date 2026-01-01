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    Aspirator pentru geamuri WV 6 Plus (white) *EU 16335300 | Kärcher

    Aspirator de geamuri Kärcher, lavete de microfibră, racletă, manual de instrucțiuni și suport de pulverizare.

    Aspirator geamuri

    WV 6 Premium

    Cod produs: 1.633-530.0