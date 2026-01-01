În creșterea păsărilor, curățarea regulată a cotețului reduce presiunea infecțiilor provocate de virusuri, ciuperci, bacterii și paraziți, iar sistemul imunitar al animalelor nu este încărcat inutil. Dar curățarea și dezinfecția nu se limitează la coteț. Intrarea în coteț, grădinile de iarnă, spațiile pavate, punctele de acces și echipamentele trebuie, de asemenea, incluse în rutina de curățare. Este la fel de important să se curețe spațiile din jurul casei, deoarece o curte curată reduce enorm riscul general de infecție în creșterea păsărilor. În cazul lipsei de igienă în fermă, contaminarea și praful vor determina scăderea performanțelor și probleme de sănătate.

În plus, inspectarea și curățarea consecventă a silozurilor asigură evitarea pierderilor economice și sănătatea animalelor nu este pusă în pericol de rozătoare, alți dăunători sau mucegai. Vehiculele de transport pentru animale sunt, de asemenea, o parte esențială a lanțului. Prin urmare, acestea ar trebui să fie curățate și dezinfectate în mod regulat pentru a preveni transmiterea agenților patogeni.