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    Mobil, ecologic, eficient: îndepărtarea buruienilor cu apă fierbinte

    Cu echipamentele Kärcher pentru îndepărtarea buruienilor și cu un aparat profesional de spălat cu presiune cu apă caldă, poți elimina vegetația nedorită fără a folosi erbicide. Doar cu apă fierbinte. Și astfel fără a afecta mediul sau suprafețele.

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    Pentru că vrei să elimini definitiv buruienile

    Ce sunt buruienile?
    Spre deosebire de plantele cultivate și ornamentale, buruienile sunt plante care cresc natural, fără intervenție umană.

    De ce sunt îndepărtate buruienile?
    Există numeroase motive pentru îndepărtarea buruienilor. În agricultură, le elimini pentru a proteja culturile. În orașe și comune, pentru a menține spațiile publice curate și îngrijite și pentru a preveni deteriorarea drumurilor, suprafețelor deschise și clădirilor. Multe buruieni se răspândesc extrem de rapid și/sau pot provoca daune serioase prin sistemul lor radicular. În plus, afectează negativ aspectul dorit al spațiilor.

    imagine informații controlul buruienilor

    Invadat de buruieni? Nu și cu apă fierbinte.

    Principiul combaterii termice a buruienilor se bazează pe o regulă biochimică fundamentală: majoritatea proteinelor se denaturează începând cu aproximativ 42°C.

    Aceasta înseamnă că proteinele își modifică structura, se descompun și nu își mai pot îndeplini funcțiile. Căldura necesară poate fi generată și aplicată în mai multe moduri: direct sub formă de flacără sau indirect prin radiație termică, apă fierbinte sau abur. Apa fierbinte este singura metodă fără substanțe chimice care ajunge și la rădăcini.

    Chiar dacă rădăcinile nu sunt distruse complet din prima aplicare, buruiana este slăbită suplimentar la fiecare tratament cu apă fierbinte. Dacă aplici regulat apă fierbinte încă de la început, regenerarea este împiedicată, iar frecvența necesară a tratamentelor scade considerabil chiar din al doilea an. Ca regulă generală, trei până la patru tratamente pe an sunt suficiente.

    Se poate și fără erbicide

    Pentru protejarea oamenilor și a mediului, utilizarea erbicidelor pentru combaterea buruienilor este strict reglementată sau interzisă, în special în spațiile publice. Cu metoda noastră cu apă fierbinte, ai o alternativă ecologică și extrem de eficientă. Apa fierbinte distruge buruienile pătrunzând până la rădăcină și denaturând proteinele plantei prin creșterea bruscă a temperaturii, ceea ce duce la deteriorarea și distrugerea definitivă a acesteia.

    Cu cât este mai fierbinte, cu atât mai bine

    Apa fierbinte asigură o penetrare optimă până la rădăcina plantei. Temperatura apei este decisivă: ideal este imediat sub pragul de formare a aburului. Echipamentele Kärcher HDS furnizează apă fierbinte la temperaturi constant ridicate, de până la 98°C – ideal pentru îndepărtarea buruienilor cu apă fierbinte. În plus, sunt extrem de eficiente energetic datorită arzătorului de înaltă performanță.

    Fără pericol, fără deteriorări

    Spre deosebire de metodele mecanice, apa fierbinte nu prezintă risc de deteriorare sau distrugere a suprafețelor. Presiunea redusă de lucru (sub 1 bar) garantează o tratare delicată, fiind astfel potrivită pentru orice tip de suprafață. De asemenea, nu există risc de incendiu, așa cum se întâmplă în cazul folosirii flăcării.

    Soluție universală

    Cu sistemul Kärcher beneficiezi de expertiza liderului mondial în tehnologia de curățare, astfel încât te bucuri de cea mai înaltă calitate – nu doar în îndepărtarea buruienilor cu apă fierbinte, ci în toate domeniile curățării profesionale, atât la interior, cât și la exterior. Totul dintr-o singură sursă.

    Mai flexibil decât orice buruiană

    Cu un aparat profesional de spălat cu presiune cu apă caldă și echipamentele de îndepărtare a buruienilor WR 10, WR 20, WR 50 sau WR 100, poți elimina buruienile practic oriunde, inclusiv în locuri greu accesibile unde alte metode nu pot fi utilizate. Iar cu remorcile HDS, poți elimina buruienile cu apă fierbinte complet independent de o sursă de curent sau de o conexiune la apă.

    Suntem mereu aproape de tine

    Prin rețeaua noastră globală extinsă de vânzări și service Kärcher, suntem mereu aproape și pregătiți să îți oferim asistență rapidă. De asemenea, te putem consilia direct la fața locului.

    Creșterea buruienilor între pavele

    Înainte de aplicarea apei fierbinți

    Creștere puternică de iarbă, mușchi și păpădie între pavele.

    Buruieni uscate după o saptămână

    După aplicarea apei fierbinți

    La o săptămână după tratament, buruienile au murit, iar iarba a fost deja în mare parte îndepărtată de condițiile meteo.

    Păpădii crescute la baza unui zid din beton

    Înainte de aplicarea apei fierbinți

    Păpădii crescute la baza unui zid din beton.

    Păpădii uscate după o săptămână

    După aplicarea apei fierbinți

    După o săptămână, inflorescențele de păpădie sunt vizibil căzute. Pentru moment, nu vor mai crește buruieni în acel loc.

    Sfat: aplică la momentul potrivit

    Cel mai bun moment pentru îndepărtarea buruienilor este după-amiaza. Cantitatea de apă stocată de plante variază în funcție de momentul zilei. De asemenea, este recomandat să începi prima aplicare de apă fierbinte la scurt timp după apariția buruienilor primăvara. Pe măsură ce plantele îmbătrânesc, devin mai rezistente la tratamentul cu apă fierbinte.

    Sfat: distanța dintre bara de duze și suprafață

    Distanța optimă dintre bara de duze a echipamentului Kärcher pentru îndepărtarea buruienilor și suprafață este între 5 și 15 centimetri. Poți lucra confortabil în acest interval fără ca echipamentul să atingă solul. În plus, pierderea temperaturii apei pe traseul către suprafață este minimă.

    Eficient și performant, sigur și confortabil

    Experiența și expertiza noastră de zeci de ani în dezvoltarea și producția tehnologiei de înaltă presiune, cu componente durabile și de înaltă calitate, sunt acum disponibile în sistemele noastre mobile pentru îndepărtarea buruienilor cu apă fierbinte.

    Elimină buruienile sistematic

    Îndepărtarea buruienilor cu apă fierbinte este eficientă și ecologică. La utilizarea acestei metode, este important să te asiguri că toate componentele folosite sunt perfect compatibile între ele. Pentru îndepărtarea buruienilor cu noile noastre echipamente dedicate, poți utiliza numeroase modele Kärcher HDS. Sistemul Kärcher garantează eficiență și performanță optimă – întotdeauna.

    Curățarea buruienilor cu apă fierbinte

    Beneficiile tale: sistemul Kärcher

    • Aparate profesionale de spălat cu presiune cu apă caldă Kärcher HDS pot genera temperaturile necesare pentru îndepărtarea buruienilor, aproape de pragul de formare a aburului.
    • Tehnologia noastră patentată a arzătorului garantează temperaturi stabile constant, de până la 98°C.
    • Fluxul optimizat al apei în echipamentele de îndepărtare a buruienilor asigură o penetrare eficientă.
    • Designul compact și greutatea redusă în flux a echipamentelor îți ușurează munca. Poți lucra mai mult timp fără pauză.
    • Ai la dispoziție un sistem profesional puternic, pe care îl poți utiliza și pentru alte aplicații, precum curățarea și udarea.

    Echipat pentru orice aplicație

    Pentru îndepărtarea buruienilor cu noile echipamente, poți utiliza numeroase modele Kärcher HDS. În funcție de versiunea aparatului, sunt necesare diferite inserții de duză pentru a garanta un debit optim de apă și, implicit, temperaturi constant ridicate.

    HDS clasa compactă
    HDS clasa compactă

    HDS clasa medie
    HDS clasa medie

    HDS clasa super
    HDS clasa super

    HDS cu motor termic
    HDS cu motor termic

    Kärcher HDS Trailer
    HDS Trailer

    Echipamente compatibile

    Mobilitate excelentă și fiabilitate pe drum

    Remorcile HDS sunt ideale pentru îndepărtarea buruienilor. Un motiv este rezervorul mare de apă, care permite utilizarea independentă. Configurezi pur și simplu kitul „opțiune buruieni”, care minimizează fluctuațiile de temperatură, și ești pregătit de lucru.

    Avantaje pe scurt

    • Poate fi utilizat independent, fără alimentare electrică sau racord la apă.
    • Disponibil și în versiune staționară tip skid sau cabină.
    • Îndepărtare eficientă a buruienilor și curățare puternică cu apă fierbinte într-un singur echipament.
    • Tehnologie industrială durabilă pentru utilizare zilnică intensivă.
    • Tehnologie Kärcher a arzătorului, testată și dovedită, cu schimbător de căldură integrat pentru eficiență maximă.
    • Opțional, funcționare cu două lănci de pulverizare pentru eficiență maximă și utilizarea completă a capacității echipamentului.
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    Trailer HDS 10/20-4 M
    WRS 200

    Versatilitatea nu ține cont de sezon

    Îndepărtarea buruienilor este o activitate sezonieră, iar este bine să știi că îți poți folosi echipamentul și pentru multe alte activități. WRS 200 montat pe un purtător de atașamente Kärcher nu necesită alimentare externă cu energie sau apă. Astfel, îl poți utiliza și în zone izolate.

    Operare: simplă. Logică. Sigură.

    Un concept de operare perfect trebuie să fie cât mai simplu și atât de logic încât erorile de utilizare și riscurile pentru operator să fie excluse din start. De aceea, am separat elementele de operare de cele de mentenanță pe WRS.

    Pe partea stângă a echipamentului găsești toate componentele pentru mentenanță și service. Pe partea dreaptă se află elementele de control pentru setarea temperaturii și a presiunii, precum și comutatorul pentru arzător. Operatorul poate controla aceste funcții în siguranță de pe marginea drumului sau de pe trotuar.

    În cabină, sistemul nostru EASY Operation elimină necesitatea unui afișaj separat, astfel încât toate informațiile necesare se află direct în câmpul tău vizual.

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