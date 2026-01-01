De ce să cureți rulota sau caravana?
Motivele pentru care ar trebui să cureți rulota sau caravana sunt evidente. În primul rând, este o chestiune de estetică și bunăstare, mai ales când vine vorba de interior. Pe de altă parte, o rulotă curățată la exterior sporește siguranța pe drum, deoarece oglinzile retrovizoare și parbrizele murdare pot limita vizibilitatea. Nu în ultimul rând, curățarea regulată ajută la menținerea valorii vehiculului.
Din aceste motive, ar trebui să îți cureți temeinic rulota cel puțin o dată, de preferat de două ori pe an. Ideal este toamna, când majoritatea proprietarilor își parchează rulota pentru iarnă, și din nou primăvara, înainte de a pleca în următoarea călătorie. De asemenea, este recomandat să elimini urmele ultimei vacanțe, atât la interior, cât și la exterior, mai ales după o deplasare mai lungă. Geamurile și oglinzile trebuie curățate înainte de fiecare călătorie, dacă sunt murdare.