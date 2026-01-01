    Cum se curăță jgheaburile rapid și eficient

    Pentru cei mai mulți, curățarea jgheaburilor este probabil una dintre cele mai neplăcute treburi. Cu toate acestea, dacă jgheaburile și burlanele sunt înfundate și apa de ploaie nu se poate scurge corespunzător, nu îți rămâne decât să le cureți și să îndepărtezi frunzele și murdăria acumulate. În caz contrar, jgheaburile se pot revărsa la următoarea ploaie, ceea ce poate duce la deteriorarea acoperișului, a fațadei sau a terasei. Dar care este cea mai bună metodă de a curăța un jgheab rapid, eficient și, mai ales, în siguranță? Mai jos găsești câteva sfaturi practice pentru curățarea jgheaburilor și a burlanelor.

    A man stands in the garden cleaning the gutter of his house with a Kärcher device

    Ce trebuie să ai în vedere atunci când cureți jgheaburile?

    Înainte de a începe curățarea jgheaburilor, este important să iei în considerare câteva aspecte esențiale: când și cât de des este recomandat să cureți jgheaburile, ce instrumente sunt potrivite pentru această operațiune, la ce costuri te poți aștepta și ce alte detalii legate de siguranță trebuie respectate. În continuare găsești răspunsurile la cele mai importante întrebări.

    Când și cât de des trebuie curățate jgheaburile?

    Este recomandat să cureți jgheaburile cel puțin o dată pe an. Dacă locuința se află în apropierea copacilor sau a unei zone împădurite, este posibil să fie necesară curățarea de mai multe ori pe an. Momentul ideal pentru această operațiune este la sfârșitul toamnei, după ce frunzele au căzut, dar înainte de apariția primului îngheț sau a primei ninsori.

    Îndepărtarea frunzelor dintr-un burlan

    Care este costul estimat al curățării jgheaburilor

    Costurile diferă în funcție de metoda aleasă. Dacă optezi să cureți singur jgheaburile, investiția constă în achiziționarea uneltelor potrivite, ceea ce reprezintă o investiție pe termen lung, mai ales dacă ești proprietar. Dacă alegi să apelezi la o firmă specializată, costurile vor fi considerabil mai mari și, în majoritatea cazurilor, acest lucru nici nu este necesar. În situația în care locuința este închiriată, de regulă proprietarul este responsabil de curățarea jgheaburilor, iar costurile pot fi incluse în cheltuielile de întreținere.

    Curățarea jgheaburilor cu sau fără scară

    Pentru a curăța jgheaburile în mod profesionist și în siguranță, este recomandat să folosești unelte dedicate, în loc să te bazezi pe o scară, o găleată și o perie. Curățarea jgheaburilor cu o mătură sau o perie implică urcări și coborâri repetate de pe scară, mutarea acesteia dintr-un loc în altul și un risc crescut de accidentare. O soluție mult mai eficientă și sigură este utilizarea unor accesorii care îți permit să cureți jgheaburile și burlanele direct de la sol.

    Curățarea streașinii cu o lance telescopică a aparatului de spălat cu presiune

    Ce măsuri de siguranță trebuie respectate

    Atunci când cureți jgheaburile, poartă întotdeauna echipament de protecție adecvat: încălțăminte antiderapantă, mănuși și protecție pentru ochi. Dacă folosești o scară, asigură-te că aceasta este stabilă și sprijinită corespunzător, ideal cu ajutorul unei a doua persoane. Îndepărtează mai întâi manual murdăria grosieră, cum ar fi crengile sau bucățile de material căzute în jgheab. Dacă utilizezi un aparat de spălat cu presiune, nu sta niciodată pe scară, ci folosește un set special de curățare a jgheaburilor, conceput pentru utilizare de la sol.

    Curățarea jgheaburilor cu kitul dedicat Karcher

    Curățarea jgheaburilor fără efort, de la sol

    Indiferent dacă locuiești într-un bungalow sau într-o casă cu mai multe niveluri, poți curăța singur jgheaburile folosind un set de accesorii pentru curățarea jgheaburilor și a burlanelor. Cu o soluție bine gândită, poți curăța jgheaburile eficient și în siguranță, fără a apela la o firmă externă și fără a te expune riscurilor.

    În centrul acestui sistem se află un dispozitiv glisant de curățare, care se poziționează în jgheab și se conectează la pistolul unui aparat de spălat cu presiune printr-un furtun de înaltă presiune de aproximativ 20 m. Două duze de înaltă presiune sunt montate pe partea inferioară a dispozitivului și pulverizează apa în sens invers. Presiunea generată deplasează dispozitivul înainte, iar murdăria este spălată eficient în urma sa. Este necesar să urci pe scară o singură dată, doar pentru poziționarea accesoriului și a ghidajului furtunului, după care aparatul poate fi operat complet de la sol.

    Instrucțiuni pas cu pas pentru curățarea jgheaburilor

    Asamblarea setului pentru curățarea jgheaburilor

    1. Atașează duzele de înaltă presiune la aparatul de spălat cu presiune. Dacă duzele montate din fabrică nu sunt compatibile, slăbește clemele de blocare, montează duzele corecte și fixează-le din nou, conform manualului de utilizare.

    2. Montează adaptorul pe furtunul aparatului de spălat cu presiune, trece furtunul prin ghidaj și conectează-l la accesoriul de curățare.

    3. După îndepărtarea murdăriei grosiere, montează protecția din plexiglas în partea superioară a burlanului pentru a preveni înfundarea.

    Curățarea jgheaburilor cu setul dedicat

    4. Montați unitatea de prindere cu ghidajul pentru furtun pe partea laterală a jgheabului, introduceți accesoriul glisant în jgheab și aliniați furtunul cu marcajul roșu.

    5. Apoi conectați sistemul la pistolul aparatului de spălat cu presiune și porniți-l. Ghidați manual furtunul de înaltă presiune. De îndată ce pistolul mașinii de spălat sub presiune este activat, accesoriul de curățare se trage singur prin jgheab și îl curăță datorită celor două duze cu jet de apă direcționate spre partea din spate.

    6. Pentru un efect de clătire mai bun, sistemul poate fi tras puțin înapoi din când în când prin intermediul furtunului de înaltă presiune. Repetați procesul de curățare de mai multe ori dacă este necesar pentru a îndepărta murdăria persistentă.

    7. După curățare, opriți aparatul de spălat cu presiune și îndepărtați murdăria colectată care s-a acumulat pe protecția de plexiglass lângă burlanul de coborâre. În cele din urmă, îndepărtați unitatea de prindere și dispozitivul.

    Curățarea burlanelor și a scurgerilor

    Cu setul practic de curățare a jgheaburilor și a burlanelor poți curăța eficient atât burlanele, cât și scurgerile casei. Acestea trebuie curățate cel puțin o dată pe an, pentru ca jgheaburile să funcționeze corect și cât mai eficient. Din acest motiv, este recomandat să cureți burlanele și jgheaburile concomitent.

    Pentru a elibera burlanele de murdăria acumulată în interior, furtunul de curățare a țevilor se conectează la aparatul de spălat cu presiune și se introduce apoi treptat în țeavă. În acest scop, în locul dispozitivului glisant, folosești duza specială pentru curățarea țevilor, inclusă în pachet. Duza de înaltă presiune se înșurubează pe furtunul de înaltă presiune, iar furtunul este prevăzut cu un marcaj roșu de siguranță. Acesta trebuie introdus în țeavă cel puțin până la acest marcaj înainte de a porni aparatul de spălat cu presiune.

    Abia după ce furtunul a fost introdus până la marcajul de siguranță poți porni aparatul. Procesul de curățare trebuie oprit imediat ce marcajul roșu devine din nou vizibil în momentul în care furtunul este scos din țeavă. Acest pas este extrem de important, deoarece te protejează împotriva stropilor de apă și împiedică furtunul să se rotească necontrolat. După pornirea aparatului de spălat cu presiune, introdu manual furtunul în țeavă. Presiunea apei dizolvă inclusiv blocajele persistente din interiorul burlanelor. Pentru a proteja fațada și terasa de murdărie, este recomandat să așezi o găleată la capătul burlanului, astfel încât murdăria evacuată să fie colectată controlat.

    În plus, canalele de scurgere și puțurile pot fi curățate la fel de eficient cu un aparat de spălat cu presiune sau cu un aparat de spălat cu presiune medie. Suprafețele sensibile, cum sunt grilele din plastic, pot fi curățate delicat și eficient folosind un aparat de curățat cu presiune medie, fără a le deteriora.

    Curățarea burlanului cu furtunul dedicat cu presiune

    Produse potrivite pentru jgheaburi, burlane și țevi

    Kit pentru curățarea jgheaburilor și țevilor

