    Tunderea gazonului: tot ce trebuie să știi plus sfaturi și trucuri

    Odată ce începe sezonul de grădinărit, vine din nou acel moment – te așteaptă curățenia de primăvară! Și sunt multe de făcut! Tufișurile și gardurile vii trebuie să fie curățate, iar copacii toaletați. Ar trebui să acorzi o atenție deosebită gazonului, deoarece necesită multă întreținere primăvara și în lunile următoare ca să rămână verde pe tot parcursul sezonului. Care sunt întrebările tipice și problemele esențiale atunci când vine vorba de tunderea gazonului? Îți propunem un ghid pentru un gazon perfect.

    Tunderea gazonului cu sfaturi și trucuri Kärcher

    Cinci întrebări frecvente despre tunderea gazonului

    Fiecare grădinar amator știe că nici nu a terminat bine treaba în grădină, că în câteva zile gazonul începe să crească intens. Dar simpla tundere, fără să ții cont de câteva sfaturi și reguli, nu este ceea ce trebuie. Mulți ies la înaintare cu jumătăți de adevăruri atunci când discută cu un vecin sau la o întâlnire de grup obișnuită, dar care este de fapt adevărul?

    Tunderea gazonului cu o mașină de tuns iarba Kärcher

    Cum tunzi corect un gazon?

    Pentru un model de tăiere uniform, fără dungi, mașina de tuns iarba ar trebui să pătrundă pe lățime cu aproximativ o roată în zona deja tunsă. De asemenea, ar trebui să cosești întotdeauna pantele orizontal, de-a lungul înclinării. În caz de alunecare, nu există niciun risc de rănire din cauza mașinii de tuns. Marginile gazonului pot fi lăsate și apoi tăiate la perfecție cu foarfece manuale sau cu un trimmer pentru gazon cu acumulator.

    Tunderea gazonului în timpul verii: e bine să tunzi gazonul când e cald?

    Nu se recomandă să faci asta. Gazonul nu ar trebui să fie tuns prea intens în timpul perioadelor calde și uscate din timpul verii. Motivul este că firele mai lungi de iarbă protejează solul și rădăcinile ierbii împotriva uscării exagerate și, astfel, asigură o creștere sănătoasă a plantelor.

    Tunderea gazonului și anotimpurile: când începi și cât de des tunzi gazonul

    Gazonul ar trebui să fie tuns pentru prima dată primăvara, când începe sezonul de grădinărit. De atunci, în mod ideal, tunzi gazonul o dată sau de două ori pe săptămână până în toamnă. Iarba crește foarte repede între lunile mai și iunie; în această perioadă, ar trebui să tunzi cu siguranță gazonul o dată pe săptămână. În timpul iernii, gazonul nu crește din cauza temperaturilor scăzute, deci nici nu este nevoie să îl cosești.

    Gazonul umed este bine să fie tuns?

    Nu, nu ar trebui să tunzi un gazon umed. Acest lucru se datorează faptului că firele de iarbă nu sunt tăiate drept atunci când sunt umede și, prin urmare, se lipesc unele de altele. Acest lucru duce la o tăiere inegală. Este nevoie de un efort mai mare, deoarece materialul tăiat se acumulează în loc să se răspândească sau să intre complet în coșul de colectare.

    Iarba cosită ar trebui lăsată acolo?

    O problemă mult discutată. Există avantaje și dezavantaje atât la mulcire (cu Kärcher, un kit de mulcire este inclus în pachetul livrat odată cu mașinile de tuns iarba cu acumulator), cât și la tunderea gazonului în mod tradițional. Avantajele tunderii cu mulcire constau în mai puține paie în gazon, lipsa necesității de a elimina materialul tăiat și utilizarea unei cantități mai mici de îngrășământ. Dar trebuie să tunzi mai des și poți face acest lucru numai dacă este uscat. Avantajele tunderii gazonului în mod tradițional constau într-o curățenie a gazonului, tunderea mai puțin frecventă și utilizarea ierbii tunse ca îngrășământ pentru flori. Dezavantajele acestei metode constau în faptul că se pierd mai multe substanțe nutritive, un gazon tuns trebuie fertilizat și apar lucrări suplimentare atunci când vine vorba de eliminarea ierbii tăiate.

    Mulcirea cu mașina de tuns iarba Kärcher

    Tunderea gazonului: înălțimea de tăiere corectă pentru gazon

    Principiul când vine vorba despre înălțimea de tăiere a gazonului este „nici prea scurt, nici prea lung”. Sună vag, dar există o serie de factori care influențează cât de scurt sau cât de lung ar trebui să fie tuns gazonul. Dacă tai gazonul prea scurt, acest lucru dăunează gazonului și chiar rădăcinilor ierbii, în special în perioadele uscate și caniculare. Ulterior, apar pete maro. Cu alte cuvinte: lumina directă a soarelui (în exces) este toxică! Dacă gazonul este prea scurt, este lovit puternic de lumina soarelui și își pierde puterea. Acest lucru poate duce la răspândirea buruienilor și împânzirea gazonului puțin câte puțin. Acest lucru se poate întâmpla și dacă iarba este prea lungă. Ca să ai gazonul la înălțimea optimă de tăiere, mașinile de tuns iarba pot fi reglate manual la diferite înălțimi de tăiere.

    Regula de o treime și ceea ce este cunoscut sub numele de punctul de vegetație sunt importante în acest context. Acesta se găsește aproape la jumătatea înălțimii unui fir de iarbă. Dacă tunzi mai mult, durează destul de mult timp până când firul de iarbă își revine – creșterea sănătoasă a ierbii este mult îngreunată, mai ales că lumina solară crescută deranjează și gazonul tuns. Ce înseamnă asta mai exact? Un gazon ar trebui redus doar la o treime din înălțimea la care a crescut la momentul respectiv. Asta înseamnă că rămân două treimi, respectând astfel înălțimea de tăiere recomandată. Presupunând că mergi în vacanță și gazonul crește cu 15 centimetri în acest timp, ar trebui să îl tai cu doar 5 centimetri, adică să nu fie mai scurt de 10–11 centimetri. Iată sfatul experților: pentru un gazon sănătos, este mai bine să tunzi mai puțin odată, să faci acest lucru în mod regulat și să ai în vedere condițiile meteo și starea firelor de iarbă.

    Un truc pentru o înălțime de tăiere uniformă a gazonului este să nu intri în zonele de gazon netunse, deoarece firele de iarbă se îndoaie și nu se ridică din nou imediat.

    Mașină de tuns, trimmer sau robot? Tunderea gazonului în funcție de situație

    Mulți grădinari amatori se întreabă ce unealtă de grădină îți poate aduce gazonul perfect. Folosești o mașină de tuns iarba clasică, cu coș de colectare, o mașină de tuns iarba cu mulcire sau o mașină 2-în-1 cu un kit de mulcire (la produsele Kärcher, acesta este inclus în pachetul de livrare)? Sau mai degrabă folosești un trimmer – și dacă da, îl preferi cu acumulator sau nu? În plus, există roboți de tuns iarba care preiau complet lucrările de tundere, în timp ce tu te poți relaxa în șezlongul din grădină. Vechea mașină de tuns iarba cu cablu poate încă funcționa, dar tunderea cu ea nu este prea distractivă – este prea voluminoasă, prea grea și are prea puțină putere! Multe întrebări și opțiuni care îți pot induce o stare de confuzie.

    Selectarea unui dispozitiv depinde de câteva caracteristici de calitate, pe lângă particularitățile grădinii tale și preferințele personale. În primul rând, noul dispozitiv pentru tunderea gazonului ar trebui să funcționeze în mod fiabil. Dacă optezi pentru dispozitive alimentate cu acumulator, ar trebui să poți lucra cu bateria cât mai mult timp posibil. Așadar, ceea ce este cunoscut sub numele de performanță pe suprafață (m² pe baterie încărcată pentru mașini de tuns iarba; m pe baterie încărcată pentru trimmerele de gazon, precum și foarfece de tuns iarba și gard viu) indică timpul de funcționare al dispozitivului. Performanța pe suprafață poate varia în funcție de calitatea și profilul gazonului. De asemenea, ar trebui să ai în vedere lățimea și înălțimea de tăiere. Mai ales când vine vorba de înălțimea de tăiere, totul depinde de condițiile din grădină. Gazonul este plat sau are denivelări?

    Mașina de tuns iarba Kärcher: soluția clasică pentru tunderea gazonului

    Soluția clasică pentru tunderea gazonului: mașini de tuns iarba cu acumulator

    În esență, ai posibilitatea de a alege între mașini de tuns iarba cu cablu, alimentate cu benzină sau cu acumulator. Care este soluția optimă? Mașinile moderne de tuns iarba cu acumulator nu sunt în niciun fel inferioare mașinilor de tuns iarba pe benzină. Dimpotrivă! În ceea ce privește volumul, timpul de configurare și întreținerea, tot mai mulți grădinari amatori aleg mașini de tuns iarba alimentate cu acumulator. Avantajul acestora față de generațiile mai vechi de mașini de tuns iarba cu cablu poate fi explicat pe scurt astfel: sunt mai ușoare și mai silențioase și, datorită lipsei cablului, nu prezintă pericol de împiedicare.

    Când vine vorba de manipulare, ar trebui să ai în vedere exact proprietățile pe care le vrei neapărat de la mașina ta de tuns iarba. Vrei ca mașina de tuns iarba să fie cât mai ușoară, ca să fie ușor de împins și ușor de depozitat? Vrei să fie, de asemenea, pliabilă și să aibă un mâner de transport și o reglare comodă a înălțimii de tăiere? Mașinile de tuns iarba compacte de 18 volți, cu lățime de tăiere de până la 36 de centimetri, sunt potrivite pentru suprafețe mici de gazon. Dacă ai de tuns suprafețe mai mari, mașinile de 36 de volți cu lățimi de tăiere de până la 46 cm pot fi soluția ideală ca să economisești timp.

    Secțiuni izolate și inegale de gazon? Un trimmer pentru gazon cu acumulator îți poate fi de ajutor.

    Secretul marginilor de gazon perfecte: în zonele inaccesibile ale gazonului, nu poți ajunge cu o mașină de tuns iarba cu acumulator. Prevăzut cu un fir de tuns din plastic sau cu o lamă din plastic care se rotește rapid, trimmerul tunde practic iarba și buruienile.

    Datorită alimentării cu acumulator, trimmerele sunt foarte silențioase, iar zgomotul de funcționare poate fi redus și mai mult prin utilizarea lamelor din plastic. Când vine vorba de manipulare, cureaua de umăr inclusă în pachetul de livrare, precum și butoanele rotative ale trimmerului și mânerele reglabile pe înălțime îți fac munca mult mai ușoară.

    Deoarece firele trimmerului se rotesc la viteză mare și pot proiecta în jur părți din gazon sau pietriș, este esențial să porți ochelari de protecție și încălțăminte solidă. De asemenea, ar trebui să păstrezi o anumită distanță față de copaci și plantele ornamentale, precum și față de terasele din lemn, ca să eviți deteriorarea.

    Foarte practic: dacă se uzează, firele de rezervă pentru trimmer sunt disponibile la metru în magazinele de bricolaj, de unde le poți achiziționa, și le poți derula pe bobină destul de ușor, chiar tu.

    Trimmer pentru gazon cu acumulator Kärcher, pentru zone izolate și denivelate de gazo
    Roboți de tuns iarba Kärcher pentru tundere automată

    Mic, dar puternic! Roboții pentru gazon sunt la modă.

    În ultimii ani, mașinile de tuns iarba robotizate au devenit din ce în ce mai populare. Motto-ul este cât se poate de clar: robotul face munca, în timp ce tu poți lua o pauză de relaxare. Dar de ce depinde întreținerea automată a gazonului?

    În funcție de cât de mare este suprafața gazonului, ar trebui să ai în vedere dimensiunea exactă și durata de funcționare a bateriei modelului respectiv. Dacă grădina este destul de îngustă și întortocheată, varianta ideală este un robot mic de tuns iarba. Când vine vorba de lucrări de tăiere, se face o distincție între cositoare rotative și foarfece de tuns. Acestea din urmă au lame mai mari și, prin urmare, sunt potrivite pentru iarba groasă, în care uneori pot exista fructe sau crengi căzute.

    Principiul este ușor de explicat. Există o stație de încărcare de la care pornește robotul de tuns iarba și unde este încărcat automat. Cele mai multe modele cosesc la întâmplare. Este adevărat că există și dispozitive care tund de-a lungul unor trasee stabilite, dar uneori funcționează bine și alteori mai puțin bine. Într-un fel sau altul, iarba este tunsă după câteva zile, fără niciun efort din partea ta.

