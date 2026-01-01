Optimizează performanța de curățare a mașinii tale de spălat pardoseli sau a mașinii de măturat cu ajutorul acumulatorului puternic și de lungă durată cu litiu-fier-fosfat (Li-Ion). Datorită densității lor ridicate de energie, acești acumulatori sporesc demonstrabil eficiența procesului de curățare și oferă un adevărat plus de energie mașinii tale de curățat.
Cost suplimentar pentru Li-Ion: € 640
Cost înlocuire set de acumulatori AGM: € 2.442
Avantaj TCO al Li-Ion: > € 1.802
Cost suplimentar pentru Li-Ion: € 1.000
Cost înlocuire set de acumulatori AGM: € 3.300
Avantaj TCO al Li-Ion: > € 2.300
Cost suplimentar pentru Li-Ion: € 2.200
Cost înlocuire set de acumulatori AGM: € 4.611
Avantaj TCO al Li-Ion: > € 2.411
Notă: Aceste calcule sunt exemple bazate pe o durată de viață utilă fictivă și prețuri de listă. Avantajul de cost poate varia în funcție de durata de viață reală și de diferențele de preț specifice fiecărei țări.
Acumulatorii litiu-ion sunt considerați o inovație tehnologică de vârf în dezvoltarea surselor de energie. Aceștia sunt deja utilizați în numeroase mașini și vehicule electronice moderne.
Tehnologia litiu-ion Kärcher oferă o soluție completă pentru mașina ta de spălat sau de măturat pardoseli, fiind optim adaptată componentelor individuale. Abordarea noastră premium garantează satisfacție și calitate maxime. Fără cabluri, fără compromisuri.
Unitățile de stocare au capacitatea de a absorbi energia într-un mod concentrat. Densitatea lor remarcabilă de energie permite stocarea unor cantități mari de energie într-un mod compact și economicospațial și eliberarea acesteia atunci când este necesar. Datorită performanțelor lor deosebite, utilizarea acumulatorilor litiu-ion s-a răspândit rapid, fiind folosită în special în aplicații industriale.
Acumulatorul litiu-ion Kärcher poate îmbunătăți utilizarea energiei cu până la 20%. În plus, acumulatorul litiu-ion are costuri totale semnificativ mai mici decât o alternativă cu plumb-acid. Acest lucru nu doar că protejează mediul, dar reduce considerabil și costurile energetice ale unei companii.
Accumulatorii litiu-ion Kärcher oferă performanță maximă și durată lungă de viață. De aceea oferim garanție de 5 ani din partea producătorului pentru acumulatorii noștri litiu-ion de calitate premium, ca să fii sigur că totul funcționează corespunzător și te poți concentra pe ce contează cu adevărat.
Încărcarea bateriilor clasice generează hidrogen, ceea ce poate reprezenta un risc de explozie. De aceea, este esențială o evaluare riguroasă a siguranței și un spațiu de încărcare bine ventilat. Aceasta implică costuri suplimentare și restricții, care cresc totalul costurilor de exploatare. Utilizarea bateriilor litiu-fosfat de fier elimină aceste cheltuieli, iar locațiile de încărcare descentralizate asigură siguranța maximă fără restricții.
Pe lângă performanța și eficiența ridicată, acumulatorii litiu-ion sunt mult mai ecologice decât tehnologiile convenționale. Nu conțin substanțe toxice sau nocive, precum mercurul sau plumbul, prezente în alte tipuri de baterii. În plus, au o durată de viață lungă și ajung la reciclare abia la sfârșitul perioadei de utilizare. Un singur acumulator litiu-ion poate rezista întreaga durată de viață a mașinii, în timp ce bateriile cu plumb trebuie înlocuite cel puțin o dată și conțin aproximativ 2,5 kg de plumb. Astfel, utilizarea acumulatorilor litiu-ion reduce impactul asupra mediului și crește siguranța în utilizare.
Acumulatorii litiu-ion impresionează prin eficiența ridicată la încărcare. Cu încărcătorul rapid opțional, acestea pot fi încărcate complet în doar două ore, reducând timpii de așteptare și evitând perioadele lungi de nefuncționare. Chiar și intervalele scurte de încărcare sunt eficiente, menținând mașina pregătită pentru utilizare permanent, ceea ce asigură productivitate și flexibilitate maxime, mai ales în lucrul continuu sau pe mai multe schimburi.
Datorită timpilor rapizi de încărcare și a autodescărcării reduse, acumulatorii litiu-ion depășesc bateriile convenționale. Permit o productivitate mai mare, deoarece pot fi reîncărcați rapid și rămân funcționali chiar și în perioade mai lungi de neutilizare. În contrast cu bateriile clasice, încărcarea intermediară nu afectează durata de viață a bateriilor litiu-ion. De asemenea, acestea au o eficiență de încărcare crescută și economisesc aproximativ 20% energie pe ciclu. Densitatea energetică mai mare asigură o durată de funcționare mai lungă per încărcare, prelungind durata totală de viață înainte de reîncărcare sau înlocuire.
Spre deosebire de acumulatorii convenționali, acumulatorii litiu-ion Kärcher utilizează capacitatea completă disponibilă, până la 100%, comparativ cu alți acumulatori care folosesc doar aproximativ 80% din capacitate.
Datorită stabilității ridicate a ciclurilor, acumulatorii litiu-ion pot suporta un număr mare de cicluri de încărcare și descărcare fără pierdere de capacitate. Ei își mențin nivelul de energie mai mult timp și rămân funcționali pe perioade mai lungi. Mecanismul integrat de protecție monitorizează și optimizează procesul de încărcare și descărcare pentru siguranță și eficiență maximă.