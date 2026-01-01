Principiul combaterii termice a buruienilor se bazează pe o regulă biochimică fundamentală: majoritatea proteinelor se denaturează începând cu aproximativ 42°C.

Aceasta înseamnă că proteinele își modifică structura, se descompun și nu își mai pot îndeplini funcțiile. Căldura necesară poate fi generată și aplicată în mai multe moduri: direct sub formă de flacără sau indirect prin radiație termică, apă fierbinte sau abur. Apa fierbinte este singura metodă fără substanțe chimice care ajunge și la rădăcini.

Chiar dacă rădăcinile nu sunt distruse complet din prima aplicare, buruiana este slăbită suplimentar la fiecare tratament cu apă fierbinte. Dacă aplici regulat apă fierbinte încă de la început, regenerarea este împiedicată, iar frecvența necesară a tratamentelor scade considerabil chiar din al doilea an. Ca regulă generală, trei până la patru tratamente pe an sunt suficiente.