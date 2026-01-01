Spălătoria auto cu perii tip tunel Klean!Star

În funcție de echipare, alege o opțiune de presiune înaltă și apoi pompa de înaltă presiune compatibilă.

Presiune înaltă la roți Unitatea de spălare cu înaltă presiune pentru zona inferioară, de la praguri până la oglinzi, este inclusă în echiparea de bază a fiecărui Klean!Star.

Presiune înaltă la roți și lateral Cu această opțiune, spălarea cu presiune la roți și pe părțile laterale funcționează simultan. Clienții tăi beneficiază în continuare de rezultate excelente de curățare, iar tu îți protejezi bugetul.

Presiune înaltă la acoperiș Această opțiune include pre-curățarea acoperișului, precum și a zonei din față și din spate, cu un sistem de înaltă presiune montat pe uscătorul pentru acoperiș. Ai de ales între 2 versiuni, în funcție de sistemul de uscător ales: unitatea fixă de înaltă presiune cu duze fixe sau unitatea pivotantă de îanltă presiune, cu duze care se înclină cu 30° înainte și înapoi.

Spălarea părții inferioare a mașinii Curățarea completă a părții inferioare a vehiculului este foarte apreciată de clienți și îți poate genera venituri suplimentare.