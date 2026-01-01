    DEZGHEȚAREA MAȘINII: CELE MAI BUNE SFATURI ȘI TRUCURI

    Conducătorii auto fără garaj cunosc foarte bine problema geamurilor înghețate iarna. Faptul că trebuie dezghețată mașina, mai ales dimineața devreme, nu doar că ia timp, dar poate fi și obositor. Pentru a economisi timp prețios, mai jos sunt câteva sfaturi practice despre cum se poate dezgheța o mașină fără efort, fără mâini înghețate și fără să fie udate.

    Cum se dezgheață rapid o mașină?

    Dimineața, ar fi ideal ca urcarea în mașină și plecarea la drum să se întâmple imediat. În lunile reci de iarnă, însă, acest lucru nu este de multe ori posibil, deoarece mașina trebuie mai întâi dezghețată. De obicei, prima soluție la care se ajunge este clasica racletă pentru gheață.

    Există o gamă foarte largă de raclete: de la modele mici din plastic, la raclete metalice, raclete încălzite sau combinații racletă + perie. Varianta racletă + perie ajută la curățarea rapidă a mașinii de zăpadă, fără ca mâinile să intre direct în contact cu zăpada și fără să fie nevoie de o perie separată. Un avantaj al racletelor metalice este că pot îndepărta mai ușor straturile groase de gheață, iar lama se poate înlocui, de obicei, când se uzează. În schimb, racletele din plastic se tocesc în timp – mai ales la vârf – și pot deveni inutile, fiind nevoie de înlocuire.

    Totuși, indiferent de tip, toate racletele au un dezavantaj major: pentru dezghețarea mașinii este nevoie de muncă manuală, iar asta înseamnă efort, frig și timp pierdut.

    O alternativă mai rapidă și cu efort redus este folosirea unei raclete electrice pentru gheață. Cu aceasta, geamurile înghețate se pot curăța în câteva minute.

    Cel mai bun mod de a dezgheța electric geamurile mașinii

    Aparatul electric pentru îndepărtarea gheții EDI 4 folosește un disc cu șase lame din plastic, care îndepărtează gheața prin rotație rapidă. Astfel, răzuirea manuală nu mai este necesară, deoarece dispozitivul face aproape toată munca.

    Iată cum se folosește:

    1. Pornește dispozitivul, astfel încât LED-ul verde să se aprindă.
    2. Îndepărtează capacul de siguranță.
    3. Așază răzuitorul pe geamul mașinii. Discul începe să se rotească atunci când se aplică o presiune ușoară.
    4. Ghidează dispozitivul uniform pe suprafață pentru a dezgheța geamurile. Se lucrează de sus în jos și este suficientă o presiune ușoară pentru ca racleta să funcționeze corect. Pentru straturi groase de gheață, se insistă puțin mai mult în aceeași zonă până când stratul este îndepărtat complet.
    5. După ce dezghețarea este gata, oprește aparatul și reatașează capacul de siguranță.
    6. Dacă este necesar, curăță gheața de pe disc cu o perie moale.

    EDI 4 este gata de utilizare chiar și la temperaturi foarte scăzute, de până la -20 °C. În mod obișnuit, sunt necesare aproximativ 3 minute pentru dezghețarea geamurilor față, spate și laterale. Autonomia de aproximativ 15 minute per încărcare este, de regulă, suficientă pentru zilele lucrătoare. Când bateria se descarcă, aceasta poate fi reîncărcată acasă sau în mașină, folosind încărcătorul auto disponibil opțional.

    Sfaturi de utilizare a răzuitorului electric de gheață

    • EDI 4 se oprește automat după 30 de secunde și poate fi reactivat prin reapăsarea butonului pornire/oprire.
    • Discul rotativ este din plastic, similar racletelor de gheață obișnuite. Totuși, dispozitivul trebuie folosit numai pe geamuri curate. Un disc murdar poate provoca zgârieturi din cauza rotației.
    • Nu se apropie dispozitivul de garniturile de cauciuc de pe marginea geamurilor.
    • Cu setul opțional pentru curățarea geamurilor, EDI 4 poate fi utilizat pe tot parcursul anului.

    Dezghețarea geamurilor cu soluții casnice

    Pe lângă raclete, există și spray-uri pentru dezghețarea mașinilor. Acestea se pulverizează pe suprafețele înghețate și dizolvă gheața de pe parbriz și alte zone datorită alcoolului din compoziție. După aceea, geamurile se șterg până rămân curate. Este util să se pulverizeze încă un strat subțire, pentru a reduce riscul de reîngheț. Spray-urile auto degivrante pot ajuta și când încuietorile ușilor îngheață.

    Sarea este un alt remediu casnic care poate fi folosit pentru a preveni formarea gheții. Pentru asta, se adaugă 6 linguri de sare la 1 litru de apă și se pulverizează amestecul pe geamuri, încuietori și garniturile ușilor, ideal seara. Astfel, dimineața poate fi evitată dezghețarea. Este important ca sarea să fie complet dizolvată înainte de aplicare, altfel granulele pot zgâria geamurile și vopseaua.

    Deși pare tentant, apa fierbinte nu trebuie folosită pentru dezghețare. Diferența bruscă de temperatură poate provoca fisuri în parbriz.

    Sfat

    Mai există o soluție ieftină și eficientă: se amestecă 3 părți de oțet cu 1 parte de apă și se pune într-o sticlă cu pulverizator. Se pulverizează pe geamurile înghețate. Dezavantajul este că soluția funcționează mai bine doar pe straturi subțiri de gheață, iar oțetul poate ataca garniturile de cauciuc, plasticul și vopseaua.

    Cele mai bune sfaturi pentru a preveni geamurile înghețate:

    • Folosește o husă de protecție anti-îngheț pe parbriz. Astfel, rămân de dezghețat doar luneta și geamurile laterale, iar timpul scade considerabil.
    • Ridică ștergătoarele peste noapte, ca să nu înghețe pe parbriz.
    • Dacă există încălzitor de parcare, acesta poate fi instalat mai ales când temperaturile nocturne scad sub 0 °C.
    • Nu ajută lăsarea motorului pornit în timp ce se dezgheață gheața. Mașina se încălzește foarte greu când afară sunt temperaturi sub zero, iar mersul în gol dăunează mediului, motorului și consumă combustibil inutil. În unele țări, acest lucru poate fi sancționat. Prin urmare, motorul ar trebui pornit după ce geamurile au fost dezghețate. În timpul condusului, încălzirea poate fi pornită și direcționată spre parbriz pentru a preveni reînghețarea.
    • Prea multă umiditate în interior poate duce la geamuri aburite și chiar la înghețarea parbrizului pe interior. Pentru reducerea umidității pot fi folosite dezumidificatoare, dar și soluții simple: șosete vechi umplute cu orez, sare, cafea măcinată sau nisip pentru pisici, puse în spațiul pentru picioare, pentru a absorbi umezeala.

