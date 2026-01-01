Indiferent de lungimea firului, covorul trebuie aspirat temeinic cel puțin o dată pe săptămână. Aspiratoarele sunt, de regulă, prevăzute cu capete cu setări interschimbabile pentru pardoseli dure și pentru covoare sau mochete. În cazul covoarelor cu fir lung, este recomandată utilizarea unei perii moi, pentru a evita desprinderea fibrelor.

Pentru mochete și pardoseli textile, rezultatul poate fi îmbunătățit cu un cap de aspirare turbo. Ca regulă generală, aspiră întotdeauna lent și deplasează capul de aspirare uniform pe suprafață.

Dacă ai copii sau animale de companie, este util să folosești ocazional o mătură electrică sau un aspirator fără fir pentru curățarea rapidă. Nu ai timp? Un aspirator robot poate aspira în locul tău. Cele mai potrivite sunt modelele care pot aspira covoare și dispun de funcție Boost, care mărește automat puterea de aspirare pe suprafețele textile.