    Curățarea facilă a covoarelor

    O pardoseală trebuie să suporte multe în fiecare zi: urme de lăbuțe ale animalelor de companie, firimituri de biscuiți, pete de cafea sau urme de tălpi murdare. Mai ales în cazul covoarelor, în timp se acumulează multă murdărie. Iată cum poți curăța corect pardoseala acoperită cu covor și cum poți îndepărta rapid chiar și petele dificile – prezentare generală.

    De ce ar trebui să cureți covoarele în mod regulat?

    Un covor frumos oferă locuinței o senzație de confort, evidențiază anumite zone și ține de cald la picioare. Pe lângă aspectul estetic, covorul îmbunătățește rezistența la alunecare și amortizează zgomotul pașilor. Lungimea firului influențează cât de ușor sau dificil este de întreținut un covor, la fel și frecvența de utilizare.

    Pentru toate tipurile de covoare, este recomandată o curățare regulată și temeinică. Aceasta menține aspectul, prelungește durata de viață și contribuie la igienă, deoarece murdăria, părul de animale și acarienii sunt îndepărtați.

    Aspirarea regulată

    Indiferent de lungimea firului, covorul trebuie aspirat temeinic cel puțin o dată pe săptămână. Aspiratoarele sunt, de regulă, prevăzute cu capete cu setări interschimbabile pentru pardoseli dure și pentru covoare sau mochete. În cazul covoarelor cu fir lung, este recomandată utilizarea unei perii moi, pentru a evita desprinderea fibrelor.

    Pentru mochete și pardoseli textile, rezultatul poate fi îmbunătățit cu un cap de aspirare turbo. Ca regulă generală, aspiră întotdeauna lent și deplasează capul de aspirare uniform pe suprafață.

    Dacă ai copii sau animale de companie, este util să folosești ocazional o mătură electrică sau un aspirator fără fir pentru curățarea rapidă. Nu ai timp? Un aspirator robot poate aspira în locul tău. Cele mai potrivite sunt modelele care pot aspira covoare și dispun de funcție Boost, care mărește automat puterea de aspirare pe suprafețele textile.

    Sfat pentru persoanele alergice: folosește un aspirator cu filtrare prin apă

    O alternativă la aspiratoarele cu sac este aspiratorul cu filtrare prin apă. Acesta nu doar curăță covoarele de murdărie, ci filtrează și aerul din încăpere. Aspiratoarele cu filtru de apă captează până la 99,5% din particulele din aer, inclusiv acarieni, spori fungici și praf, asigurând un climat interior mai plăcut și reducând mirosurile neplăcute.

    Curățare în profunzime cu un aspirator cu spălare

    Curățare în profunzime: curățarea fibrelor prin injecție-extracție

    Chiar dacă aspiri regulat, covoarele pot deveni inestetice în timp, deoarece aspirarea îndepărtează murdăria doar de la suprafață. O curățare în profunzime realizată periodic îndepărtează murdăria acumulată în fibre și prelungește durata de viață a covorului.

    Curățarea cu un aspirator cu spălare prin injecție-extracție elimină murdăria, reziduurile de grăsime și mirosurile neplăcute din interiorul fibrelor. Principiul este simplu: apa și detergentul sunt pulverizate pe covor și apoi aspirate imediat împreună cu murdăria. Într-un al doilea pas, clătește cu apă curată pentru a elimina reziduurile de detergent. Covorul trebuie lăsat să se usuce complet înainte de a fi utilizat din nou.

    Sfaturi utile pentru îmbunătățirea performanței unui aspirator cu spălare:

    • Apa caldă îmbunătățește performanța de curățare și rezultatul în comparație cu apa rece. Dar atenție: Nu trebuie să fie fierbinte, deoarece altfel fibrele (de exemplu, pe covoare din lână), sau chiar stratul de adeziv de pe covoarele lipite, se pot deteriora.
    • Pe podelele acoperite cu mochetă, încălzirea prin pardoseală trebuie oprită înainte de curățare. Acest lucru are rolul de a se asigura că încălzirea utilizată pentru uscare nu provoacă decolorări sau modificări ale materialului.
    • Testează întotdeauna puterea de curățare mai întâi într-o zonă mai puțin vizibilă.

    De altfel, aparatul de curățat cu spray-extracție poate fi utilizat nu doar pentru curățarea în profunzime a covoarelor, ci și pentru a curăța tapiseria, saltelele și scaune auto.

    Spălarea covoarelor

    În funcție de material și dimensiuni, covoarele pot fi și spălate. Covoarele mai mici, fabricate din bumbac, lână sau fibre sintetice (cum ar fi poliester) sunt deosebit de ușor de curățat. Prin urmare, acestea pot fi spălate manual sau în mașina de spălat la 30°C cu un program delicat de spălare. Pentru toate celelalte materiale, cum ar fi catifeaua, sisalul sau fibrele de nucă de cocos, este mai bine să cureți numai cu apă și un agent de curățare adecvat în anumite zone.

    Îndepărtarea petelor de pe covoare cu ajutorul unui detergent

    Îndepărtarea petelor de pe covoare

    Pete de mâncare, băuturi sau murdărie apar rapid. Important este să acționezi corect.

    Sfatul 1: acționează rapid

    În special în cazul petelor umede, este necesară acțiune imediată, deoarece lichidele pot pătrunde rapid în fibrele covorului și devin adesea mai greu de îndepărtat. Dacă se produce un accident, ar trebui, prin urmare, să absorbi rapid lichidele cu o lavetă uscată sau cu mai multe prosoape de hârtie. Totuși, nu apăsa în acest proces, deoarece vinul roșu, sucul etc. se pot îmbiba mai adânc în covor și pot deteriora fibrele acestuia.

    Sfatul 2: Încearcă mai întâi cu apă

    Aproximativ 90 % dintre pete sunt solubile în apă. Înainte de a apela la detergenți sau la soluții de uz casnic, merită să încerci mai întâi o lavetă curată și apă caldă. Dacă pata se dizolvă, o poți îndepărta din fibre prin mișcări ușoare de rotație, de jos în sus.

    În cazul petelor care nu se dizolvă, poate fi utilă o soluție universală pentru îndepărtarea petelor. Pulverizează produsul de îndepărtare a petelor pe o lavetă din care nu iese culoarea și tapotează zona afectată până când pata este îndepărtată. În ambele cazuri, asigură-te întotdeauna că folosești o zonă curată a lavetei.

    Cele mai bune soluții casnice pentru curățarea covoarelor

    • Praful de copt: este un adevărat ajutor în gospodărie și poate fi utilizat și pentru îndepărtarea petelor. Presară puțin praf de copt pe zona afectată și picură cu atenție apă fierbinte peste acesta. Astfel, porii fibrelor se deschid. După câteva ore de acțiune, praful de copt poate fi tapotat sau aspirat. Pata ar trebui să dispară.
    • Bicarbonatul de sodiu: pe lângă praful de copt, bicarbonatul de sodiu este un alt remediu casnic verificat pentru covoarele murdare. Distribuie-l uniform peste pată, umezește-l cu apă și lasă-l să acționeze. După ce totul este complet uscat, aspiră resturile de pulbere.
    • Oțetul: ajută doar la combaterea murdăriei și a calcarului și este eficient împotriva petelor. Pentru curățarea covoarelor, cel mai bine este să folosești esență de oțet, deoarece este incoloră și poate fi diluată cu apă. Amestecă apa și esența de oțet într-un raport de 1:1 și aplică soluția pe pată cu o lavetă de bumbac. Tapotează cu atenție doar zona afectată – nu freca. Lasă soluția să acționeze aproximativ o jumătate de oră, apoi șterge bine cu apă curată.
    • Spuma de ras: aplică spuma de ras pe pată și folosește o perie sau o lavetă pentru a o introduce treptat în material. Las-o să acționeze timp de cel puțin o oră. Apoi, îndepărtează cu grijă spuma de ras împreună cu murdăria desprinsă, folosind o lavetă.
    • Sarea: o soluție casnică bine cunoscută pentru petele de vin roșu este sarea. Presară sarea pe pată dinspre exterior spre interior și las-o să se usuce. Lichidul este absorbit de granulele de sare. După câteva ore, sarea poate fi aspirată cu ușurință.

    Totuși, în cazul covoarelor delicate sau al petelor vechi, uscate, care nu mai pot fi îndepărtate cu detergenți obișnuiți sau soluții casnice, ar trebui să iei întotdeauna în considerare curățarea profesională a covorului.

    Împrospătarea fibrelor covorului cu ajutorul aparatului de curățat cu abur

    Atunci când muți mobilierul, apare adesea o problemă: urme vizibile în zonele în care piesele de mobilier au stat anterior pe pardoseala acoperită cu covor. Poți folosi un aparat de curățat cu abur pentru a ridica din nou fibrele covorului și a face aceste urme să dispară. Așază pur și simplu o lavetă uscată pe zona afectată și pulverizează abur fierbinte peste aceasta. Apa determină fibrele să se ridice treptat și să revină la forma lor inițială.

    O alternativă este utilizarea unei duze pentru covoare, disponibilă ca accesoriu pentru aparatul de curățat cu abur. După ce este fixată pe duza pentru pardoseală, aceasta poate fi deplasată cu ușurință pe suprafața covorului. Un efect secundar pozitiv este faptul că această metodă nu doar ridică fibrele textile, ci reduce și mirosurile neplăcute din covor.

    Această abordare poate fi utilizată atât după curățarea covorului, cât și pentru a împrospăta ocazional fibrele. Astfel, covorul își păstrează un aspect îngrijit pentru mai mult timp.

    Produse potrivite pentru covoare

    Aparat de curățat cu abur

    Aspirator vertical

    Aspirator cu filtrare prin apă

    Aspirator cu spălare

    Aspirator robot

    Soluție pentru îndepărtarea petelor

