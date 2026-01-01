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    Accesorii pentru mașinile de curățat pardoseli

    Un plus care face diferența: accesorii originale de înaltă calitate pentru mașinile de spălat pardoseli

    O gamă și mai variată pentru rezultate de curățare și mai bune! Portofoliul nostru complet de accesorii îți permite să extinzi flexibil funcționalitatea mașinii tale de curățat pardoseli, în funcție de nevoile tale. Accesoriile originale de înaltă calitate includ perii, lamele pentru racletă, kituri de atașare și paduri pentru o gamă largă de aplicații de curățare.

    Accesorii pentru mașinile de spălat pardoseli Kärcher

    Alegerea corectă economisește timp și efort

    Ghid pentru alegerea accesoriilor potrivite

    Alegerea accesoriilor potrivite este esențială. Echipamentul adecvat nu doar că te ajută să obții rezultate optime de curățare, ci și asigură o durată lungă de viață pentru pardoseli.

    În funcție de mai mulți factori, cum ar fi tipul de suprafață, gradul de murdărie și obiectivele specifice de curățare, Kärcher oferă o gamă largă de accesorii pentru mașinile de curățat pardoseli.

    De la perii speciale până la paduri pentru diferite tipuri de pardoseli și sarcini de curățare – alegerea accesoriilor potrivite îți permite să îți personalizezi echipamentul astfel încât să corespundă cerințelor tale specifice.

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    Accesorii pentru mașini de curățat pardoseli

    Care este capul de perie potrivit pentru mine?

    Mașină de curățat pardoseli cu perie rolă
    Mașină de curățat pardoseli cu perie disc

    Perie rolă

    Mașinile de spălat pardoseli cu perie rolă sunt ideale pentru curățarea în profunzime a pardoselilor structurate și a celor cu un grad ridicat de murdărie, datorită vitezei mari a periei și presiunii de contact mai mari pe cm². Această tehnologie a capului de periere aduce și beneficii considerabile în curățarea murdăriei grosiere, deoarece rolele contra-rotative absorb particulele care sunt apoi direcționate în recipientul de murdărie grosieră. Astfel, nu mai este necesară pre-măturarea ca etapă de lucru prealabilă.

    Perie disc

    Mașinile de spălat pardoseli cu perie disc sunt utilizate în general pentru întreținerea regulată și curățarea murdăriei superficiale. Aceste mașini de curățat pardoseli sunt deosebit de populare pe suprafețele netede și în zonele sensibile la zgomot, cum ar fi spitalele, hotelurile sau restaurantele.

    Mașină de curățat pardoseli

    Peria potrivită pentru fiecare tip de pardoseală

    Datorită sistemului versatil de perii Kärcher, mașina de curățat pardoseli poate fi echipată optim pentru diverse sarcini de curățare. Alegerea periei potrivite este esențială: diferitele tipuri de peri și gradele de duritate ale periilor asigură rezultate excelente de curățare, adaptate ideal tipului de pardoseală și, atunci când sunt utilizate corect, contribuie la o durată lungă de viață a periilor. Indiferent dacă este vorba despre curățarea zilnică de întreținere sau despre curățarea în profunzime, fie că ai nevoie de un cap de perie rolă sau disc – sistemul de perii Kärcher oferă soluția potrivită pentru cerințele tale.

    Curățare pardoseală cu BDS 43/150 C

    Padul de curățare potrivit pentru rezultate optime

    Descoperă numeroasele tipuri de paduri Kärcher pentru curățarea pardoselilor, concepute pentru mașini de spălat pardoseli. Cu ajutorul padurilor, poți curăța eficient, îndepărta straturile de protecție sau lustrui pardoselile, contribuind în același timp la menținerea valorii clădirii. Padurile noastre originale asigură o funcționare eficientă și sustenabilă a mașinilor de curățenie și extind semnificativ gama lor de aplicații.

    Ce paduri de curățare sunt potrivite?

    Pad de curățare pentru mașina de spălat pardoseli

    Ghid de accesorii

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    Lamelă de aspirare

    Uscat până la ultima picătură: lamele de aspirare pentru eficiență sporită

    Echipează mașina de spălat pardoseli cu lamela de aspirare potrivită, pentru cele mai bune rezultate de aspirare. Oferim o selecție de lamele de aspirare profesionale, de înaltă calitate, adaptate tipului de pardoseală și tipului de murdărie care trebuie îndepărtată. Acestea sunt special concepute pentru o durată lungă de viață și performanțe excelente de aspirare. Fie că este vorba despre lamele economice din cauciuc natural, lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere sau lamele din PU rezistente la ulei, avem accesoriile ideale pentru mașinile de spălat pardoseli, indiferent de cerințe.

    Acumulator

    Energie fără limite: putere maximă cu acumulatorul potrivit

    Adaptați special cerințelor și provocărilor tale de curățare, acumulatorii noștri asigură timpi lungi de funcționare, disponibilitate operațională ridicată și timpi de nefuncționare reduși pentru echipament. De la acumulatori detașabili pentru mașini compacte, până la acumulatori AGM, gel sau cu electrolit lichid, de mare putere, pentru durate mai lungi de operare – avem soluția de alimentare potrivită pentru mașina ta. Oferim o garanție de 5 ani pentru noii noștri acumulatori litiu-ion, pentru siguranță și fiabilitate maxime.

    Kituri de accesorii

    Kiturile noastre individuale de accesorii

    Pe lângă consumabile, la Kärcher oferim și kituri de accesorii special dezvoltate pentru a face utilizarea mașinii de spălat pardoseli mai convenabilă, eficientă și flexibilă. Gama include protecții suplimentare, un modul lateral de spălare, suporturi pentru transportul echipamentului manual de curățare și multe altele. Oricare ar fi necesitățile tale – cu ajutorul kiturilor noastre de accesorii, poți personaliza mașina pentru a corespunde cerințelor tale și pentru a o manevra și opera mai ușor ca niciodată.