Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Curățarea șemineelor

    Un foc de lemne într-un șemineu deschis este fundalul perfect pentru multe ore petrecute în confortul casei, flăcările sale creând o atmosferă relaxată, de mulțumire sufletească. Cu toate acestea, încălzirea cu lemne prezintă un dezavantaj: înainte de a aprinde următorul foc, șemineul trebuie să fie curățat, iar cenușa veche trebuie îndepărtată din sobă.

    Șemineele deschise sunt curățate cu ajutorul unui aspirator pentru cenușă

    Îndepărtarea cenușii vechi

    Măturarea cenușii din șemineu cu o perie și un făraș este o treabă neplăcută și incomodă, deoarece cenușa este foarte ușoară și se ridică rapid în aer. Prin urmare, ar părea logic să utilizezi un aspirator pentru a îndepărta cenușa. Totuși, aspiratoarele convenționale nu sunt potrivite pentru această sarcină și nu trebuie utilizate în acest scop.

    Cenușa este aspirată din șemineu cu un aspirator pentru cenușă

    De ce nu poți utiliza un aspirator convențional?

    Aspiratoarele de uz casnic nu sunt concepute pentru aspirarea cenușii din sobe sau șeminee. Particulele fine de cenușă blochează rapid filtrul și turbina de aspirație, ceea ce duce la scăderea performanței și, în cel mai rău caz, la defectarea motorului. De aceea, este recomandat să folosești un aspirator special pentru cenușă, care îți permite să lucrezi comod și fără praf.

    Filtrele aspiratoarelor pentru cenușă sunt proiectate astfel încât chiar și particulele foarte fine să poată fi aspirate în siguranță. În plus, aceste aparate trebuie să îndeplinească cerințe stricte de siguranță: furtunul de aspirație din metal și recipientul de colectare rezistent la flăcări asigură faptul că resturile de cenușă fierbinte nu deteriorează aspiratorul și nu prezintă risc de incendiu.

    Pentru a preveni colmatarea filtrului, aspiratoarele pentru cenușă sunt dotate cu sisteme speciale de curățare. La anumite modele, poți apăsa un buton pentru a schimba direcția fluxului de aer, curățând eficient filtrul. Această operațiune este comodă, deoarece praful este direcționat direct înapoi în recipientul de colectare.

    Condiții de siguranță la utilizarea aspiratorului pentru cenușă

    Înainte de a începe curățarea, cenușa trebuie lăsată să se răcească până la o temperatură sub 40 °C. Folosește un vătrai pentru a verifica dacă bucățile mai mari de lemn mai ard mocnit. Aspirarea trebuie începută doar atunci când ești sigur că focul este complet stins. În acest caz, se utilizează exclusiv tubul metalic de mână, fără duză atașată.

    După aspirare, recipientul de colectare trebuie golit. Asigură-te că modelul ales permite deschiderea ușoară și golirea rapidă, cu un contact minim cu murdăria. Sistemele de prindere cu desfacere rapidă facilitează demontarea capului de aspirare. Pentru golire, poți introduce întregul recipient într-un sac de gunoi și să îl răstorni cu grijă, evitând astfel împrăștierea prafului.

    Cenușa este aspirată dintr-un șemineu

    Alte utilizări posibile

    Un aspirator pentru cenușă nu este util doar pentru curățarea șemineului. Îl poți folosi și pentru curățarea sobelor sau a încălzitoarelor pe peleți. De asemenea, cenușa rece și funinginea din vetrele de foc sau din grătarele cu cărbune pot fi îndepărtate rapid și eficient.

    Multe aspiratoare pentru cenușă sunt echipate cu o duză suplimentară pentru pardoseli dure, care permite aspirarea așchiilor, a bucăților mici de lemn și a murdăriei din jurul șemineului. Astfel, dispozitivul devine un ajutor practic și pentru lucrările de renovare, fiind potrivit atât pentru murdărie grosieră, cât și pentru praf fin.

    Așchiile de lemn sunt aspirate cu un aspirator pentru cenușă
    Șemineu deschis, curat
    Cenușa este aspirată dintr-un grătar cu un aspirator pentru cenușă

    Curățarea murdăriei persistente de pe sticla șemineului

    Dacă șemineul tău este prevăzut cu geam din sticlă, acesta trebuie curățat în mod regulat. Reziduurile rezultate în urma arderii lemnului se depun frecvent pe sticlă și sunt dificil de îndepărtat. Metodele clasice, precum ștergerea cu apă, ziare sau detergenți chimici, sunt adesea ineficiente și necesită mult timp și efort.

    Un rezultat mult mai bun poate fi obținut cu ajutorul unui aparat de curățat cu abur. Aburul fierbinte, combinat cu acțiunea mecanică a lavetelor sau a periei, desprinde eficient murdăria. După curățare, șterge sticla cu o lavetă uscată. Astfel, poți evita complet utilizarea detergenților.

    Geamul sobei este curățat cu un aparat de curățat cu abur Kärcher
    Un bărbat cu drujbă trece prin fața unui morman mare de lemne

    Sfaturi pentru a reduce depunerile de funingine

    Lemnul achiziționat care nu este pregătit pentru utilizare trebuie depozitat și uscat înainte de a fi ars într-un șemineu. Lemnul umed are o valoare energetică scăzută și produce mai mult fum și funingine. În consecință, șemineul și zona din jurul acestuia se murdăresc mai rapid și necesită curățare mai frecventă. Conținutul maxim de umiditate permis pentru arderea lemnului într-un șemineu este stabilit prin lege și nu trebuie să depășească 25%.

    Pentru verificare, poți utiliza un dispozitiv de măsurare a umidității sau așa-numitul „test al unghiei”, care necesită însă experiență. Dacă poți zgâria ușor cu unghia suprafața tăiată a lemnului, acolo unde sunt vizibile inelele copacului, lemnul trebuie lăsat la uscat câteva luni. Locul ideal de depozitare este ferit de intemperii și bine ventilat, de exemplu lângă un garaj sau o magazie din grădină.

    Produse potrivite pentru șemineu

    Kärcher Aspirator pentru cenușă

    Aspirator pentru cenușă

    Kärcher: Aparat de curățat cu abur

    Aparat de curățat cu abur

    Lavetă din microfibră Kärcher

    Echipamente pentru curățare manuală

    Te-ar mai putea interesa:

    Kärcher - sfaturi pentru curățarea sufrageriei

    Curățarea sufrageriei

    Kärcher sfaturi pentru curățarea bucătăriei

    Curățarea bucătăriei

    Kärcher - sfaturi pentru curățarea băii

    Curățarea băii