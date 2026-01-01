Fără compromisuri. FlexoMate te ajută să finalizezi mai rapid toate sarcinile de curățare. Reduce solicitarea fizică a personalului și satisface toate nevoile clienților, indiferent cât sunt de variate.
Mai eficient, mai flexibil, mai ergonomic: un cărucior care redefinește curățarea manuală.
Fiecare mișcare contează. Descoperă viitorul curățeniei manuale.
Alege partenerul perfect de curățenie – noul FlexoMate de la Kärcher.
De câte ori provocarea nu vine din muncă, ci din echipamentul nepotrivit? Pentru a te asigura că echipamentul de curățare îți oferă performanțe maxime, am creat trei modele de cărucioare FlexoMate, adaptate pentru diverse sarcini de curățenie. Care ți se potrivește cel mai bine?
Versiunea de bază, ideală pentru spații cu aproximativ 35 de birouri și foarte eficientă pentru încăperi mai mici.
Spațiu generos pentru cele mai importante produse de curățare - perfect pentru proprietăți cu circa 10 grupuri sanitare și 10-15 birouri.
Ideal pentru proprietăți cu 15-20 grupuri sanitare, 2-3 bucătării și aproximativ 15-20 birouri. Poți echipa FlexoMate ExpertPro cu tot ce ai nevoie pentru sarcini solicitante.
PRODUCTIVITATE
Designul intuitiv și accesul ușor la unelte fac procesul de curățare mai eficient și îi permit personalului să lucreze mai rapid.
FLEXIBILITATE
Cu FlexoMate, posibilitățile sunt nelimitate: adaptează căruciorul după nevoile tale, oricând. Fie că e vorba de cutii suplimentare sau aparate de curățare – ai totul la îndemână.
ERGONOMIE
Mai puțin efort în timpul muncii: mânerele reglabile și cutiile înclinate reduc tensiunea asupra brațelor și umerilor și fac munca mai ușoară.
Descoperă caracteristicile unice ale căruciorului de curățare FlexoMate.
FlexoMate se adaptează nevoilor tale. Poți atașa sau îndepărta echipamente în funcție de necesitate – cutii, suport pliabil pentru coșuri de gunoi, mop, presă pentru mop sau alte cărucioare – toate se „dock”-ează ușor datorită sistemului modular.
Vei economisi timp, pentru că ai aparatele mereu la îndemână. FlexoMate permite integrarea a cinci aparate de curățat diferite, de la mașini compacte de curățat pardoseli, la aspiratoare pentru geamuri și suprafețe, până la aspiratoare.
Mai puțină presiune asupra spatelui și acces mai ușor la produse: cutiile care se înclină spre exterior permit scoaterea detergenților sau mopului fără mișcări care solicită corpul. Rotești înapoi și continui curățenia fără să te lovești de nimic.
FlexoMate se adaptează la înalțimea utilizatorului. Elementele care prezintă riscuri pentru sănătate au un design ergonomic patentat, premiat cu Red Dot. De exemplu, mânerul ErgoGrip poate fi ajustat în funcție de înălțimea utilizatorului, iar cutiile înclinabile reduc solicitarea suplimentară a corpului în timpul curățeniei, datorită unghiului lor de înclinare.
FlexoMate respectă cele mai înalte standarde de sustenabilitate, fiind premiat cu Green Dot. Este 100% reciclabil și poate fi utilizat împreună cu accesorii realizate din cel puțin 50% material reciclat.
FlexoMate este sustenabil atât din punct de vedere al designului, câ și al funcționalității. La alegerea materialelor, ne concentrăm pe un conținut ridicat de materiale reciclate. În plus, sistemul modular și calitatea superioară a materialelor asigură o durată lungă de viață a produsului.
FlexoMate este conceput astfel încât să ai acces la toate cutiile din toate părțile – din față, din spate, din stânga și din dreapta. Astfel, munca devine mai ușoară și procesul de curățenie se desfășoară mai rapid.
Datorită designului modular, FlexoMate oferă un întreg univers de accesorii. Poți adăuga și extinde cu cutii, spații de depozitare și aparate profesionale Kärcher, astfel încât să fii pregătit pentru orice sarcină de curățenie.
Niciun sector nu seamănă cu altul. Indiferent în ce domeniu lucrezi, te ajutăm să găsești căruciorul de curățenie potrivit.