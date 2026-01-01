Când munca într-un câmp este finalizată, este important să căutați o zonă supra-abundentă unde să poată avea loc curățarea intermediară înainte de a părăsi câmpul. Dacă acest lucru nu este posibil, atașamentele trebuie aduse în curte o dată pe zi pentru a fi curățate de murdărie.

Aparatele de spălat cu presiune cu apă rece utilizate fără agenți de curățare sunt acum părți obișnuite ale lucrărilor de curățare efectuate pe teren. Modelele cu motoare cu ardere sunt potrivite pentru acest scop. Acest lucru se datorează necesității de a funcționa independent de rețeaua de energie și performanței ridicate de curățare necesare pentru îndepărtarea cantităților mari de murdărie. Veți avea nevoie, de asemenea, de un rezervor de apă, cum ar fi un butoi de apă pentru un tractor cu hidraulic frontal sau o alimentare cu apă la fața locului în câmp.

Ar trebui să folosiți aparatele de înaltă presiune pe cultivatoare la o distanță de 20-30 de centimetri pentru a îndepărta murdăria și pământul. Deoarece plugurile, grapele rotative și alte instrumente sunt foarte robuste, ele pot rezista presiunii de la o distanță mai apropiată.