Cultivarea fructelor și legumelor: cele mai bune condiții de creștere
Indiferent de modul de cultivare, sarcina principală în cultivarea fructelor și legumelor este de a crea cele mai bune condiții de viață pentru plante. Acest lucru se realizează prin curățarea minuțioasă a podelelor și a acoperișurilor de sticlă din seră, până la utilajele folosite pentru a lucra câmpul.
În seră, sunt necesare măsuri adecvate pentru a se asigura că lumina, temperatura și aportul de aer rămân constante pentru plantele (tinere) din culturile de fructe și legume. Acest lucru include curățarea și dezinfectarea completă. La urma urmei, nu numai plantele se simt ca acasă în mediul unei sere, ci și germenii, dăunătorii & co. apreciază căldura și umiditatea ridicată. În câmp, curățarea echipamentelor, cum ar fi culegătoarele și excavatoarele de cartofi, poate rupe lanțurile de infecție, astfel încât dăunători precum viermele de sârmă să nu fie transportați de la un câmp la altul.