Dimineața, ar fi ideal ca urcarea în mașină și plecarea la drum să se întâmple imediat. În lunile reci de iarnă, însă, acest lucru nu este de multe ori posibil, deoarece mașina trebuie mai întâi dezghețată. De obicei, prima soluție la care se ajunge este clasica racletă pentru gheață.

Există o gamă foarte largă de raclete: de la modele mici din plastic, la raclete metalice, raclete încălzite sau combinații racletă + perie. Varianta racletă + perie ajută la curățarea rapidă a mașinii de zăpadă, fără ca mâinile să intre direct în contact cu zăpada și fără să fie nevoie de o perie separată. Un avantaj al racletelor metalice este că pot îndepărta mai ușor straturile groase de gheață, iar lama se poate înlocui, de obicei, când se uzează. În schimb, racletele din plastic se tocesc în timp – mai ales la vârf – și pot deveni inutile, fiind nevoie de înlocuire.

Totuși, indiferent de tip, toate racletele au un dezavantaj major: pentru dezghețarea mașinii este nevoie de muncă manuală, iar asta înseamnă efort, frig și timp pierdut.

O alternativă mai rapidă și cu efort redus este folosirea unei raclete electrice pentru gheață. Cu aceasta, geamurile înghețate se pot curăța în câteva minute.