În perioadele de secetă cauzate de condițiile meteo, este important să te bazezi pe metode de curățare mai sustenabile, pentru a reduce propriul consum de apă. Dar de ce este atât de importantă curățarea zonelor exterioare și cum o poți realiza economisind apă?

Curățarea și întreținerea regulată pot prelungi durata de viață a obiectelor precum mobilierul, gardurile sau chiar bicicletele, evitând astfel achizițiile noi. Acest lucru contribuie, printre altele, la reducerea consumului de apă necesar pentru producția de noi bunuri.