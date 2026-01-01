Toate imaginile, diagramele, textele și celelalte informații publicate aici, precum și formatul (layout-ul) acestora sunt protejate de legislația privind drepturile de autor. Doar compania Alfred Kärcher SE & Co. KG are dreptul exclusiv de a utiliza aceste conținuturi protejate, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Orice redare și/sau reproducere este permisă numai cu acordul scris al Alfred Kärcher SE & Co. KG. În mod special, nu este permisă copierea imaginilor sau a prezentărilor de pe acest site și utilizarea lor în scopuri proprii.

Sigla Kärcher și elementul verbal Kärcher sunt nume și mărci comerciale protejate ale Alfred Kärcher SE & Co. KG. Pe lângă acestea, Alfred Kärcher SE & Co. KG deține și alte mărci comerciale protejate. Utilizarea mărcilor comerciale aparținând Alfred Kärcher SE & Co. KG este permisă numai pe baza unei aprobări scrise prealabile.