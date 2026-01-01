Curățarea și dezinfectarea întregii curți, inclusiv a grajdurilor, sunt sarcini importante în creșterea cailor. Acest lucru distruge agenții patogeni, previne bolile și crește bunăstarea generală a cailor. Curățarea regulată a boxelor pentru cai contribuie, de asemenea, la sănătatea animalelor. Acest lucru se datorează faptului că atât curățenia, cât și igiena în timpul transportului cailor asigură prevenirea pe cât posibil a transmiterii agenților patogeni.

Agenții patogeni pot ajunge la cai și prin intermediul hranei. Hrana igienică este baza unei creșteri reușite a cailor. Curățenia în jurul furajelor și a depozitelor de furaje asigură faptul că sănătatea animalelor nu este pusă în pericol de rozătoare, alți dăunători și mucegai sau micotoxine. Prin urmare, praful și contaminarea trebuie îndepărtate din silozuri în mod regulat.