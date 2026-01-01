    Curățarea anexelor utilajelor agricole

    Mașinile și accesoriile agricole sunt proiectate pentru funcționare continuă și sunt expuse în mod constant la efectele intemperiilor, precum și la murdărie și praf din mediul lor de lucru. Curățarea regulată a plugurilor, tăietorilor rotative, împrăștiatorilor de gunoi de grajd și îngrășăminte este importantă pentru a păstra valoarea mașinilor și pentru a vă asigura că acestea rămân operaționale. Curățarea atașamentelor după ce au fost folosite într-un câmp poate rupe lanțurile de infecție, asigurându-se că dăunătorii nu sunt luați de la un câmp la altul.

    Curățarea plugurilor și tăietorilor rotative pe câmp

    Masini pentru cultivarea solului, distribuitoare de ingrasaminte, recoltatoare de cartofi. Există multe tipuri diferite de echipamente necesare în ferme. Procedurile de curățare sunt adesea destul de asemănătoare, dar există diferențe care trebuie luate în considerare pentru a obține rezultatele dorite pentru fiecare echipament.

    Curățarea semănătorilor pentru însămânțare directă
    Curățarea anexelor pe câmp

    Menținerea valorii și funcționalității

    Echipamentele de cultivare a solului, cum ar fi plugurile, grapele rotative sau motocultoarele sunt mașini grele, robuste, care vin în contact cu cantități mari de sol și murdărie. Este necesară curățarea regulată, astfel încât murdăria persistentă să nu provoace deteriorarea echipamentului.

    De asemenea, puteți detecta și repara daunele ascunse sub murdărie într-un stadiu incipient. Acest lucru va reduce semnificativ costurile de întreținere și service. Murdăria de pe drum ar trebui să fie, de asemenea, evitată atunci când deplasați între câmpuri, deoarece poate pune în pericol alți utilizatori ai drumului.

    Curățarea atașamentelor cu un aparat de spălat cu presiune conectat la un rezervor cu apă

    Tehnologie și operare

    Când munca într-un câmp este finalizată, este important să căutați o zonă supra-abundentă unde să poată avea loc curățarea intermediară înainte de a părăsi câmpul. Dacă acest lucru nu este posibil, atașamentele trebuie aduse în curte o dată pe zi pentru a fi curățate de murdărie.

    Aparatele de spălat cu presiune cu apă rece utilizate fără agenți de curățare sunt acum părți obișnuite ale lucrărilor de curățare efectuate pe teren. Modelele cu motoare cu ardere sunt potrivite pentru acest scop. Acest lucru se datorează necesității de a funcționa independent de rețeaua de energie și performanței ridicate de curățare necesare pentru îndepărtarea cantităților mari de murdărie. Veți avea nevoie, de asemenea, de un rezervor de apă, cum ar fi un butoi de apă pentru un tractor cu hidraulic frontal sau o alimentare cu apă la fața locului în câmp.

    Ar trebui să folosiți aparatele de înaltă presiune pe cultivatoare la o distanță de 20-30 de centimetri pentru a îndepărta murdăria și pământul. Deoarece plugurile, grapele rotative și alte instrumente sunt foarte robuste, ele pot rezista presiunii de la o distanță mai apropiată.

    Curățarea pulverizatoarelor de câmp, mașinilor de recoltat cartofi și a pulverizatoarelor de îngrășăminte

    Curățarea pulverizatoarelor de câmp, împrăștiatoarelor de îngrășăminte, recoltătoarelor de cartofi și excavatoarelor de cartofi este chiar mai importantă decât mașinile folosite pentru cultivarea solului. Aceste atașamente trebuie păstrate funcționale și valoroase pentru revânzare. Trebuie să aveți grijă deosebită de acestea, deoarece acestea sunt deosebit de susceptibile la coroziune de la îngrășămintele minerale agresive.

    Curățarea anexelor direct pe câmp

    Protejați apele subterane și rupeți lanțurile de infecție

    Există un alt motiv important pentru a curăța atașamentele după fiecare utilizare. Există cerințe legale pentru pulverizarea pe câmp care variază de la o țară la alta și în Europa se bazează pe Directiva 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării și deteriorării. Multe legi UE încă se aplică în Regatul Unit, va trebui să discutați cu agenția pentru a afla legile aplicabile. Aceste legi au ca scop prevenirea pătrunderii concentrațiilor mari de pesticide în sistemul de canalizare sau în apele subterane, cu consecințe potențial periculoase.

    Pe de altă parte, scopul cu recoltatoarele și excavatoarele de cartofi este de a evita transportul dăunătorilor precum viermele de la un câmp la altul și ruperea lanțurilor de infecție.

    Curățarea pulverizatoarelor de câmp

    Tehnologie și funcționare

    La fel ca și în cazul mașinilor de cultivat, înainte de a părăsi câmpul, căutați o zonă plină de vegetație unde curățarea intermediară poate avea loc cu un aparat de curățat cu presiune cu apă rece fără detergent. Aveți nevoie de dispozitive alimentate cu motor pe combustie sau cu baterii, acestea din urmă sunt mai eficiente din punct de vedere energetic, precum și alimentare cu apă.

    Curățarea tractorului cu un aparat de spălat cu presiune cu acumulator

    Pentru a obține un rezultat bun și pentru a elimina toate reziduurile de pământ, pesticide și îngrășăminte, trebuie să urmați un model de curățare specific. În primul rând, trebuie spălat de sus în jos. Zonele deosebit de murdare trebuie curățate mai mult timp și cu mai multă atenție. Dacă structura este complexă, lucrați din direcții diferite.

    Important: Nu uitați de roțile sau părțile murdare ale tractorului. Apele uzate pot curge pe zona supra-aglomerată.

    Curățarea anexelor cu presiune înaltă

    Sfat 1 – curățați rapid, dar cu atenție:

    Pentru a curăța corect distribuitorul de îngrășământ, este important să spălați reziduurile de îngrășământ mineral agresiv. Se recomandă prudență cu componentele sensibile, cum ar fi contorul de cântărire sau senzorii încorporați. Așadar, reduceți presiunea și măriți distanța față de echipament.

    Sfat 2 – curățarea pulverizatorului de câmp:

    Pulverizatorul de câmp dispune de electronice, hidraulice și senzori, ceea ce face necesar să se lucreze cu presiune mai mică a apei și la o distanță mai mare. Operatorii trebuie să poarte echipamentul individual de protecție (EIP) prevăzut pentru manipularea pesticidelor.

    Curățarea atașamentelor în curte

    O stație de spălat este necesară pentru a curăța uneltele precum plugurile și motocultoarele din fermă. Pesticidele, reziduurile de îngrășăminte, uleiul, grăsimea și vopseaua sunt spălate în timpul curățării, ceea ce înseamnă că există specificații precise pentru construcția zonei de spălare. Placa de pardoseală trebuie să fie impermeabilă la lichide, iar apa murdară poate fi evacuată numai printr-o scurgere predefinită cu filtru și dispozitiv de reținere.

    Mai multă tehnologie pentru lucru rapid la stația de spălat

    Stația de spălare oferă mai multă flexibilitate atunci când vine vorba de spălarea accesoriilor decât aveți pe teren. Se poate folosi un aparat mobil de spălat cu presiune cu apă rece, dar avantajul este că puteți utiliza și un sistem staționar de înaltă presiune cu apă caldă. Apa caldă obține rezultate mai rapid și scurtează timpul de uscare.

    În plus, la stația de spălare este posibilă aplicarea unui agent de curățare biodegradabil cu o duză de spumare. Deoarece spuma de curățare aderă mai bine decât un agent de curățare normal, aceasta este mai eficientă și accelerează procesul de curățare.

    Întrețineți sistemul de filtrare și bazinul de evaporare

    Este important să curățați sistemul de filtrare la stația de spălare la intervale specificate. În acest scop sunt potrivite un aparat de curățat cu înaltă presiune și un aspirator umed-uscat. Murdăria îndepărtată trebuie eliminată în mod corespunzător. O altă modalitate de colectare a apei uzate este un bazin de evaporare. Apa se evaporă, iar reziduurile sunt descompuse de bacteriile care trăiesc pe o substanță purtătoare. Resturile rămase trebuie îndepărtate în mod regulat, ceea ce se poate face și cu un aparat de curățat cu înaltă presiune. Deoarece bazinele de evaporare sunt curățate unul după altul, apa murdară care se acumulează la curățarea unui bazin poate fi colectată în următorul.

    Curățarea și întreținerea stației de spălare

