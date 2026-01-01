    Tăierea unui copac: sfaturi pentru tăierea corectă a copacilor

    La fel ca aproape orice crește în grădină, copacii și arbuștii au nevoie și ei de întreținere regulată, ca să arate bine și să ofere cât mai multe flori și fructe. Tăierea arbuștilor și copacilor poate părea o activitate laborioasă, dar devine mult mai simplă dacă există unealta potrivită și sunt urmate câteva reguli clare. Pentru o tăiere corectă sunt necesare, de regulă, o foarfecă telescopică pentru copaci și un ferăstrău cu lanț – ideal cu acumulator – plus îmbrăcăminte de protecție, mănuși, eventual o scară și un minim de planificare legată de ce se taie și cum se face.

    Unealta potrivită pentru tăierea copacilor

    Întreținerea copacilor nu trebuie lăsată obligatoriu pe seama profesioniștilor. Cu uneltele potrivite de întreținere, și un grădinar amator poate obține rezultate foarte bune. Cumpărate o singură dată și întreținute cu grijă după folosire, accesoriile de întreținere a copacilor pot fi utilizate mulți ani.

    Un clește cu acumulator pentru crengi este ideal pentru ramuri și crengi cu diametrul de până la 3 cm. Cleștii cu acumulator fac munca mai ușoară, deoarece necesită mai puțină forță.

    Pentru crengi mai groase, lucrul devine mai eficient cu un ferăstrău cu lanț. Ferăstraiele cu lanț cu acumulator sunt potrivite pentru tăierea copacilor deoarece, de regulă, sunt mai ușoare decât cele pe benzină și nu există expunere la gaze în timpul utilizării. Totuși, un ferăstrău cu lanț sau un ferăstrău electric ar trebui folosit doar dacă există o poziție stabilă și sigură pe sol, dacă există pregătire specifică pentru cățărare sau dacă este disponibil un elevator.

    La tăierea plantelor sau a ramurilor de dimensiuni medii, multe ferăstraie manuale pentru crengi își ating limitele peste un anumit diametru. Un ajutor binevenit pentru pasionații de grădinărit poate fi ferăstrăul cu pânză cu acumulator, care îmbină controlul bun cu un efort redus.

    Tăiere fără efort datorită mânerului telescopic

    La tăierea arbuștilor mari și a copacilor mai bătrâni, de cele mai multe ori este necesar un mâner telescopic. Un ferăstrău telescopic cu acumulator poate ajunge până la aproximativ 4 metri și, cu ajutorul curelei de umăr, lucrările mai lungi devin mai ușor de gestionat. Avantajul major este că se poate lucra stând în siguranță pe sol, fără să fie necesară scara.

    La tăiere, protecția capului și a mâinilor este esențială. Mănușile și ochelarii de protecție împotriva așchiilor de lemn reprezintă echipamentul minim. Pentru crengi mai mari, este recomandată și o cască sau, cel puțin, evitarea poziționării direct sub creanga care urmează să cadă.

    Echipamentul complet de protecție pentru tăiere – pantaloni și încălțăminte de protecție la tăiere, protecții pentru urechi și ochi, plus mănuși – este absolut necesar atunci când sunt folosite ferăstraie cu lanț. În plus, este important să fie respectate eventualele reglementări locale legate de zgomot și protecția păsărilor și a altor animale.

    Tăierea unui copac: când și ce trebuie făcut?

    Momentul potrivit pentru tăierea arbuștilor și copacilor depinde de specie și de tipul de tăiere. Arbuștii ornamentali sunt toaletați, de regulă, în fiecare an, pentru a-și păstra forma dorită. Pomii fructiferi nu trebuie tăiați anual, dar întreținerea lor ar trebui să se facă totuși regulat, de exemplu la fiecare 4–6 ani. Copacii tineri, în special, se taie mai des pentru a evita creșterea greșită, de exemplu apariția unor trunchiuri separate.

    Este important și ciclul de vegetație. Din august, multe specii își direcționează substanțele de rezervă din frunze spre rădăcini, pentru a le reutiliza primăvara. Din acest motiv, pentru multe tipuri de lemn, tăieturile mari ar trebui evitate între august și decembrie.

    Recomandări: ce perioadă este mai potrivită și ce anume se taie?

    • Copacii pot fi tăiați oricând în cursul anului dacă există daune după furtuni sau dacă sunt ramuri putrede ori rupte, descoperite sau cu risc de rupere. În aceste situații, siguranța are prioritate.
    • Iarna este perioada tradițională pentru tăieri de degajare și de rodire la pomi cu fructe sâmburoase, pomi cu fructe sămânțoase și arbuști fructiferi. Este un moment bun și pentru tăierea trandafirilor, precum și pentru rărirea coroanelor, deoarece crengile sunt mai vizibile, iar substanțele de rezervă sunt în rădăcini. Totuși, tăierea pe vreme cu multă gheață ar trebui evitată. În mod ideal, tăierea începe între ianuarie și începutul lui martie, când temperaturile nu mai coboară sub -5 °C.
    • Unele specii se taie primăvara, de exemplu piersicul. Pentru arborii care înfloresc devreme, precum cireșul japonez și forsythia, este recomandat să fie așteptată înflorirea, apoi se poate face tăierea.
    • Vara se poate tăia pentru rărirea coroanelor și pentru îndepărtarea lăstarilor lacomi. Cireșii se pot tăia în timpul și după recoltare vara; la fel și unele specii fără fructe, precum sălciile. Vara, bolile frunzelor sunt mai ușor de observat, iar rănile de tăiere se vindecă mai repede. Vara este potrivită și pentru tăierea nucului.
    • Toamna este perioada pentru foioasele și coniferele native. Unele tipuri de pomi fructiferi pot fi tăiate mai devreme dacă este nevoie de o creștere mai viguroasă. Totuși, pentru dezvoltarea fructelor, tăierea este recomandată mai ales din ianuarie sau februarie.

    Nu există însă recomandări universale pentru toate speciile. Ideal este să existe informații specifice pentru fiecare arbust sau copac, legate de când, cum și ce se taie.

    Tăierea corectă

    Ce se elimină la tăierea unui copac?

    Tăierea arbuștilor și copacilor înseamnă, în primul rând, îndepărtarea crengilor și ramurilor bolnave sau inutile. La arbuști ornamentali, scopul este păstrarea formei. La pomii fructiferi, tăierea urmărește obținerea unui randament bun și menținerea sănătății generale a copacului. De regulă, se diferențiază mai multe tipuri de tăiere:

    Tăierea de ajustare: pentru a încuraja creșterea și formarea coroanei, copacii proaspăt plantați pot fi tăiați la aproximativ un lăstar primar și maximum trei lăstari secundari.

    Tăierea formativă: este folosită pentru a da formă arbuștilor și tufişurilor, dar și pentru reducerea coroanei, corectarea direcției de creștere și îndepărtarea crengilor deranjante sau crescute încrucișat. Prin tăiere formativă se poate crea și spațiu, de exemplu prin eliberarea trunchiului (îndepărtarea ramurilor de pe trunchi). Pentru lăstarii noi laterali, ramurile pot fi scurtate la lungimea dorită până la partea latentă sau la mugurii de dedesubt (ochi).

    Tăierea restauratoare: pentru o recoltă mai bună, pomii fructiferi ar trebui tăiați regulat. La subțierea coroanei, lăstarii inutili trebuie îndepărtați complet, astfel încât să nu pornească din nou repetat și să îngroașe coroana. La meri, lăstarii ramificați se taie din spatele unui lăstar mai tânăr.

    Tăierea sanitară: ramurile rupte după furtună, după acumulări de zăpadă sau ramurile infestate cu dăunători sunt îndepărtate. Se taie și ramurile care creează dezechilibru. Mai ales după tăierile sanitare, rănile de tăiere ar trebui sigilate cu ceară de altoire sau cu alte produse adecvate.

    Tăierea este o intervenție în echilibrul dintre masa rădăcinilor și coroana copacului. Cu cât tăierea este mai puternică, cu atât reacția prin înmugurire poate fi mai intensă. În esență, ar trebui eliminate crengile și ramurile bolnave și inutile, însă rareori este recomandabilă tăierea completă a unui tufiş sau a unui copac.

    Tehnici de tăiere

    Ramurile mici până la înălțimea capului pot fi tăiate cu foarfeca de grădină. Pentru ramuri mai groase și crengi mici cu diametrul de până la maximum 3 cm, este recomandat un clește cu acumulator. Principiul rămâne același: foarfeca sau cleștele se poziționează cât mai aproape de baza ramurii, astfel încât să nu rămână un ciot. Această „tehnică de bypass” este importantă pentru a evita formarea cioturilor, care pot deveni porți de intrare pentru dăunători și mucegai.

    Ramurile groase ale arbuștilor și copacilor se pot tăia cu un ferăstrău cu lanț, dar este necesară o tehnică atentă pentru a nu deteriora inutil scoarța.

    Punctul de orientare este inelul ramurii – umflătura de la baza ramurii. Mai întâi se face o incizie pe partea inferioară, la aproximativ două lățimi de palmă față de inel. Apoi se începe tăierea de sus, la aproximativ trei lățimi de palmă față de inel, până când ramura cade. Restul ciotului se taie apoi „la nivel” pe inelul ramurii. Ideal, ferăstrăul se poziționează ușor diagonal, orientat departe de trunchi.

    Țesutul meristematic din inelul ramurii ajută la formarea scoarței noi pe suprafața tăiată. În plus, ramurile lungi se taie mai sigur „din aproape în aproape”, de la exterior spre interior. Este o metodă mai lentă, dar oferă control mai bun și reduce munca ulterioară când crengile trebuie porționate. La final, tăierea unui copac înseamnă și eliminarea lemnului rezultat.

    Întreținerea uneltelor după tăierea copacilor

    Pentru ca tăierea să fie la fel de eficientă și data viitoare, uneltele ar trebui curățate temeinic imediat după utilizare.

    La foarfeca pentru arbuști și la cleștele pentru crengi, curățarea lamei cu o perie este, de regulă, suficientă. Calitatea lamelor se menține dacă după fiecare folosire se aplică un strat subțire de unsoare sau se pulverizează ulei: astfel se asigură lubrifierea și protecția împotriva ruginii. Periodic, este bine să fie verificate și șuruburile și piulițele cleștelui pentru crengi, ca să fie bine strânse. De asemenea, dezinfectarea uneltelor de grădină după tăiere este recomandată, pentru a preveni transmiterea unor boli ale lemnului.

    Întreținerea ferăstrăului cu lanț include curățarea lanțului după fiecare utilizare. Rășina și impuritățile se îndepărtează cu un detergent special. Dacă depunerile s-au uscat, dispozitivul poate fi curățat cu o perie rigidă, însă bateria trebuie scoasă înainte. Nivelul uleiului și lubrifierea corectă trebuie verificate constant. Uleiul de lanț trebuie completat suficient pentru a prelungi durata de viață a lanțului și a dispozitivului. Chiar dacă există ulei în rezervor, distribuirea lubrifiantului ar trebui monitorizată: fie se verifică dacă apar picături de ulei după funcționarea în gol aproximativ un minut (lama orientată în jos, pe un fundal deschis), fie se ridică atent lanțul după funcționare (atenție: risc de rănire) și se testează șina de ghidare pe o peliculă subțire de ulei.

    Tensionarea lanțului trebuie verificată și, dacă este necesar, ajustată periodic, ideal înainte de fiecare utilizare – lanțul nu ar trebui să se detensioneze. Dinții lanțului trebuie ascuțiți la nevoie, deoarece un lanț ascuțit oferă tăieturi mai curate și mai multă siguranță. Se folosește o pilă rotundă potrivită pentru pasul lanțului, sau lanțul poate fi ascuțit de un profesionist. Lama și componentele pot fi, de asemenea, verificate pentru semne de uzură sau deteriorare după câteva ore de lucru și, dacă este necesar, înlocuite – operațiune care poate fi făcută și de către profesioniști.

    Produse pentru copaci

    Drujbă cu acumulator

    Clește pentru crengile copacilor cu acumulator

    Ferăstrău cu braț telescopic

    Extensie telescopică

