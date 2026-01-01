    Cultivarea fructelor și legumelor: calitate ridicată prin igienă completă

    În cultivarea fructelor și legumelor, praful și murdăria sunt mereu prezente, de la recoltare la transport și depozitare, până la vânzarea în magazinul agricol. Curățarea fructelor și legumelor, precum și îndepărtarea consecventă a particulelor fine în toate etapele de producție contribuie la protejarea sănătății angajaților și la menținerea calității ridicate a recoltei.

    Curățarea în cultivarea fructelor și legumelor

    Cultivarea fructelor și legumelor: cele mai bune condiții de creștere

    Indiferent de modul de cultivare, sarcina principală în cultivarea fructelor și legumelor este de a crea cele mai bune condiții de viață pentru plante. Acest lucru se realizează prin curățarea minuțioasă a podelelor și a acoperișurilor de sticlă din seră, până la utilajele folosite pentru a lucra câmpul.

    În seră, sunt necesare măsuri adecvate pentru a se asigura că lumina, temperatura și aportul de aer rămân constante pentru plantele (tinere) din culturile de fructe și legume. Acest lucru include curățarea și dezinfectarea completă. La urma urmei, nu numai plantele se simt ca acasă în mediul unei sere, ci și germenii, dăunătorii & co. apreciază căldura și umiditatea ridicată. În câmp, curățarea echipamentelor, cum ar fi culegătoarele și excavatoarele de cartofi, poate rupe lanțurile de infecție, astfel încât dăunători precum viermele de sârmă să nu fie transportați de la un câmp la altul.

    Igiena în cultivarea fructelor și legumelor: de la recoltare la consumator

    După recoltare, fructele și legumele ajung în zona de depozitare și logistică. Aici, produsele sunt clasificate în funcție de mărime și calitate și apoi ambalate în coșuri, lăzi de transport sau pe paleți. Aici, curățarea completă este, de asemenea, imperativă pentru a preveni contaminarea fructelor și legumelor cu dăunători și agenți patogeni. Pentru a evita daunele economice, precum și riscurile pentru igienă și sănătate, este necesară o tehnologie de curățare eficientă și de înaltă performanță.

    Utilizarea substanțelor chimice în cultivarea fructelor și legumelor, cum ar fi inhibitorul de germinare a cartofului, clorprofam, este reglementată sau poate să nu fie permisă în unele țări. Pentru a elimina reziduurile sau pentru a respecta limitele, este necesară curățarea completă și sistematică a tuturor zonelor critice, de la sere și echipamente de depozitare la utilaje.

    Dacă dețineți un magazin agricol, aspectul întregii ferme este crucial. Pentru o primă impresie bună, este recomandat să întrețineți în mod regulat spațiile exterioare și zonele verzi ale fermei. Dacă clienții se află în sala de vânzări, un mediu curat este esențial pentru starea lor de bine.

    Sarcini de curățare în cultivarea fructelor și legumelor

    Curățarea anexelor

    Eliminarea clorprofamului din depozitele de cartofi

    Curățarea serelor

    Curățarea depozitelor agricole

    Curățarea utilajelor agricole

    Curățarea sistemelor solare și fotovoltaice

    Digitalizarea în agricultură

