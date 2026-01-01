Pe lângă performanța și eficiența ridicată, acumulatorii litiu-ion sunt mult mai ecologice decât tehnologiile convenționale. Nu conțin substanțe toxice sau nocive, precum mercurul sau plumbul, prezente în alte tipuri de baterii. În plus, au o durată de viață lungă și ajung la reciclare abia la sfârșitul perioadei de utilizare. Un singur acumulator litiu-ion poate rezista întreaga durată de viață a mașinii, în timp ce bateriile cu plumb trebuie înlocuite cel puțin o dată și conțin aproximativ 2,5 kg de plumb. Astfel, utilizarea acumulatorilor litiu-ion reduce impactul asupra mediului și crește siguranța în utilizare.