1. Protecție la stropire

Acumulatorul este protejat împotriva jeturilor de apă, conform standardului IPX5.

2. Afișaj LC cu Real Time Technology

Afișajul LC integrat indică fie nivelul de încărcare, fie autonomia rămasă, fie timpul de încărcare rămas.

3. Celule litiu-ion puternice

Asigură performanță constantă, cu autodescărcare redusă și fără efect de memorie.

4. Monitorizare inteligentă a celulelor

Protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.

5. Robustețe extremă

Carcasa acumulatorilor Kärcher este extrem de rezistentă la șocuri.

6. Gestionare eficientă a temperaturii

Performanța maximă este asigurată în aplicații cu cerințe ridicate de putere, datorită acumulării eficiente a căldurii și managementului inteligent al bateriei.

Când tehnologia gândește singură – comunicarea cu aparatul

Acumulatorii din platforma Kärcher Battery Power+ sunt concepuți pentru a comunica direct cu aparatul pe care îl alimentează. Astfel, informațiile pot fi citite din acumulator și afișate pe interfața aparatului, chiar și atunci când acumulatorul este montat într-o poziție greu vizibilă.

Plăcut și confortabil – manevrare

Este doar un detaliu, dar unul foarte important. Sunt integrate componente moi și flexibile, care asigură o manevrare ușoară și o priză sigură. Nu este o funcție tehnologică esențială pentru un acumulator, dar reprezintă un avantaj clar pentru utilizatorii profesioniști.