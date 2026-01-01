Principiul când vine vorba despre înălțimea de tăiere a gazonului este „nici prea scurt, nici prea lung”. Sună vag, dar există o serie de factori care influențează cât de scurt sau cât de lung ar trebui să fie tuns gazonul. Dacă tai gazonul prea scurt, acest lucru dăunează gazonului și chiar rădăcinilor ierbii, în special în perioadele uscate și caniculare. Ulterior, apar pete maro. Cu alte cuvinte: lumina directă a soarelui (în exces) este toxică! Dacă gazonul este prea scurt, este lovit puternic de lumina soarelui și își pierde puterea. Acest lucru poate duce la răspândirea buruienilor și împânzirea gazonului puțin câte puțin. Acest lucru se poate întâmpla și dacă iarba este prea lungă. Ca să ai gazonul la înălțimea optimă de tăiere, mașinile de tuns iarba pot fi reglate manual la diferite înălțimi de tăiere.

Regula de o treime și ceea ce este cunoscut sub numele de punctul de vegetație sunt importante în acest context. Acesta se găsește aproape la jumătatea înălțimii unui fir de iarbă. Dacă tunzi mai mult, durează destul de mult timp până când firul de iarbă își revine – creșterea sănătoasă a ierbii este mult îngreunată, mai ales că lumina solară crescută deranjează și gazonul tuns. Ce înseamnă asta mai exact? Un gazon ar trebui redus doar la o treime din înălțimea la care a crescut la momentul respectiv. Asta înseamnă că rămân două treimi, respectând astfel înălțimea de tăiere recomandată. Presupunând că mergi în vacanță și gazonul crește cu 15 centimetri în acest timp, ar trebui să îl tai cu doar 5 centimetri, adică să nu fie mai scurt de 10–11 centimetri. Iată sfatul experților: pentru un gazon sănătos, este mai bine să tunzi mai puțin odată, să faci acest lucru în mod regulat și să ai în vedere condițiile meteo și starea firelor de iarbă.

Un truc pentru o înălțime de tăiere uniformă a gazonului este să nu intri în zonele de gazon netunse, deoarece firele de iarbă se îndoaie și nu se ridică din nou imediat.