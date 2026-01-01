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    Klean!Star – OFERĂ MAI MULT. OBȚINE MAI MULT.

    Valorifică la maximum locația ta cu spălătoria cu perii tip tunel Klean!Star.

    Spălătoria auto cu perii tip tunel Klean!Star

    O investiție inteligentă

    Posibilitățile sunt numeroase, dar întotdeauna contează dacă au și sens. Uneori, soluția „mare” poate fi prea mare – adică neeconomică. Dacă prioritățile locației tale sunt costurile, Klean!Star este alegerea ideală. Chiar și cu opțiunile de bază, poți oferi clienților mai mult, cu o investiție redusă.

    Explorează noi dimensiuni cu Klean!Star. Lățimea mai mare la nivelul oglinzilor și roților face intrarea și ieșirea mai simple ca niciodată, iar între cele două vei experimenta toate avantajele tehnologiei noastre moderne de spălare.

    Presiune din toate unghiurile pentru rezultate impecabile

    Spășătorie auto cu perii tip tunel Klean!Star

    Spălare cu înaltă presiune

    În funcție de echipare, alege o opțiune de presiune înaltă și apoi pompa de înaltă presiune compatibilă.

    Presiune înaltă la roți Unitatea de spălare cu înaltă presiune pentru zona inferioară, de la praguri până la oglinzi, este inclusă în echiparea de bază a fiecărui Klean!Star.

    Presiune înaltă la roți și lateral Cu această opțiune, spălarea cu presiune la roți și pe părțile laterale funcționează simultan. Clienții tăi beneficiază în continuare de rezultate excelente de curățare, iar tu îți protejezi bugetul.

    Presiune înaltă la acoperiș Această opțiune include pre-curățarea acoperișului, precum și a zonei din față și din spate, cu un sistem de înaltă presiune montat pe uscătorul pentru acoperiș. Ai de ales între 2 versiuni, în funcție de sistemul de uscător ales: unitatea fixă de înaltă presiune cu duze fixe sau unitatea pivotantă de îanltă presiune, cu duze care se înclină cu 30° înainte și înapoi.

    Spălarea părții inferioare a mașinii Curățarea completă a părții inferioare a vehiculului este foarte apreciată de clienți și îți poate genera venituri suplimentare.

    Delicat și eficient

    Tehnologia noastră testată și dovedită face diferența. Periile laterale ale spălătoriei Klean!Star urmează cu precizie conturul vehiculului, oferind rezultate de curățare care îi conving și pe cei mai exigenți clienți – așa cum au dovedit deja spălătoriile noastre tip tunel.

    Spălătorie auto cu perii Klean!Star

    CareTouch

    CareTouch sunt perii conturate, fabricate din polietilenă special spumată. Am ales acest material pentru periile laterale și cele pentru acoperiș, pentru a garanta o curățare extrem de delicată a suprafeței vehiculului.

    Perii spălătorie auto Klean!Star

    Detectarea conturului cu periile laterale

    La deplasarea înainte, Klean!Star poziționează periile laterale la un unghi de până la 15° față de vehicul, astfel încât zona superioară să fie detectată și curățată optim. La deplasarea înapoi, periile se ajustează corespunzător pentru a curăța perfect și pragurile vehiculului.

    Nicio sarcină nu este prea mare

    Spălarea roților a fost întotdeauna una dintre cele mai mari provocări ale unei spălătorii auto.

    Cu Klean!Star, introducem un principiu complet nou: spălarea roților cu brațe articulate. Acestea ajung și la roțile vehiculelor care nu sunt poziționate exact în centrul spălătoriei.

    Chiar și pentru mașinile cu ampatament îngust sau pentru autoturisme mici, spălarea cu brațe articulate are întotdeauna traiectoria necesară pentru o curățare completă. Spălarea cu foarfece poate fi utilizată cu sau fără presiune înaltă.

    Spălarea roților Klean!Star

    Curățarea în sine nu este de ajuns

    Klean!Star_Dachtrockner

    Urmărirea conturului prin înclinare

    Uscătorul de acoperiș pivotant ±30° urmează conturul vehiculului, oferind o uscare mai rapidă și mai eficientă în zonele frontală și posterioară.

    Aceeași tehnologie de încredere, dar la un alt nivel: uscătorul nostru urmează contururile vehiculului și oferă o uscare rapidă și completă datorită fluxului mare de aer

    Un aspect atractiv convinge

    Profesionalismul și aspectul contează întotdeauna

    Arată clienților de la prima vedere că se pot aștepta la mai mult de la Klean!Star. Alegerea este a ta: poți decide cum arată spălătoria ta Klean!Star. Alege designul standard Kärcher sau culoarea ta preferată dintre cele 4 culori standard pentru cadru și uși. Apoi alege unul dintre cele două modele de uși frontale.

    Funcționalitate pe primul loc: În funcție de locație și de modul de utilizare, uneori cea mai simplă soluție este cea mai potrivită. Pentru spălătoria ta tip tunel, ușile frontale de bază pot îndeplini toate funcțiile necesare, fără să afecteze bugetul.

    Frumos și modern: K!Design Designul distinctiv al tehnologiei de top: consistent, extins și elegant, cu acril de înaltă calitate finisat cu folie. Aspect exclusiv Day & Night, disponibil în negru sau în oricare dintre cele 4 culori standard.

    Modern și sigur: lumini LED Atât pentru ușile frontale de bază, cât și pentru linia de design K!Design, poți opta pentru lumini LED mari și extinse pe stânga, pe dreapta sau pe ambele părți. Sau poți renunța complet la ele.

    Spălătorie auto tip tuner Klean!Star

    VehiclePro Klear!Line – agenții de curățare potriviți pentru spălătoriile tip tunel

    Complet. Profesional. Exclusiv. Ca operator al unei spălătorii tip gantry, noua gamă VehiclePro Klear!Line îți oferă cea mai recentă generație de agenți de curățare inovatori. Aceștia asigură rezultate excelente de spălare și uscare, un timp de spălare optimizat și costuri reduse de operare. Klear!Dry – pentru rezultate foarte bune de uscare. Klear!Brush și Klear!Foam – sprijină procesul de uscare. Klear!Glow – oferă un luciu intens și o protecție de durată, cu efect de respingere a apei.

    Agent de pre-spălare Klean!Star

    Agent de curățare perii Klean!Star

    Spumă activa Klean!Star

    Agent de uscare Klean!Star

    Agent pentru efect de luciu Klean!Star

    Curat, sigur și proaspăt. Toate produsele VehiclePro Klear!Line sunt concentrate de curățare cu putere foarte mare și extrem de economice în utilizare. Noile substanțe active garantează rezultate excelente chiar și în cazul vehiculelor cu forme și contururi dificile. În plus, conceptul nou de parfum Kärcher contribuie la o senzație de curățenie impecabilă. Codarea prin culori oferă siguranță maximă la realimentare: agenții de curățare au aceeași culoare ca eticheta de pe recipient și ca pompele de dozare din sistem. Astfel, erorile sunt complet eliminate – inclusiv în alimentare. Folosește instrumentul de reaprovizionare automată prin Kärcher Fleet, pentru a te asigura că ai întotdeauna suficient agent de curățare în stoc.

    Broșură Klean!Star

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    Broșură VehiclePro_Klear!Line

    VehiclePro Klear!Line

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