AMENAJAREA UNEI HALE DE SPĂLARE

În cazul în care întregul personal al atelierului trebuie să aibă acces la stația de spălare, tehnologia de spălare trebuie să fie concepută astfel încât să fie autoexplicativă, pentru a exclude posibilitatea unor erori operaționale. În acest caz, un aparat staționar de curățat cu înaltă presiune este alegerea cea mai potrivită în comparație cu cele mobile, în special atunci când este suficient spațiu disponibil. Avantajul constă în faptul că echipamentul poate fi instalat într-o cameră tehnică care nu este accesibilă tuturor. Acolo, angajatul responsabil cu tehnologia de spălare poate seta tipul de program, presiunea jetului, dozarea substanțelor chimice de spălare și durata timpului de spălare. Aceste programe de spălare prestabilite pot fi activate prin intermediul unui terminal de control separat, aflat în zona de spălare. Astfel, se evită accidentele de muncă, indiferent de numărul angajaților care utilizează stația de spălare, și se previn deteriorările vehiculelor și pieselor clienților cauzate de personalul mai puțin experimentat din atelier. Datorită timpilor mai scurți de pregătire, se recomandă folosirea aparatelor staționare de curățat cu înaltă presiune atunci când stația de spălare funcționează timp de mai multe ore pe zi și trebuie curățat un număr mare de vehicule și piese.