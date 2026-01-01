Vestea bună este că lucrările de curățare necesare – de exemplu pe terasă, alei sau mobilierul de grădină – nu trebuie neapărat amânate, mai ales atunci când sunt în joc siguranța sau durabilitatea (de exemplu, din cauza riscului de alunecare sau a uzurii). Cu gama sa de aparate de spălat cu presiune, Kärcher îți oferă soluții de curățare eficiente din punct de vedere al consumului de apă și energie, care te ajută să îți menții consumul personal de apă sub control – și nu doar în situații de „alertă de apă”.
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România