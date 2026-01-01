    CURĂȚAREA GURILOR DE SCURGERE FĂRĂ SUBSTANȚE CHIMICE

    Apa nu se scurge bine în duș sau în cadă? Se simte un miros neplăcut care vine de la chiuveta din bucătărie? Trebuie să acționezi rapid. Cu toate acestea, dacă un canal de scurgere este înfundat la tine acasă, nu este nevoie să apelezi imediat la substanțe chimice agresive pentru curățarea țevilor. Aceste sfaturi și soluții la îndemâna oricui te ajută să cureți scurgerea înfundată fără a afecta mediul și să previi apariția unor noi blocaje.

    Curățarea canalelor de scurgere: ce funcționează cu adevărat?

    Resturi de grăsime și alimente în bucătărie, săpun, produse de îngrijire și păr în baie: în fiecare zi, prin canalele de scurgere ajung materiale care, în timp, formează depuneri în conducte. Dacă nu îndepărtezi aceste depuneri în mod regulat, ele duc în cele din urmă la blocaje, iar apa nu se mai poate scurge corespunzător.

    Magazinele sunt pline de granule, geluri și spume care promit să curețe canalele de scurgere în cel mai scurt timp. În realitate, aceste substanțe chimice au adesea un singur efect: înfundă definitiv scurgerea și pot deteriora țevile. Dacă scurgerea chiuvetei este înfundată, nu este nevoie să apelezi imediat la soluții agresive — există numeroase soluții de uz casnic care te pot ajuta să cureți canalele de scurgere și conductele înfundate.

    Curățarea scurgerilor cu soluții casnice

    Agenții de curățare a canalelor de scurgere disponibili în comerț sunt adesea agresivi și nocivi atât pentru mediu, cât și pentru sănătate. Dacă conducta de evacuare nu este complet înfundată și apa încă se scurge, chiar dacă lent, există soluții simple și ecologice care pot îndepărta depunerile, fără a apela la substanțe chimice.

    • Oțet și praf de copt: Toarnă patru linguri de praf de copt în canalul de scurgere înfundat și clătește imediat cu o jumătate de cană (aproximativ 100 ml) de esență de oțet. Cei doi agenți declanșează o reacție chimică și încep să formeze spumă. După ce reacția se oprește, clătește conducta cu apă fierbinte pentru a curăța complet scurgerea.

    • Oțet combinat cu bicarbonat de sodiu sau sodă cristalizată: Bicarbonatul de sodiu sau soda cristalizată pot fi utilizate ca alternativă la praful de copt. Toarnă patru linguri de bicarbonat de sodiu sau sodă cristalizată în canalul de scurgere, apoi adaugă o jumătate de cană de esență de oțet. După ce reacția se încheie, clătește din nou cu apă fierbinte.

    Curățarea canalelor de scurgere cu abur

    Un aparat de curățat cu abur este deosebit de potrivit pentru curățarea canalelor de scurgere. Combinația dintre jetul de abur și temperatura ridicată dizolvă rapid chiar și murdăria persistentă, inclusiv depunerile de grăsime. Aburul pătrunde și în zonele greu accesibile, desprinde blocajele ușoare și elimină mirosurile neplăcute.

    Cum procedezi:

    • Ține duza mică (duza cu presiune) direct la canalul de scurgere și eliberează aburul. În același timp, acoperă scurgerea cu o lavetă din microfibre, pentru a te proteja de stropii de murdărie.
    • Evită aplicarea directă a aburului pe componentele din plastic de sub sita chiuvetei, deoarece temperaturile ridicate le pot deteriora.
    Sfat

    Canalele de scurgere din bucătărie și baie ar trebui curățate periodic cu abur. Acest lucru previne formarea depunerilor și a mirosurilor neplăcute. Duza mică este utilă și pentru curățarea țevii de preaplin a chiuvetei sau a lavoarului.

    Desfundarea scurgerii cu ventuză

    Dacă nimic altceva nu funcționează: ventuza și arcul flexibil

    Blocajele apar adesea în sifon, adică în țeava în formă de U de sub canalul de scurgere. În cazul înfundărilor mai dificile, ventuza este o soluție eficientă. Presiunea alternantă creată de mișcările ventuzei desprinde murdăria formată din păr, grăsime sau resturi alimentare.

    Așază ventuza în centrul canalului de scurgere și apasă ferm pe suprafața chiuvetei sau a lavoarului. Lasă apa să curgă până când ventuza este complet acoperită, apoi mișc-o înainte și înapoi fără a o ridica complet din apă. Repetă procesul de mai multe ori și verifică dacă apa începe să se scurgă normal. Dacă este necesar, repetă operațiunea până când blocajul este eliminat.

    Alte soluții mecanice sunt cablurile de curățare, periile pentru canale de scurgere sau arcurile flexibile. De multe ori, sifonul poate fi demontat cu ușurință și curățat separat.

    Prevenirea înfundării canalelor de scurgere

    Cu câteva măsuri simple, integrate în rutina zilnică, poți preveni înfundarea țevilor din baie și bucătărie:

    • Clătește regulat canalele de scurgere cu apă fierbinte, pentru a elimina depunerile mici.
    • Nu arunca resturi alimentare în scurgerea din bucătărie.
    • Protejează scurgerile de la chiuvetă, duș și cadă cu site pentru reținerea părului.
    • Include canalele de scurgere în rutina de curățare: dacă folosești deja aparatul de curățat cu abur în bucătărie și baie, curăță și scurgerile cu abur. Astfel eviți intervenții mai complexe ulterior.
    Produse potrivite pentru scurgeri

    Kärcher: Aparat de curățat cu abur

