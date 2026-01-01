Pentru că vrei să elimini definitiv buruienile
Ce sunt buruienile?
Spre deosebire de plantele cultivate și ornamentale, buruienile sunt plante care cresc natural, fără intervenție umană.
De ce sunt îndepărtate buruienile?
Există numeroase motive pentru îndepărtarea buruienilor. În agricultură, le elimini pentru a proteja culturile. În orașe și comune, pentru a menține spațiile publice curate și îngrijite și pentru a preveni deteriorarea drumurilor, suprafețelor deschise și clădirilor. Multe buruieni se răspândesc extrem de rapid și/sau pot provoca daune serioase prin sistemul lor radicular. În plus, afectează negativ aspectul dorit al spațiilor.