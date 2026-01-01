WV 6 small suction nozzle (white) 26335320 Karcher | Kärcher

Cu o lățime de 170 mm, duza îngustă de aspirare pentru WV 6 este deosebit de potrivită pentru curățarea ferestrelor cu zăbrele și a altor suprafețe mici ale ferestrelor care nu pot fi curățate cu duze de aspirare mai mari fără un efort suplimentar.

Lamă racletă Xtra!Flex® Lama racletei din silicon Xtra!Flex® cu tehnologie inovatoare face curățarea și mai flexibilă - ideală pentru utilizare până la podea și pe margini. Buza lungă din silicon permite aspirarea dintr-o singură trecere, făcând astfel și mai flexibil aspiratorul pentru ferestre alimentat cu acumulator. Forma îngusta Ușor de schimbat Duzele de aspirare sunt ușor de schimbat.