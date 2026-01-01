O oglindă necesită o atenție specială. Acest lucru se datorează structurii sale: este realizată dintr-o foaie de sticlă, un strat de argint sau aluminiu și mai multe straturi de lac. Stratul de argint, responsabil pentru reflexie și expus la margini, precum și stratul de protecție îi conferă oglinzii un caracter fragil.

Prin urmare, o oglindă fără ramă se poate deteriora în timp dacă, de exemplu, se utilizează un detergent nepotrivit, dacă picăturile de apă nu sunt îndepărtate de pe margini sau dacă vaporii de solvenți, cum ar fi soluția de îndepărtare a lacului de unghii, ajung pe suprafață. Zona muchiei este cea mai sensibilă parte a oglinzii. Pentru a preveni oxidarea pe margini, cel mai bine este să eviți utilizarea detergenților atunci când cureți oglinda. Apa și soluțiile simple de uz casnic sunt, de regulă, suficiente pentru curățarea oglinzilor.