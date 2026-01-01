Secretul marginilor de gazon perfecte: în zonele inaccesibile ale gazonului, nu poți ajunge cu o mașină de tuns iarba cu acumulator. Prevăzut cu un fir de tuns din plastic sau cu o lamă din plastic care se rotește rapid, trimmerul tunde practic iarba și buruienile.
Datorită alimentării cu acumulator, trimmerele sunt foarte silențioase, iar zgomotul de funcționare poate fi redus și mai mult prin utilizarea lamelor din plastic. Când vine vorba de manipulare, cureaua de umăr inclusă în pachetul de livrare, precum și butoanele rotative ale trimmerului și mânerele reglabile pe înălțime îți fac munca mult mai ușoară.
Deoarece firele trimmerului se rotesc la viteză mare și pot proiecta în jur părți din gazon sau pietriș, este esențial să porți ochelari de protecție și încălțăminte solidă. De asemenea, ar trebui să păstrezi o anumită distanță față de copaci și plantele ornamentale, precum și față de terasele din lemn, ca să eviți deteriorarea.
Foarte practic: dacă se uzează, firele de rezervă pentru trimmer sunt disponibile la metru în magazinele de bricolaj, de unde le poți achiziționa, și le poți derula pe bobină destul de ușor, chiar tu.