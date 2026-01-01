Întreținerea copacilor nu trebuie lăsată obligatoriu pe seama profesioniștilor. Cu uneltele potrivite de întreținere, și un grădinar amator poate obține rezultate foarte bune. Cumpărate o singură dată și întreținute cu grijă după folosire, accesoriile de întreținere a copacilor pot fi utilizate mulți ani.

Un clește cu acumulator pentru crengi este ideal pentru ramuri și crengi cu diametrul de până la 3 cm. Cleștii cu acumulator fac munca mai ușoară, deoarece necesită mai puțină forță.

Pentru crengi mai groase, lucrul devine mai eficient cu un ferăstrău cu lanț. Ferăstraiele cu lanț cu acumulator sunt potrivite pentru tăierea copacilor deoarece, de regulă, sunt mai ușoare decât cele pe benzină și nu există expunere la gaze în timpul utilizării. Totuși, un ferăstrău cu lanț sau un ferăstrău electric ar trebui folosit doar dacă există o poziție stabilă și sigură pe sol, dacă există pregătire specifică pentru cățărare sau dacă este disponibil un elevator.

La tăierea plantelor sau a ramurilor de dimensiuni medii, multe ferăstraie manuale pentru crengi își ating limitele peste un anumit diametru. Un ajutor binevenit pentru pasionații de grădinărit poate fi ferăstrăul cu pânză cu acumulator, care îmbină controlul bun cu un efort redus.