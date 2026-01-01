    Curățarea oglinzilor

    Pete de pastă de dinți, urme de degete, fixativ, praf – tocmai ai curățat oglinda din baie și aceasta este din nou murdară. De asemenea, oglinzile din hol sau din dormitor devin inestetice odată cu trecerea timpului. Cu aceste sfaturi și soluții la îndemâna tuturor, poți curăța oglinzile rapid, ușor și fără urme, fără a utiliza agenți de curățare costisitori.

    Oglinzile sunt delicate

    O oglindă necesită o atenție specială. Acest lucru se datorează structurii sale: este realizată dintr-o foaie de sticlă, un strat de argint sau aluminiu și mai multe straturi de lac. Stratul de argint, responsabil pentru reflexie și expus la margini, precum și stratul de protecție îi conferă oglinzii un caracter fragil.

    Prin urmare, o oglindă fără ramă se poate deteriora în timp dacă, de exemplu, se utilizează un detergent nepotrivit, dacă picăturile de apă nu sunt îndepărtate de pe margini sau dacă vaporii de solvenți, cum ar fi soluția de îndepărtare a lacului de unghii, ajung pe suprafață. Zona muchiei este cea mai sensibilă parte a oglinzii. Pentru a preveni oxidarea pe margini, cel mai bine este să eviți utilizarea detergenților atunci când cureți oglinda. Apa și soluțiile simple de uz casnic sunt, de regulă, suficiente pentru curățarea oglinzilor.

    Îndepărtarea murdăriei superficiale de pe oglindă

  • Cea mai mare parte a murdăriei de pe oglinzi este solubilă în apă și poate fi îndepărtată cu ușurință de pe suprafața sticlei prin ștergere sau frecare ușoară. Cel mai bine este să cureți oglinda folosind apă călduță.
  • Ce trebuie să faci:
    • Umezește ușor oglinda cu apă, de exemplu folosind o sticlă cu pulverizator sau o lavetă umedă. Suprafața trebuie să fie doar ușor umedă, nu excesiv de udă.
    • Șterge apoi întreaga oglindă cu o lavetă moale pentru a îndepărta murdăria. Atenție: nu utiliza fibre aspre, deoarece acestea pot zgâria suprafața sticlei.
    • Usucă oglinda cu o a doua lavetă (de exemplu din bumbac), astfel încât să nu rămână urme. Cea mai bună opțiune este o lavetă din microfibră, deoarece nu lasă scame. În plus, atunci când este curățată în acest mod, praful se depune mai greu pe oglindă.

    Atenție: obiecte și suprafețe delicate

    În baie, îndepărtează înainte de curățare obiectele precum dozatoarele de săpun sau periuțele de dinți, care sunt adesea depozitate pe rafturi sau pe chiuvetă sub oglindă, pentru a preveni stropirea acestora cu apă. În alte încăperi, acoperă suprafețele sau pardoselile sensibile la apă aflate sub oglindă cu o lavetă, ca măsură de precauție.

    Îndepărtarea murdăriei persistente

    În timp, în special în cazul oglinzilor din baie, pe suprafață se pot depune și substanțe care nu sunt solubile în apă. Fixativul, gelul de păr, produsele cosmetice precum rujul sau rimelul, precum și urmele de degete nu pot fi îndepărtate doar cu apă.

    În aceste situații, o lavetă moale, ușor umedă, împreună cu o cantitate mică de detergent pentru vase este foarte eficientă. Aplică detergentul pe oglindă, întinde-l uniform și apoi clătește cu apă curată.

    Ca alternativă la detergentul pentru vase, pot fi utilizați detergenții pentru geamuri. Este însă necesară o atenție sporită: deoarece acești detergenți pot ataca și decolora stratul reflectorizant de la marginea oglinzii, este important să eviți, pe cât posibil, contactul cu marginile sau să le usuci temeinic imediat după curățare. În general, cea mai sigură variantă pentru curățarea oglinzilor rămâne cea în care nu se utilizează deloc detergenți.

    Curățarea oglinzilor cu ajutorul aparatului de curățat cu abur

    Oglinzile pot fi curățate eficient fără detergenți sau soluții de uz casnic atunci când folosești un aparat de curățat cu abur. Aburul fierbinte desprinde chiar și murdăria persistentă, fără efort:

    • Curăță mai întâi suprafața de sticlă uniform, folosind duza de mână și laveta din microfibră, desprinzând murdăria prin frecare. Alternativ, poți trata suprafața cu abur folosind duza de mici dimensiuni, menținând o distanță de câțiva centimetri.
    • Îndepărtează apoi apa rezultată din condens cu ajutorul unei raclete, al unui aspirator pentru geamuri sau al unei lavete din microfibră și șterge cu grijă marginile.

    Sfat pentru a scăpa de oglinzile aburite în baie

    Știi deja situația: după duș, oglinzile sunt adesea complet aburite. Condensul poate fi îndepărtat rapid cu ajutorul unui aspirator pentru geamuri. Un alt truc simplu este să îndrepți pentru scurt timp uscătorul de păr spre oglindă, până când umezeala dispare complet.

