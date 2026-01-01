    Mai multă putere pe fiecare platformă: Kärcher Battery Power+

    Un singur lucru este mai bun decât multă putere: și mai multă putere. De aceea au fost dezvoltate acumulatorii Kärcher Battery Power+ pentru platformele de acumulatori Kärcher de 18 V și 36 V. Capacitatea mai mare asigură autonomie extinsă și productivitate crescută.

    Kärcher Battery Universe: putere galactică. Posibilități nelimitate.

    Lumea profesioniștilor. Secolul XXI. Noul star pe cerul acumulatorilor: bine ai venit în Kärcher Battery Universe. Aici nu mai există limite în ceea ce privește compactitatea, performanța și siguranța. Kärcher

    Platforma de acumulatori Kärcher Professional 18 V

    18 V Kärcher Battery Power+

    Platforma de acumulatori Kärcher Battery Power+ de 18 V este sursa de energie pentru aparate compacte și ușor de utilizat, destinate curățeniei profesionale în domenii precum servicii de clădiri, meșteșuguri și auto. Acumulatorii interschimbabili Kärcher Battery Power+ oferă autonomie foarte mare, cu o capacitate de 18 V / 3,0 Ah.

    Platforma de acumulatori Kärcher Professional 36 V

    36 V Kärcher Battery Power+

    Platforma de acumulatori Kärcher Battery Power+ de 36 V oferă putere ridicată pentru aparate performante destinate curățării suprafețelor mari și întreținerii profesionale a spațiilor verzi. Aparatele din această platformă sunt compatibile cu acumulatorii Kärcher Battery Power+ de 36 V (6,0 și 7,5 Ah), precum și cu acumulatorii Kärcher Battery Power de 36 V (2,5 sau 5,0 Ah). Cu un singur acumulator poți utiliza, pe rând, trimmere de gazon, aparate de spălat cu presiune, trimmere pentru gard viu, aspiratoare umed-uscate sau aspiratoare uscate – pentru flexibilitate, mobilitate și putere maxime.

    Tehnologia Real Time

    Tehnologia unică Kärcher Real Time Technology îți oferă informații clare și detaliate. Comparativ cu afișajele LED clasice, starea de funcționare și de încărcare este afișată precis.

    TImp de funcționare rămas în minute

    În timpul utilizării, vezi permanent autonomia rămasă și știi exact, la minut, când trebuie schimbat sau încărcat acumulatorul. Autonomia este adaptată automat în funcție de aparat.

    Capacitatea bateriei în procente

    Nivelul de încărcare este afișat clar, dintr-o privire.

    Timp de încărcare rămas în minute

    În timpul încărcării, afișajul indică exact cât timp mai este necesar până poți începe din nou lucrul.

    Kärcher Battery Power+ – super inteligent și perfect sigur

    Celulele litiu-ion de înaltă performanță, împreună cu un sistem electronic perfect coordonat, fac ca acumulatorii Kärcher să fie deosebit de puternici.

    Fără cabluri incomode, aparatele cu acumulator oferă libertate maximă de mișcare și sunt gata de utilizare imediat. Datorită tehnologiei inovatoare Kärcher Real Time Technology, starea acumulatorului poate fi verificată oricând dintr-o privire: afișajul LC integrat indică exact câte minute de lucru mai sunt disponibile cu acumulatorul actual, iar pe încărcător, afișajul arată în minute timpul de încărcare rămas.

    Caracteristici principale

    1. Protecție la stropire
    Acumulatorul este protejat împotriva jeturilor de apă, conform standardului IPX5.

    2. Afișaj LC cu Real Time Technology
    Afișajul LC integrat indică fie nivelul de încărcare, fie autonomia rămasă, fie timpul de încărcare rămas.

    3. Celule litiu-ion puternice
    Asigură performanță constantă, cu autodescărcare redusă și fără efect de memorie.

    4. Monitorizare inteligentă a celulelor
    Protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.

    5. Robustețe extremă
    Carcasa acumulatorilor Kärcher este extrem de rezistentă la șocuri.

    6. Gestionare eficientă a temperaturii
    Performanța maximă este asigurată în aplicații cu cerințe ridicate de putere, datorită acumulării eficiente a căldurii și managementului inteligent al bateriei.

    Când tehnologia gândește singură – comunicarea cu aparatul
    Acumulatorii din platforma Kärcher Battery Power+ sunt concepuți pentru a comunica direct cu aparatul pe care îl alimentează. Astfel, informațiile pot fi citite din acumulator și afișate pe interfața aparatului, chiar și atunci când acumulatorul este montat într-o poziție greu vizibilă.

    Plăcut și confortabil – manevrare
    Este doar un detaliu, dar unul foarte important. Sunt integrate componente moi și flexibile, care asigură o manevrare ușoară și o priză sigură. Nu este o funcție tehnologică esențială pentru un acumulator, dar reprezintă un avantaj clar pentru utilizatorii profesioniști.

    Produse din platformele de acumulatori Kärcher Battery Power+

    Kärcher Outdoor Power Equipment

    Echipamente profesionale pentru grădină

    Cu echipamentele profesionale pentru grădină ești pregătit pentru orice provocare în spațiile verzi sau pe alei. Suflantele de frunze, trimmerele pentru gard viu, drujbele, trimmerele, trimmerele de tuns gazonul și mașinile de tuns gazonul cu acumulator îți oferă libertate de mișcare și fac munca mai sigură și mai sănătoasă. Fără emisii de gaze, cu nivel redus de zgomot și vibrații minime. Un singur acumulator pentru toate aparatele, suficient de puternic pentru sarcini solicitante. Toate acestea, cu costuri de operare și întreținere extrem de reduse – exact ce au nevoie profesioniștii cu cerințe ridicate.

    Aspirator uscat cu acumulator T 9/1 Bp

    Aspiratorul uscat cu acumulator T 9/1 Bp, extrem de puternic, cu modul eco!efficiency, impresionează prin rezultate de curățare comparabile cu cele ale aspiratoarelor alimentate la rețea. Este silențios, robust, fără cablu și echipat cu motor fără perii, cu durată mare de viață.

    Aspirator portabil cu acumulator HV 1/1 Bp

    Ușor, puternic și versatil: HV 1/1 Bp oferă cea mai bună performanță de curățare din clasa sa, în ambele variante (FS și CS). Manevrare ușoară, modul eco!efficiency și accesorii dedicate pentru anumite aplicații, cu economii de timp de până la 25%.

    Aspirator tip rucsac cu acumulator BVL 5/1 Bp

    Aspiratorul tip rucsac BVL 5/1 Bp permite lucrul fără cablu, cu mobilitate maximă. Modul eco!efficiency asigură o autonomie extinsă, iar cadrul ergonomic oferă un confort ridicat la purtare, în orice situație.

    Aspirator umed-uscat cu acumulator NT 22/1 Ap Bp

    Compact, ușor și versatil: datorită acumulatorului puternic Kärcher Battery Power+, aspiratorul umed-uscat NT 22/1 Ap Bp oferă performanțe excelente chiar și în locuri fără alimentare electrică, pentru aplicații solicitante, umede și uscate.

    Aparat de spălat cu presiune cu acumulator HD 4/11 C Bp

    Lucrezi independent de rețeaua electrică. Datorită furtunului de aspirație, este posibilă și funcționarea complet autonomă, folosind surse alternative de apă, precum rezervoarele. Aparatul cu apă rece este utilizat, de exemplu, de furnizori de servicii pentru clădiri, în domeniul municipal și în construcții.

    Accesorii pentru platforma de acumulatori Kärcher Battery

    Accesorii pentru platforma de acumulatori Kärcher

    Tot ce este mai bun pentru tine și aparatele tale: accesorii originale Kärcher. Aparatele inovatoare Kärcher cu acumulator deschid numeroase domenii de utilizare și oferă confort maxim în exploatare. Accesoriile originale Kärcher extind aplicațiile, sporesc siguranța și îți ușurează munca. Gama include acumulatori de diferite clase de performanță, curele de transport, furtunuri, atașamente și extensii, precum și echipamente de protecție individuală: pantaloni cu protecție la tăiere, încălțăminte de siguranță, mănuși și ochelari de protecție. Tot ce ai nevoie pentru un lucru sigur și eficient.

    Battery Universe

    Indiferent dacă este vorba despre 18 V, 36 V, Battery Power sau Battery Power+: aici găsești informații complete despre avantajele, caracteristicile și compatibilitatea sistemelor de acumulatori interschimbabili de la Kärcher.

    Întrebări frecvente Battery Power

    Întrebări frecvente Battery Power / Battery Power+

    Cât timp funcționează un acumulator? Care acumulatori sunt compatibili cu ce aparate? Cum funcționează Kärcher Real Time Technology? Răspunsurile la aceste și la multe alte întrebări despre platformele de acumulatori interschimbabili Kärcher le găsești în secțiunea de întrebări frecvente.

