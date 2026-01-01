Aspiratoarele de uz casnic nu sunt concepute pentru aspirarea cenușii din sobe sau șeminee. Particulele fine de cenușă blochează rapid filtrul și turbina de aspirație, ceea ce duce la scăderea performanței și, în cel mai rău caz, la defectarea motorului. De aceea, este recomandat să folosești un aspirator special pentru cenușă, care îți permite să lucrezi comod și fără praf.

Filtrele aspiratoarelor pentru cenușă sunt proiectate astfel încât chiar și particulele foarte fine să poată fi aspirate în siguranță. În plus, aceste aparate trebuie să îndeplinească cerințe stricte de siguranță: furtunul de aspirație din metal și recipientul de colectare rezistent la flăcări asigură faptul că resturile de cenușă fierbinte nu deteriorează aspiratorul și nu prezintă risc de incendiu.

Pentru a preveni colmatarea filtrului, aspiratoarele pentru cenușă sunt dotate cu sisteme speciale de curățare. La anumite modele, poți apăsa un buton pentru a schimba direcția fluxului de aer, curățând eficient filtrul. Această operațiune este comodă, deoarece praful este direcționat direct înapoi în recipientul de colectare.