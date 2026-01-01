    Curățarea completă a adăposturilor pentru viței

    Igiena este o parte esențială a biosecurității în creșterea vacilor de lapte și de carne. Procesele corecte de curățare în timpul nașterii și îngrijirii vițeilor sensibili - de la țarcul de fătare la iglu-ul vițeilor și la țarcul vițeilor - joacă un rol esențial.

    Curățarea adăposturilor pentru viței

    Un început bun în viață: curățarea țarcului pentru viței, a adăpostului pentru viței sau a staulului pentru viței

    Pentru ca vacile să aibă performanțe bune pe tot parcursul vieții lor și pentru a asigura un nivel ridicat de biosecuritate în fermă, mediul lor trebuie să fie igienic și curat din momentul în care se naște vițelul.

    Curățarea unui țarc de fătare

    Curățarea țarcului cu o mașină de măturat

    Îndepărtarea murdăriei grosiere

    Înainte de curățarea umedă, trebuie îndepărtată murdăria grosieră, cum ar fi excrementele, gunoiul sau reziduurile de furaje. Mașinile de măturat, măturile sau lopețile sunt potrivite pentru acest scop.

    Curățarea unui țarc de fătare

    Curățarea, dezinfectarea și introducerea de paie noi în țarcul de fătare

    Ca toate animalele tinere, vițeii nou-născuți sunt foarte sensibili și trebuie protejați de germeni de orice fel. Pentru a asigura acest lucru, țarcul de fătare ar trebui nu numai să fie curățat înainte de fiecare fătare nouă și să fie curățat cu apă fierbinte cu un aparat de spălat cu presiune. Se poate obține o reducere măsurabilă a numărului de germeni printr-o muncă minuțioasă și o temperatură a apei de cel puțin 85 °C. După curățare și dezinfectare ulterioară, se termină lucrările cu așternut proaspăt.

    Sfat - utilizarea apei calde:

    În ceea ce privește gestionarea durabilă, apa caldă provenită din recuperarea căldurii din sistemul de muls poate fi, de asemenea, utilizată într-o unitate de apă rece, deoarece multe aparate de spălat sub presiune sunt pregătite pentru o temperatură de intrare a apei de până la 85 °C.

    Curățarea și dezinfectarea țarcului pentru viței

    De asemenea, țarcul individual al vițelului nou trebuie tratat cu apă caldă și, în plus, cu un agent de curățare alcalin adecvat. Acest lucru va reduce la minimum pierderile de viței și va menține sub control costurile de remontare, cum ar fi costurile de repopulare atunci când pleacă animale bătrâne sau bolnave. Urmează dezinfectarea, indiferent dacă este vorba despre un adăpost sau un țarc pentru viței.

    Curățarea țarcurilor pentru viței
    Pas cu pas:
    1. Înmuiați cu apă adăpostul sau țarcul vițelului
    2. Se distribuie agent de curățare alcalin folosind o lance de spumare
    3. Curățați și clătiți intens cu apă caldă
    4. Lăsați totul să se usuce
    5. Dezinfectați suprafețele

    Sfat - curățarea podelei din jurul adăpostului pentru viței:

    Curățați și solul din jurul adăposturilor vițeilor cu un aparat de spălat cu presiune cu apă fierbinte. Dovezile din cercetare arată că aceste măsuri merită, deoarece primele săptămâni după naștere au o influență asupra laptelui și asupra performanțelor pe viață ale viitoarelor vaci de lapte. Dacă suprafața este suficient de mare, utilizați un aparat de curățat suprafețe cu extragere automată a apei murdare, care este conectat la aparatul de spălat cu presiune. Acesta asigură o curățare rezistentă la stropi și evacuează apa de serviciu într-un mod controlat.

    Curățarea și dezinfectarea țarcurilor cu apă fierbinte

    Atunci când vițelul trece de la un țarc individual la un adăpost de grup, noul mediu este inițial o provocare pentru sistemul imunitar. Acest lucru este valabil mai ales dacă vițeii provin din ferme diferite. Igiena joacă un rol major în minimizarea presiunii germenilor. Înainte de ocupare, țarcul de grup trebuie curățat bine cu apă fierbinte și dezinfectat. Un aspirator umed-uscat poate sprijini în mod eficient activitatea aparatului de curățat cu înaltă presiune pentru a îndepărta murdăria și apa reziduală.

    Curățarea adăposturilor de grup
    Avantajele aparatelor HDS

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Echipament de curățare

    Pe lângă țarcul de grup, este important să curățați sursa de apă pentru viței și uneltele, cum ar fi măturile sau lopețile. Materiile străine din mediul exterior introduse în grajd pot fi reduse prin utilizarea regulată a unei mașini de măturat.

    Un trio de echipamente care acoperă toate cerințele

    Un set de bază de aparate de curățat cu presiune, mașini de măturat și aspiratoare umede și uscate poate fi utilizat în mod flexibil și răspunde în mod cuprinzător nevoilor de curățare a igluurilor, țarcurilor, și boxelor pentru viței. Astfel, se asigură că toate măsurile de igienă respectă biosecuritatea și sănătatea și bunăstarea vițeilor.

    Tehnologia potrivită pentru adăposturile de viței

    ÎNTREBĂRI FRECVENTE

