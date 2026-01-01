Cel mai important avantaj al aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă este rentabilitatea lor crescută. Acest lucru este valabil în special pentru utilizarea comercială obișnuită: Cu cât aparatul este utilizat mai mult timp și mai des, cu atât avantajul de cost devine mai semnificativ. Deși prețul de achiziție al unui aparat de curățat cu presiune cu apă caldă este de peste două ori mai mare decât cel al unui aparat cu apă rece cu presiune și capacitate comparabile, aparatul se amortizează rapid prin reducerea costurilor de manoperă și de exploatare.

Motivul pentru prețul de achiziție mai mare este tehnologia mai complexă, în special arzătorul. Consumul mai mare de energie ca urmare a sistemului de încălzire trebuie, de asemenea, să fie luat în considerare în costurile de întreținere. Cu toate acestea, aceste două cheltuieli sunt compensate rapid de potențialul ridicat de economisire oferit de aparatele de apă caldă. Acest lucru începe cu costurile de întreținere, unde costul energiei de încălzire este rapid compensat de volumele mari de apă și agent de curățare economisite. Un factor cheie în calculele de rentabilitate este faptul că timpul de curățare poate fi redus cu până la 35% folosind apă caldă. Acest lucru se reflectă în costurile cu forța de muncă, care, pe întreaga durată de viață a unui aparat de curățare cu presiune utilizat în comerț, sunt de multe ori mai mari decât costurile de achiziție și de exploatare.