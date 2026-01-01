    Platforma de acumulatori Kärcher Battery Power Home & Garden

    Nu ai o priză în exterior? Vrei să eviți cablurile încurcate din grădină? Nicio problemă cu uneltele de grădină și aparatele de curățenie cu acumulator, echipate cu sistemul de acumulatori interschimbabili Kärcher Battery Power. Datorită celor două platforme de acumulatori (18 V sau 36 V), ai la dispoziție aparatul potrivit pentru orice cerință de performanță și orice aplicație. Flexibilitate maximă, cu calitatea dovedită Kärcher.

    Descoperă Real Time Technology – informații clare, exact când ai nevoie

    Adu înapoi efectul WOW în regatul tău. Aici, dincolo de porțile casei tale, tu ești stăpânul – conducătorul grădinii tale, cuceritorul buruienilor. Îți întreții spațiul verde cu ajutorul uneltelor și aparatelor Kärcher cu acumulator, puternice și fiabile. Datorită Real Time Technology, vezi în orice moment autonomia rămasă, afișată în minute. Transformă îngrijirea gazonului, gardului viu sau a copacilor într-o adevărată realizare. Adu înapoi WOW-ul. Cu Kärcher Battery Power.

    Tehnologia unică Kärcher Real Time Technology îți oferă informații detaliate despre starea de funcționare a acumulatorului. Spre deosebire de afișajele LED convenționale, aceasta afișează date clare despre nivelul de încărcare și autonomie.

    Autonomie rămasă în minute

    Vezi permanent autonomia rămasă în timpul utilizării și știi exact când trebuie schimbat sau încărcat acumulatorul. Autonomia este adaptată automat în funcție de aparatul folosit.

    Capacitatea bateriei în procente

    Nivelul de încărcare este afișat clar, dintr-o privire.

    Timp de încărcare rămas în minute

    În timpul încărcării, afișajul indică exact cât timp mai este necesar până când poți începe din nou lucrul.

    Caracteristici Kärcher Battery Power

    Protecție la stropire, mod automat de depozitare, monitorizare inteligentă a celulelor, gestionare eficientă a temperaturii – acestea sunt doar câteva dintre funcțiile care diferențiază acumulatorii Kärcher Battery Power de 18 V și 36 V. Descoperă avantajele acumulatorilor litiu-ion de înaltă performanță Kärcher.

    Celulele litiu-ion performante și sistemul electronic perfect echilibrat fac ca acumulatorii Kärcher să fie extrem de puternici. Fără cabluri incomode, aparatele cu acumulator îți oferă libertate maximă de mișcare și sunt gata de utilizare în cel mai scurt timp. În plus, acumulatorii rezistă la condițiile dificile întâlnite la lucrările de curățenie și grădinărit, inclusiv la contactul cu apa pulverizată sau la sarcini de vârf temporare.

    Afișează nivelul de încărcare, autonomia rămasă sau timpul de încărcare rămas.

    Acumulator robust

    Carcasele acumulatorilor Kärcher de 36 V sunt extrem de rezistente la șocuri. Suprafața cauciucată asigură o prindere sigură.

    Protecție la stropire

    Protecție IPX5 împotriva prafului și a stropilor de apă.

    Monitorizare inteligentă a celulelor

    Protejează împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.

    Celule litiu-ion puternice

    Asigură performanță constantă, autodescărcare redusă și fără efect de memorie.

    Gestionare eficientă a temperaturii

    Asigură performanță maximă chiar și în aplicații cu cerințe ridicate de putere.

    Mod automat de depozitare

    Prelungește durata de viață a acumulatorului printr-un mod inteligent de stocare.

    Platformele Kärcher Battery Power

    Preferi putere maximă sau greutate redusă? Kärcher îți oferă platforma potrivită pentru orice necesitate. Regula de bază: pentru lucrări solicitante și suprafețe mari, platforma de 36 V este alegerea ideală. Platforma de 18 V este mai ușoară, mai compactă și mai accesibilă. Avantajul Kärcher Battery Universe este compatibilitatea completă: aparatele și acumulatorii pot fi combinați liber în cadrul aceleiași clase de tensiune, inclusiv cu echipamente Kärcher Professional.

    Platforma de acumulatori 18 V Kärcher Battery Power

    Platforma de acumulatori Kärcher Battery Power de 18 V include aparate compacte și ușor de manevrat, destinate întreținerii și curățării grădinilor mici și medii, precum și zonelor exterioare. Pe lângă acumulatorii interschimbabili Kärcher Battery Power de 18 V cu 2,5 Ah și 5,0 Ah, este disponibil și acumulatorul Battery Power+ de 3,0 Ah. Toți acumulatorii de 18 V pot fi utilizați cu toate aparatele de 18 V. Fie că îi folosești la mașini de tuns gazonul cu acumulator, aspiratoare umed-uscate sau aparate de îndepărtat buruieni, acumulatorii se schimbă rapid și ușor, pentru o utilizare flexibilă în orice moment.

    Platforma de acumulatori 36 V Kärcher Battery Power

    Pentru grădini mari și suprafețe extinse, platforma de acumulatori Kärcher Battery Power de 36 V oferă aparate puternice din diverse categorii, pentru curățenie și lucrări de grădinărit. Aparatele din această platformă sunt compatibile cu acumulatorii Kärcher Battery Power de 36 V (2,5 Ah sau 5,0 Ah), precum și cu acumulatorii Battery Power+ de 36 V (6,0 Ah sau 7,5 Ah). Acești acumulatori pot fi utilizați pentru alimentarea aparatelor Kärcher cu acumulator, precum trimmere de gazon, aparate de spălat cu presiune sau trimmere pentru gard viu, oferindu-ți flexibilitate, mobilitate și putere la cel mai înalt nivel.

    Produse din platforma Kärcher Battery Power

    Fie pentru grădinărit, fie pentru curățenie, acumulatorii de 18 V și 36 V sunt compatibili cu o gamă largă de produse Kärcher: aparate portabile de curățare, trimmere de gazon, aparate de spălat cu presiune, aspiratoare, suflante de frunze, foarfeci pentru gard viu, drujbe, pompe de butoi, pulverizatoare și multe altele.

    Aparate portabile de spălat cu presiune

    Conectezi furtunul și ești gata de lucru: aparatele inovatoare Kärcher de spălat cu presiune medie, cu acumulator de 18 V, sunt ideale pentru curățări rapide și versatile în jurul casei, fără a fi nevoie de o priză. Kärcher

    Aparate de îndepărtat buruieni cu acumulator

    Buruienile nu au nicio șansă. Mușchiul uscat și buruienile sunt îndepărtate ușor de la suprafață, fără efort și fără a solicita spatele.

    Aparate de spălat cu presiune cu acumulator Kärcher

    Aparate de spălat cu presiune cu acumulator

    Curățarea cu presiune specifică Kärcher, dar cu un concept de alimentare diferit: curățenie fără limite cu K 2 Battery, datorită acumulatorului interschimbabil din platforma Kärcher Battery Power.

    Mașini de tuns gazonul cu acumulator

    Fără cablu și fără benzină, dar manevrabile și puternice: mașinile de tuns gazonul de 18 V oferă rezultate excelente, cu mobilitate maximă.

    Aspiratoare umed-uscate cu acumulator

    Fără cablu. Fără limite. Cu acumulatorii interschimbabili Kärcher Battery Power, murdăria uscată și umedă poate fi aspirată oricând, chiar și în zone fără priză.

    Trimmere de tuns gazonul cu acumulator

    Asigură margini perfect tăiate și colțuri curate. De la modele ușoare la variante puternice, există soluția potrivită pentru orice aplicație.

    Trimmere pentru gard viu cu acumulator

    Ideale pentru formarea și tunderea gardurilor vii și a arbuștilor. Funcționare silențioasă, practică și fără cablu incomod.

    Suflante și aspiratoare de frunze cu acumulator

    Pregătește grădina pentru toamnă. Suflantele și aspiratoarele de frunze cu acumulator asigură alei și grădini curate într-un timp foarte scurt.

    Foarfeci pentru iarbă și arbuști cu acumulator

    Tăierea marginilor gazonului devine o sarcină ușoară. Printr-o simplă schimbare a lamei, aparatul se transformă într-un trimmer pentru arbuști, pentru tăieri precise.

    Drujbe cu acumulator

    Cu tensionare simplă a lanțului, ungere automată și performanță ridicată de tăiere, drujbele cu acumulator oferă rezultate excelente și operare confortabilă.

    Foarfeci de crengi cu acumulator

    Întreținerea copacilor devine ușoară, chiar și în cazul ramurilor greu accesibile.

    Aspiratoare de cenușă cu acumulator

    Pentru aspirarea comodă a cenușii, cu putere de aspirare constantă: AD 2 Battery, compatibil cu acumulatorul de 18 V, oferă performanță de durată datorită funcției ReBoost.

    Pulverizator cu acumulator

    Fie că fertilizezi, combati dăunători, elimini buruieni sau uzi răsaduri, PSU 4-18 este un ajutor versatil în grădină.

    Pompe de butoi cu acumulator

    Udare comodă și ecologică: folosești apa de ploaie colectată, fără a avea nevoie de sursă separată de apă sau curent.

    Aparate de curățat terase cu acumulator

    Curățare eficientă și fără reziduuri pentru terase din lemn, datorită rolelor rotative și distribuției integrate a apei.

    Aspiratoare cu spălare cu acumulator

    Tehnologia dovedită de extracție prin pulverizare întâlnește platforma de 18 V, oferind flexibilitate maximă și aplicații variate. Murdăria persistentă este îndepărtată eficient, în profunzimea fibrelor, într-o singură etapă.

    Lampă multifuncțională cu acumulator

    Transformă noaptea în zi. Lampa multifuncțională oferă lumină puternică și include funcție powerbank pentru încărcarea altor dispozitive electronice.

    Baterii și încărcătoare Battery Power

    Acumulatori și încărcătoare

    Ai nevoie de mai multă energie? Găsești aici acumulatori de diferite capacități și încărcătoare rapide, pentru ca uneltele de grădină și aparatele de curățenie să fie mereu pregătite de utilizare.

    Battery Universe

    Indiferent dacă este vorba despre 18 V, 36 V, Battery Power sau Battery Power+: aici găsești informații complete despre avantajele, funcțiile și compatibilitatea sistemelor de acumulatori interschimbabili de la Kärcher.

    Întrebări frecvente Battery Power

    Battery Power / Battery Power+ – Întrebări frecvente

    Cât timp funcționează un acumulator? Care acumulatori sunt compatibili cu ce aparate? Cum funcționează Kärcher Real Time Technology? Răspunsurile la aceste și la multe alte întrebări despre platformele de acumulatori interschimbabili Kärcher le găsești aici, în secțiunea de întrebări frecvente.

