1. Protecție la stropire
Acumulatorul este protejat împotriva jeturilor de apă, conform standardului IPX5.
2. Afișaj LC cu Real Time Technology
Afișajul LC integrat indică fie nivelul de încărcare, fie autonomia rămasă, fie timpul de încărcare rămas.
3. Celule litiu-ion puternice
Asigură performanță constantă, cu autodescărcare redusă și fără efect de memorie.
4. Monitorizare inteligentă a celulelor
Protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
5. Robustețe extremă
Carcasa acumulatorilor Kärcher este extrem de rezistentă la șocuri.
6. Gestionare eficientă a temperaturii
Performanța maximă este asigurată în aplicații cu cerințe ridicate de putere, datorită acumulării eficiente a căldurii și managementului inteligent al bateriei.
Când tehnologia gândește singură – comunicarea cu aparatul
Acumulatorii din platforma Kärcher Battery Power+ sunt concepuți pentru a comunica direct cu aparatul pe care îl alimentează. Astfel, informațiile pot fi citite din acumulator și afișate pe interfața aparatului, chiar și atunci când acumulatorul este montat într-o poziție greu vizibilă.
Plăcut și confortabil – manevrare
Este doar un detaliu, dar unul foarte important. Sunt integrate componente moi și flexibile, care asigură o manevrare ușoară și o priză sigură. Nu este o funcție tehnologică esențială pentru un acumulator, dar reprezintă un avantaj clar pentru utilizatorii profesioniști.