Indiferent dacă locuiești într-un bungalow sau într-o casă cu mai multe niveluri, poți curăța singur jgheaburile folosind un set de accesorii pentru curățarea jgheaburilor și a burlanelor. Cu o soluție bine gândită, poți curăța jgheaburile eficient și în siguranță, fără a apela la o firmă externă și fără a te expune riscurilor.

În centrul acestui sistem se află un dispozitiv glisant de curățare, care se poziționează în jgheab și se conectează la pistolul unui aparat de spălat cu presiune printr-un furtun de înaltă presiune de aproximativ 20 m. Două duze de înaltă presiune sunt montate pe partea inferioară a dispozitivului și pulverizează apa în sens invers. Presiunea generată deplasează dispozitivul înainte, iar murdăria este spălată eficient în urma sa. Este necesar să urci pe scară o singură dată, doar pentru poziționarea accesoriului și a ghidajului furtunului, după care aparatul poate fi operat complet de la sol.