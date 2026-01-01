    AMENAJAREA UNEI HALE DE SPĂLARE

    Spațiile de spălare pentru uz propriu sunt indispensabile pentru atelierele auto. Acestea sunt necesare pentru îngrijirea vehiculelor, pentru spălarea pieselor și pentru curățarea vehiculelor clienților. În același timp, stația de spălare trebuie să fie prietenoasă cu mediul înconjurător, sigură și eficientă. Acest lucru poate fi realizat numai printr-o planificare detaliată și atentă - de la construcție până la echipamentul tehnic.

    Cerințe și echipamente - Rapiditate și fiabilitate în propria spălătorie

    Experiența arată că, odată ce au fost amenajate, boxele de spălare ale atelierelor auto sunt utilizate de mai multe ori, practic în fiecare zi, de către toți angajații atelierului. Rezultatele bune ale spălării au un efect direct asupra calității muncii în atelier. În acest fel, o spălătorie de atelier auto contribuie în mod esențial la satisfacția clienților, ajutând la fidelizarea acestora și la atragerea de noi clienți.

    Cerințe și funcționalități ale stațiilor de spălare din ateliere

    Oricine dorește să înființeze o nouă zonă de spălare în atelier trebuie să se ocupe mai întâi de gestionarea apei și de autorizațiile de construcție. Principala condiție pentru funcționarea unei spălătorii auto este "autorizația de eliminare" a apelor reziduale produse în timpul curățării, care trebuie solicitată de la autoritățile de mediu. În plus, trebuie obținută o autorizație de construcție și de funcționare valabilă. În cazul renovării sistemelor de spălare a vehiculelor sau a bazinelor de spălare existente, este necesar doar să se informeze autoritatea competentă.

    Cerințe de construcție pentru halele de spălare

    În cazul în care au fost obținute autorizațiile necesare, trebuie respectate cerințele speciale privind proiectarea structurală a halei de spălare, de exemplu separarea apei de spălare de apa de ploaie. Trebuie să se asigure că, în cazul stațiilor de spălare neacoperite, în stația de spălare nu curge apă de ploaie sau apa rezultată în urma topirii zăpezii. În caz contrar, există riscul ca sistemele de separare a apelor reziduale să fie supraîncărcate. Proiectarea plăcii de fundație a halei de spălare trebuie să asigure o pantă suficientă spre scurgere. În niciun caz apa de spălare nu trebuie să se infiltreze în sol sau să iasă în afara zonei de spălare. De asemenea, trebuie să fie posibilă trecerea vehiculelor peste canalul de scurgere al stației de spălare. Pentru crearea unei plăci de fundație etanșe la lichide și rezistentă la solicitări mecanice, este permisă utilizarea betonului impermeabil (de exemplu: B 25/WU) sau a asfaltului, ca în cazul construcției de drumuri. Important: Halele de spălare existente trebuie să fie examinate în mod regulat prin intermediul unei inspecții vizuale pentru a se constata dacă există fisuri sau alte deteriorări. Dacă placa de fundație este deteriorată, aceasta trebuie să fie imediat etanșată în conformitate cu standardele profesionale.

    Tratarea apelor reziduale: Colector de nămol, separator de lichide ușoare, separator de ulei, etc.

    Fiecare stație de spălare necesită un separator de nămol, în care se pot depune materiile în suspensie aflate în apa de spălare. În mod normal, în amonte de separatorul de nămol este amplasat un separator de nămol preliminar pentru separarea grosieră a unor cantități semnificative de materii în suspensie. Acesta reduce eforturile de curățare și eliminare și anulează costurile suplimentare. Trebuie prevăzut și un separator de lichide ușoare pentru uleiuri și combustibili, care trebuie să fie echipat cu un puț de control pentru inspectarea periodică a apelor reziduale. Baia de spălare necesită, de asemenea, un separator cu filtru de coalescență pentru tratarea lichidelor emulsionate.

    Protecție împotriva zgomotului pentru hale de spălare din ateliere

    În cele din urmă, trebuie verificată și poluarea fonică locală cauzată de funcționarea stației de spălare. Orice perturbare a rezidenților poate fi ușor redusă la minimum prin instalații de izolare fonică. Atunci când toate aceste condiții au fost îndeplinite, se poate lua în considerare tehnologia de curățare propriu-zisă.

    Selectarea tehnologiei de curățare pentru halele de spălare: staționară sau mobilă?

    La stațiile de spălare care nu sunt utilizate pentru curățarea contractuală, se folosesc de obicei aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă rece și/sau caldă. Se poate alege între echipamente staționare sau mobile.

    Aparate staționare de spălat cu înaltă presiune

    În cazul în care întregul personal al atelierului trebuie să aibă acces la stația de spălare, tehnologia de spălare trebuie să fie concepută astfel încât să fie autoexplicativă, pentru a exclude posibilitatea unor erori operaționale. În acest caz, un aparat staționar de curățat cu înaltă presiune este alegerea cea mai potrivită în comparație cu cele mobile, în special atunci când este suficient spațiu disponibil. Avantajul constă în faptul că echipamentul poate fi instalat într-o cameră tehnică care nu este accesibilă tuturor. Acolo, angajatul responsabil cu tehnologia de spălare poate seta tipul de program, presiunea jetului, dozarea substanțelor chimice de spălare și durata timpului de spălare. Aceste programe de spălare prestabilite pot fi activate prin intermediul unui terminal de control separat, aflat în zona de spălare. Astfel, se evită accidentele de muncă, indiferent de numărul angajaților care utilizează stația de spălare, și se previn deteriorările vehiculelor și pieselor clienților cauzate de personalul mai puțin experimentat din atelier. Datorită timpilor mai scurți de pregătire, se recomandă folosirea aparatelor staționare de curățat cu înaltă presiune atunci când stația de spălare funcționează timp de mai multe ore pe zi și trebuie curățat un număr mare de vehicule și piese.

    Aparate mobile de spălat cu înaltă presiune

    Dacă stația de spălare este utilizată doar ocazional, pentru atelierele mai mici, un aparat mobil de curățat cu înaltă presiune cu apă rece sau caldă este suficient pentru spălarea pieselor sau a vehiculelor. În funcție de infrastructura disponibilă și de cerințele privind performanțele, aparatele de curățat cu înaltă presiune pot funcționa cu energie electrică sau cu benzină sau motorină. Avantajul lor este că ocupă puțin spațiu, deoarece nu este necesară o cameră tehnică specială. Cu toate acestea, aparatele mobile implică întotdeauna timpi de pregătire mai lungi. În plus, există un anumit risc de accidente provocate de liniile electrice și de furtunurile de apă și presiune care zac prin preajmă.

    Rece, fierbinte, abur

    Atunci când se selectează tehnologia de curățare adecvată, se pune întrebarea dacă aparatul de curățat cu înaltă presiune ar trebui să fie echipat cu un arzător cu ulei sau gaz sau cu un încălzitor de apă electric. Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să se ia în considerare infrastructura atelierului - alimentarea cu energie electrică, gaz sau petrol - și eficiența acesteia. În cazul în care se utilizează gaz sau petrol pentru încălzirea apei, trebuie să existe o conexiune la un coș de fum pentru echipamentele staționare. Dacă se efectuează un număr mare de spălări de motoare, trebuie luat în considerare un aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă cu un modul suplimentar de abur. Aceste echipamente trebuie să fie utilizate numai de personal calificat, din cauza riscului de accidentări. Echipamentele cu apă rece, pe de altă parte, sunt potrivite pentru spălarea caroseriei mașinii. În timpul verii, acestea răcesc părțile fierbinți ale caroseriei, iar apa nu se evaporă și poate slăbi murdăria aderentă pe o perioadă mai lungă de timp.

    Agenți de curățare pentru halele de spălare din ateliere auto

    În mod ideal, presiunea și temperatura apei pot fi reglate din lance sau din aparat, în funcție de tipul de murdărie, astfel încât murdăria uleioasă sau grasă să poată fi îndepărtată foarte ușor prin creșterea temperaturii apei. În cazul murdăriei foarte persistente, se folosesc suplimentar agenți de curățare. În acest scop, există detergenți universali sau speciali. Utilizarea și reglarea acestora trebuie să fie cât mai simplă prin intermediul aparatului, pentru a se evita dozările incorecte sau excesive. Pentru a se asigura că substanțele chimice de spălare nu au niciun efect asupra funcționării separatoarelor de lichide ușoare sau a celor cu filtru de coalescență, producătorii de echipamente de spălare oferă cursuri de formare sau instrucțiuni complete privind utilizarea acestora. Este esențial să se țină cont de aceste cursuri.

    Ergonomie curățare vehicule în halele de spălare

    Indiferent dacă se utilizează un echipament staționar sau mobil, trebuie să se acorde atenție ergonomiei instrumentelor și accesoriilor. Astfel, pot fi prevenite în mod eficient leziunile fizice cauzate de o solicitare excesivă și continuă. De asemenea, sunt evitate simptomele de oboseală, care cresc probabilitatea de a face greșeli și, prin urmare, de a se accidenta.

    Accesorii

    Selectarea accesoriilor depinde de planificarea utilizării și de efectul dorit al spălării. Duze de spumare, perii de spălare rotative și lăncile scurte sunt ideale pentru curățarea autovehiculelor. Pe de altă parte, accesoriile de pulverizare cu diferite unghiuri de pulverizare sunt utilizate de preferință pentru spălarea pieselor.

