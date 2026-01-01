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    Curățare cu presiune ridicată: curățenia exterioară când apa este limitată

    În lunile călduroase, lipsa apei devine o problemă importantă. Câtă apă poți folosi în jurul casei și în grădină și pentru ce activități? Cele mai importante informații despre consumul de apă al aparatelor de spălat cu presiune și cele mai eficiente tehnici pentru curățarea economică a zonelor exterioare sunt prezentate aici, pe scurt.

    Curățarea cu un aparat de spălat cu presiune economisește apa

    Vestea bună este că lucrările de curățare necesare – de exemplu pe terasă, alei sau mobilierul de grădină – nu trebuie neapărat amânate, mai ales atunci când sunt în joc siguranța sau durabilitatea (de exemplu, din cauza riscului de alunecare sau a uzurii). Cu gama sa de aparate de spălat cu presiune, Kärcher îți oferă soluții de curățare eficiente din punct de vedere al consumului de apă și energie, care te ajută să îți menții consumul personal de apă sub control – și nu doar în situații de „alertă de apă”.

    Pictogramă "Știați că"

    Știai că?

    Cererea globală de apă s-a dublat de mai mult de două ori din 1960. Această creștere rapidă a cererii duce la penurie de apă. În Europa, situația este gestionată în principal prin sisteme locale de tip „semafor al apei” și prin restricții privind udarea spațiilor verzi sau umplerea piscinelor.

    Curățarea scaunelor de grădină cu un aparat de spălat cu presiune

    Întreținere responsabilă: curățare eficientă, cu economie de resurse

    În perioadele de secetă cauzate de condițiile meteo, este important să te bazezi pe metode de curățare mai sustenabile, pentru a reduce propriul consum de apă. Dar de ce este atât de importantă curățarea zonelor exterioare și cum o poți realiza economisind apă?

    Curățarea și întreținerea regulată pot prelungi durata de viață a obiectelor precum mobilierul, gardurile sau chiar bicicletele, evitând astfel achizițiile noi. Acest lucru contribuie, printre altele, la reducerea consumului de apă necesar pentru producția de noi bunuri.

    Aparatul de spălat cu presiune, în locul furtunului de grădină

    Alegerea corectă a metodei de curățare joacă un rol esențial și în consumul de apă.

    Un exemplu frecvent este curățarea mobilierului de grădină pentru a pregăti rapid spațiile exterioare atunci când apar primele raze de soare. Cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher, poți curăța mobilierul de terasă în aproximativ 2,5 minute, folosind un volum total de circa 20 de litri de apă. Aceeași operațiune realizată cu un furtun de grădină standard durează aproximativ cinci minute și poate consuma până la 100 de litri de apă. Per total, curățarea cu un aparat Kärcher poate reduce consumul de apă cu până la 80%*.

    * Aparatul de spălat cu presiune utilizează cu 80% mai puțină apă, presupunând că debitul acestuia este de 40% față de cel al furtunului de grădină și că timpul necesar este înjumătățit. Valorile pot varia în funcție de aplicație, distanță și debitul de apă al furtunului.

    Kärcher Dirt Blaster

    Ce face posibilă această economie?

    Datorită tehnologiei brevetate a duzelor Kärcher Dirt Blaster și tehnologiei avansate a pompelor și motoarelor aparatelor Kärcher, consumul redus de apă este garantat. Astfel, curățarea devine mai rapidă și se economisesc timp, apă și energie în mod egal.

    De altfel, aparatele de spălat cu presiune Kärcher sunt deosebit de eficiente. Acest lucru a fost confirmat printr-un test de laborator independent. Comparativ cu produsele concurente, aparatele Kärcher au oferit jetul de curățare cel mai larg și, implicit, cel mai eficient*.

    * Rezultatul unui test de laborator realizat în aprilie 2023 de institutul independent SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH. Au fost comparate duze rotative ale aparatelor de spălat cu presiune cu specificații similare sau superioare privind presiunea maximă a apei

    eco!Booster
    Un accesoriu eficient care economisește apă, timp și energie

    Cu lancea de pulverizare eco!Booster, eficiența consumului de apă și energie este cu 50% mai mare comparativ cu utilizarea unei duze plate standard Kärcher*. Astfel, suprafețele sunt curățate mai rapid, folosind aceleași resurse.

    * Pe baza faptului că, în comparație cu duza plată standard Kärcher, se poate curăța cu 50% mai multă suprafață folosind aceeași cantitate de apă și energie. Confirmat de un institut independent de testare.

    O alternativă la rețeaua de apă: utilizarea inteligentă a apei recuperate

    Un alt avantaj important în perioadele cu deficit de apă este faptul că utilizatorii aparatelor de spălat cu presiune Kärcher nu depind exclusiv de rețeaua de apă potabilă, ci pot folosi surse alternative de apă. Astfel, lucrările necesare de curățare din jurul casei și grădinii pot fi realizate cu responsabilitate chiar și în situații de „alertă de apă”.

    Aparatele de spălat cu presiune Kärcher pot funcționa cu apă recuperată. Dispozitivele aspiră apa direct dintr-un rezervor disponibil, de exemplu dintr-un butoi de colectare a apei de ploaie. O investiție simplă, dar care merită luată în considerare. O astfel de sursă independentă de apă este utilă în perioadele de secetă – nu doar pentru curățare, ci și pentru udarea gazonului, a plantelor din grădină sau a celor în ghivece.

    Utilizarea surselor alternative de apă

    Gamă variată de aparate de spălat cu presiune Kärcher – soluția potrivită pentru orice cerință de curățare

    Aparat de spălat cu presiune

    Aparat de spălat cu presiune

    Kärcher: Accesoriu pentru curățarea suprafețelor T-Racer

    Accesoriu pentru curățarea suprafețelor T-Racer

    Furtun de aspirație SH 5

    Furtun de aspirație

    eco!Booster

    eco!Booster