Când vine vorba de curățarea rulotei sau a caravanei, primul lucru de care trebuie să ții cont este locul în care o speli. Acestea nu pot fi curățate oriunde, uneori nici măcar pe proprietatea ta, deoarece agenții de curățare pot ajunge în mediul înconjurător. Din acest motiv, în multe zone spălarea vehiculelor pe proprietate privată este interzisă.

Pentru a fi în siguranță, cel mai bine este să îți cureți rulota într-o spălătorie auto dedicată. Zonele de spălare self-service special concepute pentru rulote, precum Kärcher Clean Park, sunt foarte potrivite. Rampa de spălare pentru vehicule mari oferă suficient spațiu, astfel încât rulota să poată încăpea sub ea, având o înălțime de peste 2 metri. Periile de spălare trebuie verificate întotdeauna înainte de utilizare și clătite cu apă, deoarece particulele de murdărie pot provoca zgârieturi pe suprafețele sensibile.

Dacă nu dorești să îți cureți singur rulota, spălătoriile pentru camioane și autobuze pot fi o alternativă. Totuși, este esențial să te informezi în prealabil dacă instalația este potrivită pentru rulote. De asemenea, consultă informațiile producătorului, deoarece nu orice vehicul este compatibil cu o spălătorie automată. Ferestrele, garniturile și construcția acoperișului pot reprezenta puncte sensibile.