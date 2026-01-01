Îngrijirea mașinii: sfaturi pentru exterior și interior

Atunci când cumperi un detergent pentru interior, verifică întotdeauna suprafețele pe care poate fi utilizat. De multe ori, un singur produs este suficient pentru curățarea întregului interior, inclusiv a tapițeriei. Totuși, suprafețele sensibile, cum sunt scaunele din piele naturală de calitate superioară, necesită produse specializate. Pielea ar trebui curățată doar o dată sau de două ori pe an și tratată ulterior cu un produs de îngrijire care să o rehidrateze și să îi păstreze aspectul.

Dacă nu ai la îndemână un detergent special pentru interior, poți folosi apă caldă cu un strop de detergent pentru a curăța bordul și ornamentele. Șterge suprafețele cu o cârpă umedă, apoi usucă-le cu o lavetă din bumbac sau microfibră, astfel încât umezeala să nu pătrundă în componentele electronice. Totuși, această soluție nu oferă un efect antistatic și nici nu protejează suprafețele împotriva re-murdăririi, așa cum o face un produs dedicat.

În timp, pot apărea zgârieturi fine pe bord sau pe panourile ușilor. De aceea, materialele netede, care resping apa și murdăria, ar trebui tratate după curățare cu un produs de îngrijire a interiorului. Aplicarea acestuia ajută la estomparea deteriorărilor superficiale și la reîmprospătarea culorii și a aspectului interiorului.

Pentru neutralizarea mirosurilor neplăcute, poți folosi un truc simplu: așază un recipient cu boabe de cafea în spațiul pentru picioare. Cafeaua absoarbe umiditatea și mirosurile, iar un efect similar poate fi obținut și cu orez sau făină.