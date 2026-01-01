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    WV 6 small suction nozzle (white) 26335320 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Racletă Kärcher pentru geamuri, cu lamă galbenă și corp negru, alb și gri, pe fundal alb.

    WV 6 small suction nozzle (white)

    Cod produs: 2.633-532.0

    Perfect pentru ferestrele cu zăbrele și alte ferestre cu suprafețe mici: duza îngustă de aspirare pentru WV 6 cu o lățime de 170 mm.