Doar produsele noastre cele mai inovatoare și performante poartă semnătura pionierului în tehnologie și fondatorului companiei - Alfred Kärcher. Noul WV 7 Signature Line: recunoscut la prima vedere ca cel mai bun dispozitiv în categoria sa de produse Kärcher și noul nostru standard în aspiratoarele pentru geamuri. Designul său elegant, redus la esențial, face curățarea și mai comodă și fără efort. Cu caracteristici unice precum suportul pentru aplicație pentru pornirea inițială, sfaturi de curățare și multe altele, precum și lama de cauciuc pentru ștergere îmbunătățită, devine chiar mai ușor să redai ferestrelor și tuturor suprafețelor netede factorul WOW.

Beneficiile Signature Line Semnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă. Cutie de depozitare exclusivă Pentru depozitarea practică a aspiratorului de geamuri asamblat, incl. accesorii. Tehnologie îmbunătățită a lamelor Lamela inovatoare lungă și mai flexibilă, ideală pentru aplicații aproape de podea. Afișaj care indică minutele rămase de funcționare a bateriei Timpul de funcționare a bateriei de peste 100 de minute al Window Vac permite o curățare neîntreruptă. Design ergonomic Compact și ușor, cu mâner ergonomic pentru confort maxim. Lamela detașabilă Lamela poate fi detașată de duza de aspirare și curățată după fiecare utilizare. Golirea rapidă și igienică a rezervorului Schimbarea și înlocuirea igienică a rezervorului de apă murdară fară a veni în contact cu murdăria De 3 ori mai rapid Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale. Rezultat fără picături și urme Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare. Aplicații multiple Potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi faianța, oglinzile sau cabinele de duș.