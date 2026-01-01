Cu setul practic de curățare a jgheaburilor și a burlanelor poți curăța eficient atât burlanele, cât și scurgerile casei. Acestea trebuie curățate cel puțin o dată pe an, pentru ca jgheaburile să funcționeze corect și cât mai eficient. Din acest motiv, este recomandat să cureți burlanele și jgheaburile concomitent.
Pentru a elibera burlanele de murdăria acumulată în interior, furtunul de curățare a țevilor se conectează la aparatul de spălat cu presiune și se introduce apoi treptat în țeavă. În acest scop, în locul dispozitivului glisant, folosești duza specială pentru curățarea țevilor, inclusă în pachet. Duza de înaltă presiune se înșurubează pe furtunul de înaltă presiune, iar furtunul este prevăzut cu un marcaj roșu de siguranță. Acesta trebuie introdus în țeavă cel puțin până la acest marcaj înainte de a porni aparatul de spălat cu presiune.
Abia după ce furtunul a fost introdus până la marcajul de siguranță poți porni aparatul. Procesul de curățare trebuie oprit imediat ce marcajul roșu devine din nou vizibil în momentul în care furtunul este scos din țeavă. Acest pas este extrem de important, deoarece te protejează împotriva stropilor de apă și împiedică furtunul să se rotească necontrolat. După pornirea aparatului de spălat cu presiune, introdu manual furtunul în țeavă. Presiunea apei dizolvă inclusiv blocajele persistente din interiorul burlanelor. Pentru a proteja fațada și terasa de murdărie, este recomandat să așezi o găleată la capătul burlanului, astfel încât murdăria evacuată să fie colectată controlat.
În plus, canalele de scurgere și puțurile pot fi curățate la fel de eficient cu un aparat de spălat cu presiune sau cu un aparat de spălat cu presiune medie. Suprafețele sensibile, cum sunt grilele din plastic, pot fi curățate delicat și eficient folosind un aparat de curățat cu presiune medie, fără a le deteriora.