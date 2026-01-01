După recoltare, fructele și legumele ajung în zona de depozitare și logistică. Aici, produsele sunt clasificate în funcție de mărime și calitate și apoi ambalate în coșuri, lăzi de transport sau pe paleți. Aici, curățarea completă este, de asemenea, imperativă pentru a preveni contaminarea fructelor și legumelor cu dăunători și agenți patogeni. Pentru a evita daunele economice, precum și riscurile pentru igienă și sănătate, este necesară o tehnologie de curățare eficientă și de înaltă performanță.

Utilizarea substanțelor chimice în cultivarea fructelor și legumelor, cum ar fi inhibitorul de germinare a cartofului, clorprofam, este reglementată sau poate să nu fie permisă în unele țări. Pentru a elimina reziduurile sau pentru a respecta limitele, este necesară curățarea completă și sistematică a tuturor zonelor critice, de la sere și echipamente de depozitare la utilaje.

Dacă dețineți un magazin agricol, aspectul întregii ferme este crucial. Pentru o primă impresie bună, este recomandat să întrețineți în mod regulat spațiile exterioare și zonele verzi ale fermei. Dacă clienții se află în sala de vânzări, un mediu curat este esențial pentru starea lor de bine.