Canapelele și fotoliile fac camera de zi confortabilă și, tocmai de aceea, sunt folosite cel mai des. În același timp, tapițeria este expusă constant la praf, firimituri, păr de animale și pete, iar acestea pot deveni greu de îndepărtat dacă rămân mult timp în fibre. Curățarea și îngrijirea regulată te ajută să menții materialele în stare bună și să te bucuri de mobilier mai mulți ani.

Există mai multe motive pentru care merită să cureți tapițeria periodic:

îndepărtezi murdăria persistentă din fibre; scapi de petele inestetice înainte să se fixeze; reduci acumularea de păr de animale și acarieni, care se pot strânge mai ales în textile și saltele; mobilierul își păstrează aspectul îngrijit, iar durata de viață poate fi prelungită.

Aceleași principii se aplică și pentru saltele și scaune auto, care ar trebui curățate la intervale regulate.