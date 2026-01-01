Resturi de grăsime și alimente în bucătărie, săpun, produse de îngrijire și păr în baie: în fiecare zi, prin canalele de scurgere ajung materiale care, în timp, formează depuneri în conducte. Dacă nu îndepărtezi aceste depuneri în mod regulat, ele duc în cele din urmă la blocaje, iar apa nu se mai poate scurge corespunzător.

Magazinele sunt pline de granule, geluri și spume care promit să curețe canalele de scurgere în cel mai scurt timp. În realitate, aceste substanțe chimice au adesea un singur efect: înfundă definitiv scurgerea și pot deteriora țevile. Dacă scurgerea chiuvetei este înfundată, nu este nevoie să apelezi imediat la soluții agresive — există numeroase soluții de uz casnic care te pot ajuta să cureți canalele de scurgere și conductele înfundate.